Quatre hommes reconnus coupables de la mort par balle de Makiyah Wilson, abattu il y a cinq ans par une rafale de balles, ont été condamnés à de longues peines de prison de plusieurs décennies, mettant ainsi fin à cinq ans d’efforts juridiques pour que justice soit rendue. le meurtre de la fillette de 10 ans.

Le chef adjoint de la police de DC, Chanel Dickerson, a déclaré que les suspects avaient tiré « sans discernement », tuant Makiyah Wilson, 10 ans, et blessant quatre adultes. « Une fillette de 10 ans a perdu la vie ici… Tous les espoirs et tous les rêves que sa famille avait pour elle ont disparu », a déclaré Dickerson lors d'une conférence de presse. « Et nous devons être indignés. » (Avec l'aimable autorisation de NBC Washington)

Qujuan Thomas, 24 ans, et Gregory Taylor, 27 ans, sont deux des quatre hommes qui, selon les procureurs, ont sauté d’une voiture volée et ouvert le feu sur une foule de personnes en juillet 2018. Les deux ont été condamnés à 68 ans de prison et 65 ans de prison. en prison, respectivement.

Darrise Jeffers, 23 ans et Quentin Michals, 25 ans, qui, selon les procureurs, ont contribué à planifier l’explosion de violence pendant des mois au milieu d’un « bœuf » avec un gang rival du quartier, ont été condamnés respectivement à 35 et 40 ans.

Les quatre hommes, qui, selon les procureurs, faisaient partie du « Wellington Park Crew », ont été reconnus coupables en juin à la suite d’un vaste procès pour meurtre et complot de gangs de trois mois devant la Cour supérieure de Washington. Deux autres hommes ont également été reconnus coupables de la mort de Wilson et condamnés au début du mois.

La fusillade du 16 juillet 2018 dans la cour d’un appartement du quartier de Clay Terrace, à Washington, a indigné les membres de la communauté et les fonctionnaires.

Wilson venait de rentrer d’un camion de glaces lorsqu’elle a été mortellement touchée par une balle perdue dans un barrage de tirs. Quatre autres personnes ont été blessées dans la fusillade, dont un homme qui a été touché au visage et qui a dû subir une reconstruction de la mâchoire, ont indiqué les procureurs.

« Pour les victimes, la fusillade à Clay Terrace s’est produite de nulle part, sans avertissement », a déclaré la procureure adjointe des États-Unis, Laura Bach. «C’était fini en quelques secondes. Cependant, leur vie a été changée à jamais. Mais les éléments de preuve présentés au procès ont montré que les hommes de l’équipe de Wellington Park s’étaient engagés dans cette voie pendant des mois, voire des années. S’il n’y avait pas eu une cour à Clay Terrace le 16 juillet 2018, cela aurait été une autre cour et une autre victime innocente.

Juge : « Vraiment odieux »

En prononçant ces longues peines, le juge de la Cour supérieure, Robert Okun, a déclaré qu’il établissait une distinction entre les accusés qui ont effectivement tiré les coups mortels et ceux qui ont aidé et encouragé la fusillade en aidant à obtenir des armes ou à planifier le crime.

Pourtant, les peines les plus longues prononcées contre Thomas et Gregory équivalent à des peines d’emprisonnement à perpétuité.

« Je reconnais que les peines que je vais prononcer sont très longues et je ne prends aucun plaisir à les imposer », a déclaré Okun. « Mais compte tenu de la nature des crimes dans cette affaire, qui sont véritablement odieux, et compte tenu des lignes directrices applicables en matière de détermination des peines, je pense que ces peines sont pleinement justifiées et pleinement justifiées. »

Déclarations déchirantes des victimes

Avant que les peines ne soient prononcées, la mère, le père et la grand-mère de Wilson se sont adressés au tribunal dans des déclarations de victimes, détaillant avec une émotion déchirante et crue leur chagrin après la fusillade.

Donnetta Wilson, coiffeuse, était en train de coiffer un client dans l’appartement familial situé au premier étage lorsqu’elle a entendu les coups de feu cette nuit-là de juillet, les prenant d’abord pour des feux d’artifice.

