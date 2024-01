Tout annoncé chez Samsung Unpacked, y compris Galaxy AI et Galaxy Ring

Samsung a tenu Unpacked pour dévoiler une annonce majeure sur les smartphones. Dites bonjour aux nouveaux Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Mais Samsung avait également quelques autres points forts dans sa manche. La société a annoncé Galaxy AI, un ensemble d’outils basés sur l’IA conçus pour fonctionner aux côtés du trio de téléphones de nouvelle génération. Samsung a également dévoilé un tout nouveau produit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Samsung Unpacked.

IA galaxie

La véritable tête d’affiche de Samsung Unpacked n’était pas les nouveaux téléphones Galaxy S, dont nous parlerons sous peu. C’était Galaxy AI.

Galaxy AI apporte une multitude de fonctionnalités basées sur l’IA aux trois nouveaux téléphones de Samsung ainsi qu’à certains autres appareils Android.

La première fonctionnalité dévoilée par Samsung concerne les traductions vocales en temps réel lors d’un appel. Les utilisateurs peuvent voir les traductions de texte à l’écran et entendre une voix off IA traduire verbalement l’appel. Les traductions de l’IA concernent également les messages texte, car les textes sont automatiquement traduits lorsqu’un utilisateur les envoie et les reçoit.

Samsung a présenté ses nouvelles fonctionnalités de traduction mobile basées sur l’IA.

Crédit : GLENN CHAPMAN/AFP via Getty Images

Unpacked a également présenté certaines fonctionnalités de Samsung Notes, comme la possibilité de nettoyer une écriture manuscrite désordonnée afin de rendre la prise de notes plus soignée et plus lisible. De plus, la fonction Note Assist peut formater automatiquement les notes rapidement saisies en résumés bien rédigés et en puces faciles à lire.

Samsung a également présenté ses nouvelles fonctionnalités photo et vidéo IA telles que le HDR, la nuitographie et la stabilisation vidéo alimentés par l’IA. La société s’est vantée de sa collaboration avec Instagram pour proposer les premières photos compatibles HDR sur la plate-forme.

Cependant, la fonctionnalité d’IA la plus unique ici doit être les générations d’IA au sein de l’éditeur d’images. Par exemple, ces fonctionnalités de retouche photo peuvent remplir des visuels hors cadre et des objets vidéo dans l’image à l’aide de l’IA. Lors de l’utilisation de ces fonctionnalités, Samsung ajoutera un filigrane à la photo et indiquera dans les métadonnées que le visuel contient du contenu généré par l’IA.

Samsung a également déployé une vidéo en partenariat avec le géant YouTube MrBeast pour montrer l’ultra zoom de son nouvel appareil photo Samsung Galaxy S24 et la facilité avec laquelle l’IA peut éditer des photos. MrBeast a également présenté la fonctionnalité Quickshare de Samsung, qui peut envoyer rapidement des images et d’autres fichiers en pleine résolution sur tous les appareils et PC Android.

Google et Circle to Search

En plus de sa propre IA, Samsung s’est associé à Google pour intégrer les modèles d’IA du géant de la recherche aux smartphones Samsung et autres appareils Android.

La plus grande annonce de Google lors de l’événement Samsung a été la nouvelle fonctionnalité Circle to Search.

En ce qui concerne la gamme Samsung Galaxy S24, ainsi que certains autres appareils Android, les utilisateurs pourront effectuer des recherches en encerclant simplement, en mettant en surbrillance, en griffonnant ou en appuyant sur un objet sur leur écran. Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche de cette manière à l’aide de texte, de photos ou même de vidéos affichées sur leur appareil. Par exemple, si son créateur préféré porte une chemise qu’il aimerait acheter, l’utilisateur peut simplement maintenir le bouton Accueil enfoncé et encercler la chemise. Une recherche Google sera alors automatiquement effectuée et reliera l’utilisateur au résultat relatif à la chemise et à l’endroit où il peut l’acheter.

Samsung a également annoncé que bon nombre de ses fonctionnalités d’IA annoncées, telles que les traductions, s’intégreront parfaitement au service téléphone à voiture de Google, Android Auto.

Galaxy S24 Ultra

L’événement principal de la gamme de smartphones de Samsung est le Galaxy S24 Ultra. L’Ultra est le modèle le plus puissant des téléphones Galaxy de Samsung et la dernière version n’est pas différente.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Crédit : Mashable

Le Galaxy S24 Ultra est alimenté par le nouveau chipset mobile Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Certains tests de référence ont trouvé le Snapdragon 8 Gen 3 est plus rapide que le chipset M1 rapide d’Apple, il sera donc intéressant de voir les performances du Galaxy S24 Ultra.

Le Galaxy S24 Ultra mesure 6,8 pouces, comme son prédécesseur, avec un écran QHD. L’appareil Android est également livré avec quatre caméras orientées vers l’arrière : une caméra ultra-large de 12 MP, une caméra large de 200 MP, une caméra téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 5x et une caméra téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. En comptant la caméra frontale de 12 MP, le Galaxy S24 Ultra dispose d’un total de 5 caméras parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Crédit : Mashable

Le Galaxy S24 Ultra sera disponible avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Samsung semble avoir abandonné la version 8 Go de mémoire de l’Ultra et tous les appareils sont livrés avec 12 Go de mémoire.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Crédit : Mashable

Le Galaxy S24 Ultra débutera à 1 299 $.

Galaxy S24 et Galaxy S24+

Les modèles les plus abordables des smartphones Galaxy S de Samsung ont également reçu une mise à niveau.

Et tout comme leur frère plus haut de gamme, les Galaxy S24 et S24+ seront alimentés par le dernier chipset mobile Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3.

SamsungGalaxy S24

Crédit : Mashable

Le Galaxy S24 est beaucoup plus petit que l’Ultra, mesurant 6,2 pouces avec un écran FHD. Le Galaxy S24+ n’est qu’un peu plus petit que l’Ultra, 6,7 pouces, et possède le même écran QHD+.

Les deux smartphones disposent de trois caméras arrière : une caméra ultra-large de 12 MP, une caméra large de 50 MP et une caméra téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, ainsi que la caméra frontale de 12 MP.

Samsung Galaxy S24+

Crédit : Mashable

Le Galaxy S24 n’est livré qu’avec 8 Go de mémoire, que vous optiez pour les versions de stockage de 128 Go ou 256 Go. Le Galaxy S24+ commence avec le modèle de 256 Go et propose également une version de stockage de 512 Go. Cependant, le Galaxy S24+ offre 12 Go de mémoire dans les deux versions. Ainsi, il semble que si vous ne manquez pas l’appareil photo supplémentaire et les photos de meilleure qualité de l’Ultra, le Galaxy S24+ peut offrir le meilleur rapport qualité-prix.

Le modèle de base du Galaxy S24 commence à 799 $ et le Galaxy S24+ à 999 $.

Bague Samsung Galaxy

L’événement se terminait par un aperçu de certaines nouvelles fonctionnalités de Samsung Health, comme l’analyse du sommeil, lorsqu’une surprise est apparue à l’écran :

Un nouvel appareil portable appelé Galaxy Ring.

La vidéo était plutôt un teaser de ce à quoi ressemblait l’appareil, sans aucun détail réel sur ses capacités. Mais Samsung a apparemment de grands projets pour le Galaxy Ring.