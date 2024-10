Tout à fait approprié et approprié ? Trump se compare à plusieurs reprises à Abraham Lincoln

SPRINGFIELD, Illinois — Dans quatre-vingt-sept ans, les accords mystiques de la mémoire rappelleront peut-être la façon dont Donald Trump s’est comparé à Abraham Lincoln, l’a loué un jour et l’a fustigé le lendemain. Il est tout à fait approprié que nos descendants examinent pourquoi le 45e président, qui espère être le 47e, continue de mentionner le 16e.

« Voici Donald Trump, j’espère que votre président préféré de tous les temps, meilleur que Lincoln, meilleur que Washington », a déclaré Trump dans une vidéo présentant les « cartes à collectionner numériques Trump » en décembre 2022, peu après avoir annoncé sa troisième candidature à la présidence.

Le Républicain a souvent évoqué le nom du Grand Émancipateur et s’est comparé à lui-même ou à d’autres : il a été traité pire que Lincoln, il a fait plus pour les Noirs que quiconque depuis Lincoln, et ainsi de suite. C’est devenu un refrain récurrent dans le discours unique de Trump, le flux sinueux de références culturelles aléatoires, d’avertissements désastreux sur les dangers de l’élection de la vice-présidente démocrate Kamala Harris, de griefs personnels et d’histoires auto-promotionnelles qu’il en est venu à décrire comme « le tissage » .»

En Californie, le 13 octobre, Trump a invoqué Lincoln pour fustiger Harris.

« Qu’est-ce qui ne va pas dans notre pays ? Écoutez, nous avions le plus grand – Abraham Lincoln », a-t-il déclaré. «Maintenant, regarde ce truc. Pouvez-vous croire ce que nous faisons? Elle va tellement mal.

Plus tard dans la même semaine, un enfant de 10 ans du Tennessee a appelé « Fox and Friends » pour demander qui était le président préféré de Trump quand il était petit. Trump a mentionné l’exemple du GOP, Ronald Reagan, même s’il avait la trentaine lorsque Reagan a été investi pour la première fois. en 1981. Il s’est ensuite tourné vers Lincoln, mais a tempéré ses éloges par quelques doutes tardifs sur la guerre qui a éclaté six semaines après la première investiture de Lincoln.

« Lincoln était probablement un grand président, même si j’ai toujours dit pourquoi cela n’était-il pas réglé ? » a déclaré Trump, qui a affirmé à plusieurs reprises que s’il était resté à la barre, les guerres en Ukraine et en Israël n’auraient jamais eu lieu. « Vous savez, je suis un gars qui… ça n’a pas de sens. Nous avons eu une guerre civile.

Harold Holzer, biographe renommé de Lincoln et président du Lincoln Forum, s’est émerveillé devant la progression de la version particulière de l’histoire de Trump.

« Le problème avec l’utilisation de Lincoln par Trump est qu’il s’agit d’une sorte de méchanceté envers certains, puis de méchanceté envers beaucoup et, en fin de compte, même de méchanceté envers Lincoln », a déclaré Holzer.

D’innombrables espoirs politiques ont tenté de s’accrocher aux longues queues de Lincoln. La différence, a déclaré Holzer, est que la plupart s’associent au humble séparateur de rails de l’Illinois sans faire de comparaisons.

Barack Obama a envoyé un message étonnant lors du week-end de l’anniversaire de Lincoln en 2007, lorsqu’il s’est tenu sur le terrain du Old State Capitol de Springfield, où Lincoln a siégé à la Chambre des représentants pendant huit ans, pour annoncer sa campagne pour la présidence. Et lors de la Convention nationale démocrate de cette année, Obama a fait appel aux « meilleurs anges de notre nature », que Lincoln avait convoqués dans son premier discours inaugural, pour exhorter la nation à s’unir.

