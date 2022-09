Tout ce chaos constitutionnel, et Danielle Smith n’a encore rien gagné

Dans un mois à partir de ce mardi, le Parti conservateur uni dira aux Albertains qui a été choisi par ses membres comme chef et le prochain premier ministre de la province, que ce soit Danielle Smith ou quelqu’un d’autre. Trente-quelques jours dehors, et pourtant regardez les eaux inexplorées et l’obscurité dans lesquelles nous sommes déjà.

Vice-royal de l’Alberta a signalé elle refuserait, si nécessaire, de promulguer le premier projet de loi proposé par un gouvernement du premier ministre Smith, en attendant que son bureau vérifie sa constitutionnalité. La lieutenante-gouverneure Salma Lakhani exercerait une forme de pouvoir de veto royal qu’aucun lieutenant-gouverneur, dans cette province ou ailleurs, n’a utilisé avec succès depuis les années 1930 (un autre chef de cérémonie en Saskatchewan essayé de le faire en 1961, mais le gouvernement fédéral l’a renversé).

C’est un grand « refuserait » en réponse à une proposition qui propose son propre type de « refuserait » anti-convention, jusqu’ici politiquement explosif. Après tout, l’objectif de l’Alberta Sovereignty Act, comme l’ont expliqué Smith et ses alliés, est de déclarer que les fonctionnaires de la province refuseraient d’appliquer certaines lois fédérales choisies par les politiciens.

Smith a soulevé le fait que le premier ministre libéral nommé Lakhani, mais il y a des raisons au-delà de la pure partisanerie pour lesquelles Lakhani aurait pu suggérer cette éventuelle intervention lorsque des journalistes lui ont demandé comment elle aborderait un projet de loi constitutionnellement douteux faisant signe à sa signature. Et le premier ministre Jason Kenney aurait peut-être fait plus que causer des problèmes à un successeur potentiel lorsque, des semaines plus tôt et encore ce vendredi, il a remis en question l’idée et a suggéré la même chose à propos de ce que Lakhani ferait.

Ces arguments ont été renforcés par divers érudits constitutionnels et professeurs de droit qui ont averti que le plan de Smith est une violation flagrante de la Constitution et de l’État de droit. Et pour couronner le tout, Kenney et d’autres critiques ont mis en garde contre un autre résultat : le bourbier juridique s’en aller en voiture l’investissement des entreprises et entravent l’économie albertaine.

Le feu et la fumée

Tous ces cris d’alarme de la part de deux des plus hautes fonctions de l’Alberta à propos d’un projet de loi dont le texte – comme Smith le dit à plusieurs reprises – n’a pas été publié, et ne le serait pas à moins qu’elle ne l’emporte dans la course à la direction ? Pourquoi Lakhani discuterait-elle de son rôle d ‘”extincteur constitutionnel” avant que quiconque ne puisse encore frapper une allumette?

C’est parce que cette candidate au poste de premier ministre a fait de cette idée la pièce maîtresse de sa campagne, dont les co-auteurs Rob Anderson et Barry Cooper ont déclaré qu’elle serait renversée par le Cour suprême – et c’est “ exactement le but .”

Anderson, président de campagne de Smith, dit à CBC en juin : “Beaucoup de bonnes choses peuvent venir des crises.”

Le bien, dans l’idéalisation du camp Smith, est un gouvernement fédéral plus enclin à se plier aux souhaits de l’Alberta en matière de partage fiscal, de règles environnementales et d’autres questions. Bien que cela viendrait après que beaucoup de poussière se soit déposée et que le chaos diminue, et encore une fois comme résultat idéal. Bien sûr, tous les scénarios les plus optimistes ne se réalisent pas.

La lieutenante-gouverneure de l’Alberta, Salma Lakhani, s’adresse aux journalistes sur le terrain de l’Assemblée législative à Edmonton au sujet de la proposition de loi sur la souveraineté de l’Alberta proposée par la candidate à la chefferie de l’UCP, Danielle Smith. Lakhani dit qu’elle ne donnerait pas la sanction royale à un projet de loi inconstitutionnel. (Janet French/CBC)

Qui sait ce qui se passe lorsque, comme Smith l’a suggéré, la législature albertaine choisit de déterminer quelles règles fédérales empiètent ou non sur les pouvoirs constitutionnels de l’Alberta, usurpant le rôle traditionnel des tribunaux? Et qui sait ce qui se passera si, pour la première fois depuis avant la Seconde Guerre mondiale, un vice-roi essaie de devancer les tribunaux et de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi ?

