Tout annoncé dans l’aperçu des partenaires Xbox de Microsoft d’octobre 2024

L’aperçu des partenaires Xbox d’octobre est terminé ! Nous avons ici un aperçu des titres à venir pour le reste de 2024 (ne pensons pas à la façon dont 2024 est presque terminée…), ainsi qu’un aperçu sournois de certains des titres qui nous attendent en 2025 et des mises à jour pour les titres déjà sortis. Certains des titres présentés étaient le prochain DLC Alan Wake 2 : Lake House, Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii et le tout premier jeu multijoueur de Remedy, FBC : Firebreak.

Jetons un coup d’œil à tout ce qui a été annoncé lors de cet aperçu des partenaires Xbox :

Alan Wake 2 : Le DLC Lake House

Heureusement, l’aperçu des partenaires a commencé avec le jeu le plus important : le DLC Lake House pour Alan Wake 2. (Honnêtement, pourquoi continuer à regarder la vitrine ?) Il est temps de faire une autre excursion amusante sur le terrain de FBC où je suis sûr que tout ira bien. Cette fois, il semble que les gens créent de la créativité avec de la peinture.

Alan Wake 2 : The Lake House DLC sortira le mardi 22 octobre.

Alan Wake 2 : The Lake House – Bande-annonce de lancement | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Cronos : La nouvelle aube

L’heure était alors aux échecs, aux armes et aux monstres effrayants dans la révélation de Cronos : The New Dawn, le prochain projet de Bloober Team, développeur de Silent Hill 2 Remake. Vous pouvez vous attendre à explorer une ville détruite et décorée de chair en 2025 lors de son arrivée sur PC et Xbox Series X/S.

Cronos : The New Dawn – Bande-annonce cinématographique officielle | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Feu aveugle

Ensuite, il y a eu une action de tir à la première personne dans ce qui, j’en suis presque sûr, était un club des années 90 qui était tout en néon. Cette bande-annonce était Blindfire et son accès anticipé est disponible sur Xbox Series X/S et PC aujourd’hui.

Comme un dragon : Pirate Yakuza à Hawaï

Like a Dragon est de retour avec une action de pirate. Prenez la mer à bord de votre navire personnalisable pour affronter d’autres pirates tout en rassemblant un équipage, en jouant de la musique et en passant probablement trop de temps au casino au cours de votre voyage pour devenir le pirate le plus puissant naviguant sur les vagues.

Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii sortira sur Xbox et PC le vendredi 28 février. (Je suis presque sûr que c’est le même jour que Monster Hunter Wilds…)

Comme un dragon : Pirate Yakuza à Hawaï – Révélation du combat naval | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Souris : PI à louer

Il était alors temps de passer à une action de dessin animé en noir et blanc dans la bande-annonce de Mouse: PI For Hire. Ici, vous incarnerez un détective avec une sélection d’armes différentes dans un jeu inspiré des dessins animés à la première personne.

Mouse : PI For Hire sortira en 2025 sur Xbox Series X/S et PC.

SOURIS : PI à louer – Bande-annonce officielle Xbox | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Subnautique 2

Nous avons traversé la mer, il est maintenant temps d’aller sous les vagues. Bien en dessous d’eux. Peut-être un peu trop loin. Subnautica 2 promet au moins un kraken lors de son entrée en accès anticipé sur Xbox Series X/S et PC en 2025.

Subnautica 2 – Bande-annonce officielle | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Puits pour animaux

Animal Well promet des ombres et des animaux lors de son lancement aujourd’hui sur Xbox Series X/S. Vous souhaitez en savoir plus sur Animal Well ? Alors consultez la critique d’Animal Well d’Eurogamer. (Spoiler – il a obtenu cinq étoiles.)

Animal Well – Xbox officielle disponible maintenant Bande-annonce | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Edens Zéro

Basé sur Edens Zero de Hiro Mashima, qui a également écrit Fairy Tale et Rave Master, vous permet d’incarner les personnages du manga dans ce nouveau jeu. (Désolé, je n’ai pas lu ce manga, donc je n’ai pas grand chose à dire. Il y a des aventures spatiales ?)

Edens Zero sortira sur Xbox Series X/S et PC en 2025.

EDENS ZERO – Bande-annonce | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Brins éternels

On est passé de la science-fiction au fantastique avec la bande-annonce d’Eternal Strands. Ici, vous pourrez utiliser une gamme de pouvoirs magiques, dont beaucoup d’ifre, pour faire face à tout ennemi qui croise votre chemin. Même si c’est un très gros oiseau.

Eternal Strands sortira sur Xbox Series X/S et PC début 2025.

Eternal Strands – Bande-annonce Cast & Combine | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Chasseur de Brume

L’ambiance fantastique a continué, mais elle a pris une atmosphère sombre et sombre avec la bande-annonce de Mistfall Hunter. Dans ce jeu, vous pourrez combattre des ennemis dangereux en utilisant des épées, des arcs, de la magie et probablement plus encore. A un ton de vikings croisé avec Elden Ring (légèrement) pour moi.

Mistfall Hunter sortira en 2025 sur Xbox Series X/S et PC.

Mistfall Hunter – Bande-annonce | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Monde de la roue

Il était ensuite temps de visiter un monde celshaded où vous pourrez faire du vélo avec un crâne flottant. (Et faites ressembler votre vélo à un hot-dog si vous le souhaitez vraiment.)

Wheel World sortira sur Xbox Series X/S et PC en 2025.

Wheel World – Bande-annonce officielle du gameplay | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Phasmophobie

On revient aux ambiances horrifiques avec le trailer de Phasmophobia, ce qui est parfait puisqu’on se rapproche de All Hollows Eve à chaque seconde qui passe. Phasmophobia sortira également sur Xbox Series X/S juste à temps le mardi 29 octobre.

Phasmophobia – Bande-annonce officielle de la date de sortie Xbox | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

La légende de Baboo

Nous sommes ensuite partis vers une île magique avec un regard sur La Légende de Baboo où un jeune garçon pourra monter un gros chien moelleux. Vous pourrez voyager avec ce bon garçon lors de la sortie de The Legend of Baboo en 2025 sur Xbox Series X/S et PC.

La Légende de Baboo – Bande-annonce officielle | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

Wuchang : Plumes tombées

D’accord, les bonnes vibrations ont encore disparu avec une bande-annonce commençant par une très grande collection de corps suspendus. (Quelqu’un doit être fier de lui.) Avec un mélange de hack-and-slash et de combat magique (je pense bien sûr à un bâton doté de capacités de mitrailleuse…), Wuchang : Fallen Feathers arrivera sur PC et Xbox Series X/S. en 2025.

WUCHANG: Fallen Feathers – Bande-annonce officielle | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

FBC : Coupe-feu

Oui! Nous revenons au FBC avec un premier aperçu de FBC : Firebreak. Ce jeu offrira une expérience coopérative à 3 joueurs dans l’univers Control / Alan Wake (verset Remedy ?) tout en combattant les Hiss en équipe dans The Oldest House. Il y a un nain de jardin.

FBC : Firebreak sortira en 2025 sur Xbox Series X/S et PC.

FBC : Firebreak – Bande-annonce officielle | Aperçu des partenaires Xbox d'octobre 2024

J’espère que vous avez apprécié le Xbox Games Showcase d’octobre ! Personnellement, je suis simplement heureux d’avoir traversé ce tour d’horizon sans rencontrer de problèmes techniques comme ceux de cette année…