Gerald Ford, qui a accédé à contrecœur au poste de vice-président lors du scandale du Watergate, a tenté de tempérer les attentes en déclarant après sa prestation de serment : « Je suis une Ford, pas une Lincoln ». Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait ressenti après avoir perdu la présidence au profit de Dwight Eisenhower en 1952, un autre Illinois, Adlai Stevenson, a rappelé la réponse de Lincoln dans des circonstances similaires : cela lui a rappelé le petit garçon qui s’est cogné l’orteil – il était trop vieux pour pleurer, mais cela ça fait trop mal pour rire.

« Ce n’est pas un phénomène nouveau. Il y a toute une histoire de présidents faisant référence à d’autres présidents de cette manière », a déclaré Justin Vaughn, spécialiste de la présidence, de la Coastal Carolina University. «L’approche de Trump est unique, comme tout chez Trump. C’est souvent moins nuancé ou délicat.

Trump lui-même n’est pas particulièrement obsédé. Alors que le président Joe Biden était encore en lice, Trump a suggéré que Jimmy Carterdont l’histoire de la présidence n’a pas été traitée avec douceur, a été soulagée que Biden s’en sorte moins bien.

La fascination apparente amour-haine de Trump pour Lincoln est fonction de son désir de préserver et de développer son héritage, a déclaré Vaughn. (Le Projet de grandeur présidentielleune enquête auprès d’experts politiques co-écrite par Vaughn et mise à jour pour la dernière fois en décembre, classe Lincoln comme le plus grand président de l’histoire des États-Unis, avec Trump bon dernier, une note sur laquelle Trump et Biden se sont affrontés lors de leur débat de juin).

Quant à la guerre civile, Vaughn a déclaré que c’est Trump, le négociateur, qui suggère que l’Union brisée aurait pu être réparée sans la guerre. Mais toute l’histoire de l’esclavage aux États-Unis s’est construite sur le compromis.

Holzer a déclaré que la guerre entre les États était probablement inévitable pour purger l’esclavage et enfin créer une nation unie.

« De meilleurs négociateurs que Donald Trump, dont Henry Clay, ont tenté de résoudre la crise sectorielle sans succès », a-t-il déclaré.

Trump a toujours soutenu qu’il fait plus pour les Noirs américains que n’importe quel président depuis Lincoln, citant son travail en tant que président sur réforme de la justice pénale et la création de ce qu’on appelle zones d’opportunités conçu pour attirer l’argent des investisseurs vers les communautés mal desservies.

En comparaison, Lincoln a rédigé la Proclamation d’émancipation, libérant les esclaves dans les États rebelles, un document politique et audacieux qui a choqué le Nord épris d’Union ainsi que le Sud sécessionniste. Et son lobbying incessant et magistral a joué un rôle crucial dans l’approbation par le Congrès du 13e amendement, abolissant à jamais la servitude involontaire aux États-Unis, quelques semaines seulement avant son assassinat.

Sur la seule base de la Proclamation d’émancipation, « il n’y a aucune comparaison à faire entre les anciens présidents Abraham Lincoln et Trump », a déclaré Daina Ramey Berry, doyenne des sciences humaines et des beaux-arts à l’Université de Californie à Santa Barbara et experte de l’histoire de l’esclavage. . Bien que la proclamation n’ait eu aucun effet immédiat, une fois l’esclavage exterminé, Berry a déclaré que « les gens considéraient Lincoln comme le grand émancipateur et un défenseur de l’unité et de la liberté ».

Personne ne peut deviner comment Lincoln, effacé, pourrait réagir à la poussière, mais cela rappelle un incident alors qu’il était avocat de circonscription.

Un jour, à Bloomington, dans l’Illinois, son collègue Ward Hill Lamon, qui allait accompagner Lincoln à Washington et devenir son garde du corps autoproclamé, a déchiré son pantalon juste avant la convocation du tribunal pour l’après-midi. Les autres avocats ont sournoisement entrepris une collecte pour remplacer le pantalon de Lamon.

Lorsque le chapeau lui fut remis, au lieu d’une pièce de monnaie, Lincoln laissa tomber un morceau de papier sur lequel il avait écrit : « Je ne peux rien contribuer au but visé. »

Rhonda Shafner, chercheuse à Associated Press à New York, a contribué.