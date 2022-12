“Tout à fait raisonnable” que le gouvernement envisage de bloquer les lois écossaises sur le genre, déclare Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a déclaré qu’il serait “tout à fait raisonnable” que le gouvernement britannique envisage de bloquer les nouvelles réformes controversées du genre en matière d’auto-identification en Écosse.

Holyrood a adopté jeudi le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse) après une semaine de débats intenses, facilitant l’obtention d’un certificat de reconnaissance du genre (GRC) par les Écossais trans.

Mais en quelques heures, les ministres britanniques laissaient entendre qu’ils pourraient intervenir pour bloquer les réformes, le secrétaire écossais Alister Jack allant jusqu’à dire qu’il pouvait invoquer l’article 35 de la loi écossaise, ce qui lui donne un droit de veto effectif sur les lois qui, selon lui, ont un impact sur les réserves. questions.

S’exprimant lors d’une visite dans un refuge pour sans-abri à Londres, Rishi Sunak a déclaré: «Beaucoup de gens s’inquiètent de ce nouveau projet de loi en Écosse, de l’impact qu’il aura sur la sécurité des femmes et des enfants.

“Je pense donc qu’il est tout à fait raisonnable que le gouvernement britannique l’examine, comprenne quelles sont les conséquences pour la sécurité des femmes et des enfants dans le reste du Royaume-Uni, puis décide de la ligne de conduite appropriée.”

Le ministre de l’Égalité, Kemi Badenoch, a également déclaré que le gouvernement britannique “étudiait des dispositions pouvant inciter à reconsidérer” les réformes.

La secrétaire écossaise à la justice sociale, Shona Robison, a déclaré vendredi que le gouvernement écossais combattrait toute tentative de blocage de la législation – créant ainsi une trajectoire de collision potentielle devant les tribunaux.





“Le projet de loi tel qu’adopté relève absolument de la compétence législative et a bien sûr été soutenu par une majorité écrasante avec le soutien de tous les partis”, a-t-elle déclaré sur BBC Radio Scotland.

“Je pense que toute tentative du gouvernement britannique de saper ce qui est, après tout, la volonté démocratique du Parlement écossais, sera vigoureusement contestée par le gouvernement écossais.”

Les opposants à la législation craignent qu’elle n’ait un impact sur la loi sur l’égalité, notamment en ce qui concerne l’exemption qui permet aux personnes trans d’être exclues des espaces non mixtes dans certaines circonstances.

Le projet de loi, selon le gouvernement écossais, n’aura aucun impact sur les exemptions ou sur la loi sur l’égalité plus large – qui est réservée à Westminster.

Adopté par une marge de 86 voix contre 39 jeudi, le projet de loi facilitera l’obtention d’un GRC par les personnes trans en supprimant l’exigence d’un diagnostic de dysphorie de genre.

Il abaisse également l’âge minimum des candidats à 16 ans et fait passer le temps nécessaire à un candidat pour vivre dans son sexe acquis de deux ans à trois mois – six pour les 16 et 17 ans – mais avec une période de réflexion de trois mois.

Les MSP se sont lancés dans un débat intense sur le projet de loi cette semaine, consacrant plus de 24 heures à l’examen des amendements et au vote final.

La législation a également incité les MSP de toute la chambre à voter contre leur parti, avec neuf MSP SNP – dont l’ancien ministre Ash Regan – défiant le whip du parti. Carol Mochan et Claire Baker du Labour ont fait de même et ont démissionné de leurs postes de premier plan.

L’ancien chef conservateur écossais Jackson Carlaw a rejoint Jamie Greene pour voter en faveur du projet de loi, mais le parti avait déclaré un vote libre sur la question.

Pendant ce temps, Dunja Mijatovic, commissaire aux droits de l’homme au Conseil de l’Europe, s’est félicitée de l’adoption du projet de loi.

“Je salue la nouvelle loi écossaise adoptée par le Parlement écossais introduisant la reconnaissance juridique du genre basée sur l’autodétermination”, a-t-elle déclaré.

« Neuf Etats membres du Conseil de l’Europe ont déjà adopté de telles lois et plusieurs autres envisagent de le faire.

“Une tendance clé pour la pleine réalisation des droits humains des personnes trans.”