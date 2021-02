La semaine dernière a été tumultueuse pour la chef de l’UE, Ursula von der Leyen.

Elle et d’autres hauts responsables de la Commission européenne ont fait l’objet d’un examen minutieux sur la rapidité du déploiement des vaccins dans l’UE.

Dans certaines régions d’Espagne, les nouvelles vaccinations ont dû être arrêtées en raison des retards, tandis qu’en Allemagne, le ministre fédéral de la Santé Jens Spahn s’est adressé à Twitter pour dire que les pénuries de vaccins pourraient durer 10 semaines.

Les choses ont empiré fin janvier quand AstraZeneca a déclaré à Bruxelles qu’il y aurait un déficit de 60% dans les livraisons de vaccins au premier trimestre de cette année. Les 27 États membres de l’UE risquent de se retrouver avec 31 millions de doses, au lieu des 80 millions prévus. Un autre fabricant de vaccins, Pfizer, a également annoncé des pénuries jusqu’à la mi-février.

Dans le but de réaffirmer son autorité, Bruxelles est entrée dans une dispute très publique avec AstraZeneca, suggérant implicitement que la société pharmaceutique anglo-suédoise envoyait au Royaume-Uni des doses censées être réservées à l’UE.

Le va-et-vient chauffé a bouilli vendredi dernier lorsque la Commission européenne libéré le contrat AstraZeneca afin de soutenir ses prétentions.

« Il y a des commandes contraignantes et le contrat est clair », a déclaré von der Leyen à la radio Deutschlandfunk.

Cependant, le contrat a été si fortement rédigé que, au lieu de dissiper les doutes éventuels, il a créé de nouvelles questions.

La situation s’est encore aggravée lorsque la Commission européenne a introduit un règlement pour contrôler l’exportation des vaccins contre les coronavirus fabriqués dans l’UE.

Il a insisté sur le fait que cette décision était nécessaire pour lutter contre « le manque actuel de transparence » entourant les vaccins pré-commandés à AstraZeneca par Bruxelles.

Malgré les assurances et la longue liste de pays exemptés, la décision a été critiquée et a fait craindre une guerre des vaccins à somme nulle.

« Si vous commencez à perturber ce type de chaînes d’approvisionnement, c’est une proposition de perte nette dans l’ensemble », a déclaré Guntram Wolff, directeur du Bruegel Think Tank, à Euronews.

L’Organisation mondiale de la santé, qui met en garde contre le nationalisme vaccinal depuis le début de la pandémie, se sent obligée d’ajouter aux critiques.

« Disons qu’il n’est pas utile qu’un pays, à ce stade, impose des interdictions d’exportation ou des barrières qui ne permettront pas la libre circulation des ingrédients nécessaires qui rendront les vaccins, les diagnostics et autres médicaments disponibles dans le monde entier », m’a dit Dr Mariângela Simão, Sous-Directeur général de l’OMS pour l’accès aux médicaments, les vaccins et les produits pharmaceutiques.

Un mouvement « totalement inutile »

La critique ne s’est pas limitée au fait que la Commission européenne, défenseur de longue date du libre-échange et du multilatéralisme, recourait au protectionnisme au milieu d’une crise sanitaire mondiale.

Puis il est apparu que Bruxelles avait décidé d’invoquer l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord et d’imposer des contrôles le long de la frontière irlandaise. La Commission européenne craignait que l’Irlande du Nord ne soit utilisée comme porte dérobée pour éviter le contrôle des exportations et introduire des vaccins fabriqués dans l’UE sur le territoire britannique.

Cette décision a provoqué des ondes de choc à travers l’Irlande et le Royaume-Uni. Arlene Foster, la première ministre d’Irlande du Nord, l’a qualifié d ‘ »acte incroyablement hostile et agressif de l’UE ».

L’eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui avait présidé le groupe de pilotage du Brexit, déclaré que « le nationalisme vaccinal, d’où qu’il vienne, est une impasse ».

Le vendredi chaotique s’est terminé par des appels téléphoniques séparés de von der Leyen avec les Premiers ministres d’Irlande et du Royaume-Uni.

Les conversations ont conduit la Commission européenne à revenir en arrière et à retirer l’article 16 de la table.

« Nous sommes convenus du principe selon lequel il ne devrait pas y avoir de restrictions à l’exportation de vaccins par les entreprises où elles s’acquittent de responsabilités contractuelles », von der Leyen tweeté le vendredi à une heure inhabituelle (12h37 CET).

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a admis plus tard à la BBC que les gens étaient « aveuglés par la décision » et que la Commission européenne aurait dû le contacter avant de recourir à l’article 16, qui a été conçu pour des situations exceptionnelles de graves difficultés économiques. « Nous avons eu cette conversation et je pense qu’il y a beaucoup de leçons à tirer », a-t-il déclaré.

Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des affaires financières, a partagé la consternation. «J’ai levé la main au nom de la Commission», at-elle Raconté RTÉ. « Cela n’a pas été bon pour la Commission européenne. »

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a déclaré que l’invocation de l’article 16 avait été un « accident ». Le New York Times décrit toute l’affaire comme « un demi-tour soudain et embarrassant ».

Les députés européens étaient également déçus et inquiets.

« La chose la plus effrayante dans tout ça [is that] il n’y avait aucune preuve politique d’un problème très sensible. On croirait sûrement que la présidente de la Commission européenne et ses proches conseillers, et la Commission elle-même, auraient été conscients de l’importance du protocole », a déclaré à Euronews le député irlandais Billy Kelleher, du groupe Renew Europe. croire qu’ils [the Commission] agi à la hâte, ils ne l’ont pas fait avec une diligence raisonnable. «

Kelleher a déploré l’invocation de l’article 16 comme « totalement inutile » parce qu’il n’y avait « aucune preuve que les vaccins circuleraient à travers la République d’Irlande et en Irlande du Nord ». Le député craint que la débâcle n’ait porté atteinte à la crédibilité de la Commission européenne et de l’accord de libre-échange UE-Royaume-Uni à long terme.

Le président de Renew Europe, Dacian Cioloş, a déjà invité Von der Leyen à répondre aux questions au Parlement européen et à clarifier les événements qui ont eu lieu vendredi. Selon le Financial Times, l’équipe des commissaires européens, qui prend des décisions collectivement sur la base du principe de collégialité, a reçu le projet final du règlement sur le contrôle des exportations, y compris l’activation de l’article 16, 30 minutes seulement avant son adoption.

Du ‘V-Day’ au ‘Black Friday’

Fin décembre, Von der Leyen salué le début de la vaccination à travers l’Europe comme un « moment émouvant d’unité ». Un mois plus tard, la Commission européenne avait dénoncé publiquement une société pharmaceutique, imposé des contrôles sur les exportations de vaccins et presque déclenché l’option nucléaire du Protocole d’Irlande du Nord.

Bruxelles essaie maintenant de renverser la tendance et d’adopter un ton plus conciliant, même si les réponses restent évasives et peu claires.

Lundi, Eric Mamer, le principal porte-parole de la Commission européenne, a affronté les journalistes pour la première fois depuis la confusion de vendredi.

Mamer a expliqué que le cabinet du vice-président exécutif Valdis Dombrovskis, dont le portefeuille englobe le commerce, était celui en charge de la réglementation du contrôle des exportations et, par conséquent, responsable de la décision d’activer l’article 16.

Le porte-parole a indiqué que le dossier législatif avait été discuté entre différents cabinets et abouti à une « décision de principe », qui était celle que Dombrovskis, aux côtés du commissaire à la santé, a présentée vendredi après-midi.

Mais ensuite, selon Mamer, la décision finale qui a été prise par le collège des commissaires a en fait exclu la disposition de l’article 16.

« Seul le Pape est infaillible », Eric Mamer m’a dit. « Des erreurs peuvent survenir en cours de route. L’important est que vous les reconnaissiez très tôt, dans ce cas, si tôt que c’était avant que la décision ne soit finalisée, et que vous les corrigiez. »

Dimanche, von der Leyen a annoncé qu’AstraZeneca fournirait à l’UE neuf millions de doses supplémentaires de son vaccin au premier trimestre 2021, pour un total de 40 millions – encore loin des 80 millions initialement prévus.

BioNTech a déclaré plus tard qu’elle fournirait jusqu’à 75 millions de doses de vaccin supplémentaires à l’UE, mais au deuxième trimestre de 2021.

Alors que la nouvelle sera bien accueillie par les États membres de l’UE, dont beaucoup ont presque épuisé leurs stocks de vaccins, les fournitures promises pourraient ne pas arriver assez tôt pour empêcher un arrêt généralisé des vaccinations. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn a laissé entendre que les vaccins de Chine et de Russie pourraient être utilisés en Europe pour compenser le déficit actuel – à condition qu’ils soient approuvés par l’Agence européenne des médicaments.

En Belgique, les pénuries sont si graves que certains centres de vaccination ne pourront pas ouvrir leurs portes.

« Tout est reporté. C’est vraiment dommage car nous étions prêts à ouvrir les 10 centres de vaccination à Bruxelles: la moitié d’ici le 1er février, l’autre moitié le 1er mars. Mais nous voyons que nous aurons des problèmes avec approvisionnement juste pour ouvrir les cinq prévus pour février », a déclaré Inge Neven, de l’Agence fédérale belge du médicament et de la santé, dans un entretien avec Euronews. « La quantité totale est bien inférieure aux attentes. »