“On ne peut pas corriger un acte inconstitutionnel par un acte inconstitutionnel”, opiné Howard Anglin, ancien conseiller de Kenney et directeur de la Canadian Constitution Foundation.

Jusqu’à présent, le premier ministre Justin Trudeau a évité de jouer cet ouragan de simulations avec des signaux sur la réaction du gouvernement fédéral, tout comme Pierre Poilievre, susceptible d’être couronné chef conservateur fédéral dans quelques semaines.

Tout cela mène à une période potentielle après la nomination du prochain chef de l’UCP le 6 octobre, qui est pleine de tensions anxieuses, d’incertitude, de défis et de concours interjuridictionnels sans broncher. On pourrait dire que c’est aussi exactement le point.

Toute la proposition de valeur de Smith aux partisans frustrés par le statu quo est une approche plus chaotique et conflictuelle, en particulier avec Ottawa – plus féroce que le référendum de Kenney sur la péréquation et les multiples poursuites contre la taxe sur le carbone et la Loi sur l’évaluation d’impact qui régit les grands projets énergétiques.

L’ancien ministre des Finances Travis Toews, à gauche, avec le premier ministre Jason Kenney. Danielle Smith a accusé Kenney d’avoir critiqué sa proposition de loi sur la souveraineté pour aider Toews à se présenter à la direction de l’UCP contre elle, mais Kenney a insisté sur le fait qu’il critiquait une idée qu’il dédaignait avant qu’elle ne l’adopte. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Elle propose également un bouleversement dramatique et une confrontation sur d’autres fronts. Avec sa base d’électeurs toujours en ébullition sur les restrictions de santé publique et la gestion du COVID-19 par les systèmes hospitaliers, Smith a promis de écraser la direction des services de santé de l’Alberta et du Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta.

Elle a aussi promis d’ajouter une toute nouvelle catégorie de citoyens protégés par la loi sur les droits de la personne de l’Alberta : les personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Les employeurs du secteur privé ou public seraient contraints d’abandonner ou de ne jamais renouveler leurs mandats de vaccination, et interdits de exiger des renseignements sur la vaccination des travailleurs pour le COVID-19 ou toute autre crise de santé publique qui pourrait s’ensuivre.

Smith a fait valoir que les gouvernements et les agences qui ont imposé des règles de santé publique ont créé eux-mêmes le chaos et les conflits pour les citoyens et les entreprises. Mais elle risque de créer de tout autres niveaux d’agitation en enlevant la capacité d’un patron à protéger son lieu de travail comme il le souhaite.

Et avec plusieurs de ses rivales à la direction, la première ministre sortante et ministre des Finances tout rejetant le mépris sur le plan de chapiteau de Smith, il est prudent de s’attendre à un grand chaos au sein d’un caucus UCP dirigé par Smith – ce qui pourrait occuper beaucoup de temps qu’elle pourrait autrement consacrer à la politique réelle et aux affaires publiques. Mais si vous avez regardé l’année dernière environ sous la direction de Kenney, cela ne représentera peut-être pas beaucoup de changement.

Éteindre (ou attiser) les flammes

L’empilement du lieutenant-gouverneur sur les questions tourbillonnant autour de la loi sur la souveraineté de Smith a incité la candidate à promettre que la semaine prochaine, elle présentera “des détails et des mécanismes proposés” du projet de loi, sinon un texte réel. Elle s’est engagée à respecter les normes constitutionnelles.

Alors que d’une part, elle a déjà déclaré que le projet de loi ne serait utilisé que lorsque les députés approuveraient une telle utilisation, et a déclaré qu’elle espérait qu’elle n’aurait jamais à l’utiliser, elle a également tweeté cette semaine, il entrerait en vigueur pour empêcher tout agent fédéral chargé de l’application de la loi en matière d’environnement d’opérer en Alberta (un avertissement basé sur, selon le ministère fédéral concerné, désinformation ).

Mais si sa priorité absolue devient une pâle imitation de ce que ses auteurs envisageaient, si elle est beaucoup édulcorée et crée moins de frictions constitutionnelles avec Ottawa et les tribunaux, il devient peut-être plus difficile de produire réellement les « bonnes choses » qui sont censées émerger.