« C’est le 4 juillet tout le mois de juillet à Clay Terrace, donc vous ne savez tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

Puis ses filles – Makiyah et Nyjhay Lewis, alors âgée de 18 ans, qui étaient sorties se rendre à pied à un camion de glaces à proximité pour prendre une collation – sont retombées devant la porte d’entrée. Elle se souvient que Nyjhay criait à pleins poumons – elle avait reçu une balle dans le bras. Mais Makiyah semblait bien – au début.

Puis Donnetta Wilson a vu le sang. Elle avait reçu une balle dans le cœur.

« Je ne sais pas si… vous pouvez imaginer, dans votre tête, soulever la chemise de votre enfant de 10 ans et toute sa poitrine a disparu ! C’était mon bébé ! » a déclaré Donnetta Wilson.

Parallèlement à son chagrin, elle a déclaré qu’elle avait également lutté contre la culpabilité, souhaitant être celle qui avait été abattue et non ses filles.

«J’ai une survivante et j’ai un bébé au paradis», a-t-elle déclaré.

Elle se souvenait de Makiyah comme d’un sportif, d’un garçon manqué qui adorait jouer aux jeux vidéo et qui était amical avec pratiquement tout le quartier.

« Étant mère de cinq enfants, j’ai essayé de nous faire sortir de Clay Terrace. Honnêtement, je l’ai fait », a-t-elle déclaré. À un moment donné avant la fusillade, sa fille aînée a été dévalisée dans la rue, puis a sauté. « J’ai essayé de les sortir de là. Je n’en avais pas les moyens à l’époque », a-t-elle déclaré, la voix brisée.

Dans sa déclaration, Pandora Wilson, la grand-mère de Makiyah, a déclaré que la petite fille était tristement consciente de la violence armée qui sévissait dans le quartier. Elle se souvient être allée chercher Makiyah et la fille avoir sauté dans la voiture et lui avoir dit de conduire vite.

«Grand-mère, grand-mère, tu dois conduire», se souvient Wilson en disant Makiyah. « Ils tirent par ici. »

Elle a ajouté : « Elle savait que chaque jour où elle sortait de chez elle, ce pourrait être son dernier. Elle le savait.

Elle a suggéré que les accusés aient des armes vides collées à leurs mains et soient jetés dans une zone de guerre dans le cadre de leur peine – pour comprendre la peur de vivre avec la menace constante de la violence armée.

« Vous ne pouvez même pas rester allongé dans votre lit et regarder la télévision – vous pourriez recevoir une balle dans la tête rien qu’en étant chez vous », a-t-elle déclaré.

S’adressant directement aux hommes reconnus coupables de la mort de sa petite-fille, elle a déclaré : « Ce que vous m’avez pris ne pourra jamais être remplacé. » Puis au juge, elle a ajouté : « Peu importe le temps que vous leur accordez, votre honneur, cela ne me suffira toujours pas. Mais je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites.

« Quelle est la punition suffisante ? »

Les quatre défendeurs ont 30 jours pour déposer un avis d’appel. Tous les quatre ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux et les avocats de la défense ont vigoureusement remis en question une grande partie des preuves les liant à l’affaire au cours du procès.

Avant le prononcé de la peine, certains avocats de la défense ont souligné la jeunesse des accusés au moment de la fusillade ainsi que les traumatismes qu’ils avaient vécus au cours de leur vie en demandant des peines plus clémentes.

L’avocat Jonathan Zucker, qui représente Gregory Taylor – qui a été condamné à l’une des peines les plus longues – a déclaré que son client avait 22 ans lorsqu’il a été arrêté dans cette affaire.

« Il va passer toute sa vingtaine en prison ; il va passer la totalité de sa trentaine en prison ; il va passer la totalité de sa quarantaine en prison, il va très probablement passer la totalité de sa cinquantaine en prison », a déclaré Zucker. « Si le tribunal est indulgent, il pourrait être libéré vers 59 ans, ou vers la soixantaine. Et je suppose que la question que je pose au gouvernement et au tribunal est la suivante : quelle est la peine suffisante ? »

Plus tôt ce mois-ci, un cinquième accusé reconnu coupable du meurtre de Wilson – Isaiah Murchison, 24 ans – a été condamné à 60 ans de prison. Marquell Cobbs, 21 ans, reconnu coupable de complot mais acquitté du meurtre et d’autres accusations, a été condamné à six ans de prison.

