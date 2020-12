La nouvelle variante très contagieuse du virus SRAS-CoV-2, qui a poussé de nombreux pays à imposer des restrictions de voyage au Royaume-Uni, pourrait déjà circuler en France, a admis le ministre de la Santé du pays.

La France a annoncé dimanche une interdiction de voyager au Royaume-Uni, avec d’autres grandes nations européennes. Mais il est « tout à fait possible » que la nouvelle souche du coronavirus circule déjà dans le pays, le ministre français de la Solidarité et de la Santé Olivier Veran admis dans une interview à la radio Europe 1.

Pourtant, quelque 500 souches virales ont été séquencées dans le pays et la constitution génétique de la nouvelle variante n’a pas été détectée par les chercheurs français, a souligné le ministre.

Veran a déclaré que la France faisait preuve de prudence face à la nouvelle menace signalée, mais que davantage de preuves scientifiques étaient nécessaires pour confirmer les craintes que la nouvelle souche soit plus contagieuse que les variantes identifiées précédemment. «Avec cette nouvelle variante, les symptômes cliniques sont les mêmes, tout comme la prévalence des cas graves. Mais la question d’une plus grande transmissibilité a été soulevée, elle nous oblige donc à prendre des précautions. a-t-il dit, ajoutant que plus d’informations seront disponibles dans les prochains jours.

Du bon côté, « Il n’y a aucune raison de croire » que les vaccins seraient moins efficaces contre la nouvelle variante, et la France est sur le point de déployer son programme national de vaccination cette semaine, a ajouté Veran.

Le Royaume-Uni a annoncé des verrouillages de niveau 4 plus stricts pour certaines parties du pays après la découverte d’une nouvelle variante génétique du virus. En réponse, de nombreux pays à travers le monde ont interdit les voyages depuis le Royaume-Uni, mais la nouvelle souche a déjà été identifiée chez des patients en dehors des îles.

