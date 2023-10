CHER ABBY: J’ai rencontré une femme formidable et nous sommes sortis ensemble pendant un an et demi. Nous parlions et envoyions des messages tous les jours, nous avions nos blagues intérieures et le sexe était génial. Ses parents m’aimaient, ma mère l’aimait.

Je ne m’étais jamais senti aussi connecté à quelqu’un et nous avons parlé de mariage.

J’avais prévu de lui faire une surprise avec une bague cette année, mais les choses ont changé autour de mon anniversaire.

Elle a passé ce week-end avec des collègues (j’ai accepté qu’elle y aille car elle n’a normalement pas le temps de sortir), et quand elle est revenue, les choses étaient différentes.

Nous n’avons pas parlé pendant deux semaines, et quand nous l’avons fait, elle m’a raconté cette folle histoire d’avoir accueilli une amie qui avait été maltraitée par son mari et de l’avoir hébergée avec leurs deux enfants. Puis elle m’a dit qu’elle avait accueilli son père biologique, avec qui elle n’avait parlé qu’une fois en 30 ans.

Après cette folle histoire, nous ne nous sommes pas parlé pendant trois mois. Quand nous l’avons fait, je lui ai demandé ce que nous faisions et ce qu’elle voulait.

Elle a dit qu’elle voulait rompre mais qu’elle ne voulait pas me perdre, alors nous avons convenu de nous rencontrer dans un hôtel pour décider de la manière dont nous allions procéder. Abby, elle n’est jamais venue et elle a complètement arrêté de communiquer.

Elle me suit toujours sur les réseaux sociaux, donc elle ne m’en veut pas, mais je suis déprimé depuis. Que dois-je faire?

— FANTÔME À NEW YORK

CHER FANTÔME: Je crois fermement aux modèles de comportement. Le comportement de votre petite amie a changé lorsqu’elle a choisi de passer votre week-end d’anniversaire avec ses collègues. (Je suppose qu’elles étaient petites amies.) Quoi qu’il soit arrivé ce week-end, elle a changé d’avis à propos de sa romance avec vous, mais plutôt que de l’admettre, elle n’a pas été honnête.

Ce que vous devez faire, c’est admettre que cette personne n’est pas celle que vous pensiez être et reconnaître que vous vous épargnerez davantage de douleur et d’anxiété si vous la bloquez sur vos réseaux sociaux.

Elle ne veut peut-être pas te perdre, mais d’où je suis, elle t’a abandonné quand elle t’a posé un lapin à l’hôtel. Veuillez accepter ma sympathie.

CHER ABBY: Ma femme et moi sommes mariés depuis 33 ans. Nous avons toujours eu une bonne vie sexuelle, et cela continue encore aujourd’hui.

Le problème est que notre libido va dans des directions différentes – et probablement pas la direction que la plupart supposeraient. Alors que le mien commence à diminuer avec l’âge, celui de ma femme augmente.

Alors que notre fréquence précédente était un jour sur deux, ma femme veut maintenant avoir des relations sexuelles tous les jours. Je ne l’ai tout simplement plus en moi ! J’ai 61 ans et elle 59 ans.

Aucune suggestion?

— DIMINUÉ AU MINNESOTA

CHER DIMINUÉ: Je suis content que vous ayez demandé, car j’en ai un. Demandez à votre médecin de vous orienter, vous et votre femme, vers un sexologue agréé. Les couples peuvent se faire plaisir autrement que par les rapports sexuels, et un sexologue peut vous expliquer à tous les deux quelles sont vos options.

