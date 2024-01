Tout annoncé au Samsung Unpacked 2024, y compris le mystérieux Galaxy Ring

Smartphones, IA et sonneries, oh mon Dieu ! Samsung récidive en sortant son dernier téléphone de la série Samsung Galaxy S24 avec une liste de fonctionnalités attendues depuis longtemps, un nouveau cadre en titane sur l’édition Ultra à 1 300 $ et toute une poignée d’intelligence artificielle entourant chaque fonctionnalité de son dernier téléphone phare. . Oh, et apparemment, le Galaxy Ring est réel.

Allons-y.

Un tout nouveau téléphone Galaxy, désormais en titane

Photo : Florence Ion / Gizmodo

Tout d’abord, la nouvelle gamme Samsung Galaxy S24 comprend la liste habituelle d’un régulier S24un S24+et un S24 Ultra. Le premier grand changement pour la version la plus grande et la plus chère est que l’Ultra arbore désormais un cadre en titane semblable au iPhone 15 Pro.

Pour plus de détails et des photos complètes, consultez la couverture de Gizmodo ici.

Le téléphone centré sur l’IA de Samsung

La fonction de traduction en direct fonctionne à la fois pour le texte et les appels. Capture d’écran : Samsung/YouTube

Samsung a consacré la majorité absolue de son temps aux nouvelles fonctionnalités d’IA de son téléphone. Surnommées « Galaxy AI », ces capacités sont un mélange d’applications sur appareil et basées sur le cloud qui sont censées simplifier la vie, autant que l’IA peut le faire de nos jours.

À l’avant-plan se trouve la fonction de traduction automatique de la voix et du texte par l’IA. Samsung a affirmé que sa fonction Live Translation peut interpréter automatiquement votre voix lors des appels, puis proposer une voix informatisée pour ce que vous avez dit une seconde plus tard. Vous verrez également les traductions du texte à l’écran pendant l’appel. La personne à l’autre bout du fil reçoit également une traduction pour votre téléphone.

En plus d’une application d’interprétation de traduction en direct lorsque vous parlez à quelqu’un en personne, Samsung a promu Chat Assist comme son autre grande fonctionnalité de traduction spécifiquement pour le texte. Dans la messagerie par défaut du téléphone, vous pouvez la configurer pour qu’elle traduise automatiquement vos divagations dans une autre langue, votre texte original apparaissant juste sous ce nouveau message. Le téléphone peut traduire 19 langues, dont l’espagnol, le français, le japonais, le polonais, l’italien, le coréen et bien plus encore.

Chat Assist devrait également offrir à votre téléphone un service de vérification orthographique beaucoup plus large, de type Grammarly. Sur Google Messages, l’IA peut réinterpréter vos textes, générer de nouvelles écritures pour paraître plus « lyriques » ou même vous faire ressembler davantage à « Shakespeare ». Google avait déjà présenté certaines de ces fonctionnalités pour le chat sur les appareils Android, mais le clavier Samsung peut également modifier votre écriture pour qu’elle soit plus « sociale » ou « professionnelle » sur d’autres applications.

Samsung Notes aura désormais accès à Note Assist, qui peut réorganiser complètement vos notes rapides pour ajouter des puces et des en-têtes pour une meilleure compréhension. Si vous avez une écriture manuscrite épouvantable, Samsung a déclaré que l’application Notes réorganiserait vos mots pour qu’ils soient beaucoup plus lisibles. Enfin, la fonction de transcription de la parole en texte bénéficie de quelques mises à niveau de l’IA qui aideront à distinguer les locuteurs et à créer un résumé de ce qui a été dit dans l’enregistrement.

Le S24 de Samsung offrira de meilleures photos directement depuis Instagram et Snapchat

Samsung fait la promotion de nombreuses fonctionnalités de remplacement et d’extension des pixels AI. Capture d’écran : Samsung/YouTube

Et bien sûr, il existe de nombreuses fonctionnalités améliorées par l’IA pour éditer des photos. Premièrement, la fonction de remplacement des pixels IA de la société est là pour supprimer des objets dans les photos si vous souhaitez désespérément supprimer votre cousin ennuyeux de toutes vos photos de famille. Il existe également des fonctionnalités supplémentaires similaires à Adobe Firefly qui génèrent des parties artificielles d’une photo en recadrant ou en faisant pivoter l’image au-delà de ses bordures. Bon sang, le système peut générer des images artificielles à l’intérieur des vidéos pour donner l’impression que les vidéos non ralenties sont au ralenti.

La société a mis l’accent sur ses propres fonctionnalités d’amélioration des photos, capables de réduire le bruit et d’améliorer la qualité de l’image. D’autres fonctionnalités peuvent suggérer automatiquement de supprimer les reflets, les éblouissements ou d’autres artefacts indésirables de vos photos. Samsung a déclaré que chaque image modifiée avec l’IA reçoit un filigrane qui désigne l’image comme IA, ainsi qu’une balise supplémentaire dans les métadonnées.

Instagram et Snapchat ont désormais accès aux fonctionnalités photo natives de Samsung telles que les photos animées et la stabilisation d’image. Le HDR complet sera également activé pour les photos sur Instagram. Désormais, il n’est plus nécessaire de sortir de chaque application pour prendre une photo avant de la télécharger sur ces applications sociales.

Samsung et Google font la promotion d’encore plus d’IA sur votre téléphone ou dans la voiture

Le cercle de recherche peut aider à faire apparaître des lieux dans la recherche et Google Maps. Capture d’écran : Samsung / Gizmodo

Google a fait sa prochaine grande annonce en matière d’IA aux côtés de Samsung, et il semble que les entreprises deviennent plutôt copains avec cette dernière version. Les deux SamsungGalaxy S24 et Pixel 8/8 Pro seront les premiers téléphones à obtenez la fonctionnalité Circle to Search. En maintenant la barre de navigation, les utilisateurs peuvent afficher une interface simple pour faire glisser, encercler ou fouiller des objets et du texte sur n’importe quelle application, puis les utiliser pour effectuer une recherche Google complète.

De plus, Google combine cette fonctionnalité avec sa propre IA de recherche, et les utilisateurs peuvent choisir d’obtenir une réponse de leur Circle to Search à partir de Search Generative Experience ou SGE de l’entreprise. Cela créera des réponses IA à vos requêtes lorsque vous utilisez Circle to Search ou lorsque vous utilisez des fonctionnalités multi-recherches similaires dans Google Lens.

De plus, Samsung a annoncé que le Galaxy S24 disposerait toujours de certaines fonctionnalités d’IA activées avec Android Auto. Désormais, il peut résumer automatiquement les messages de groupe, suggérer des réponses pertinentes et partager votre ETA.

Attendez, est-ce une bague intelligente ? Attends, non, n’y va pas…

Samsung a attendu la toute fin de sa conférence pour nous surprendre tous avec une technologie que certains attendaient et qui avait atterri dans les fosses enflammées où atterrissent finalement toutes les technologies mortes. Même si nous avons vu rumeurs et fuites depuis des années maintenant, le Galaxy Ring est réel, mais à part un clip de quelques secondes montrant un rendu de l’appareil, nous n’avons pas eu beaucoup de détails sur ce dont il est capable.

Tout ce que Samsung a promis, c’est qu’il s’agirait d’une nouvelle technologie de santé qui serait un « compagnon de santé personnel » via Samsung Health. Il s’agit d’un « appareil de santé et de bien-être puissant et accessible » qui s’apparentera probablement beaucoup au Bague intelligente Oura. Bon sang, nous ne savons même pas vraiment à quoi cela ressemble d’après ce teaser, à part qu’il aura la forme… d’une bague.