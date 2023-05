Cet article fait partie d’une série que la revue Revelstoke fait cette saison de marché. L’examen mettra en évidence les vendeurs qui rendent le marché des fermiers spécial.

Pour trouver quelque chose de sucré, suivez les abeilles… jusqu’au stand Sweet Bees Cookies and Treats de Belinda Beneteau au marché fermier de l’Initiative alimentaire locale (LFI) à Revelstoke.

Des cookies aux cake pops, Beneteau vend tout sur son stand au marché fermier. Boulanger pendant la majeure partie de sa vie, Beneteau est passionnée par la création de friandises qu’elle et ses clients peuvent apprécier. Debout sur son stand le samedi 27 mai, Beneteau a expliqué comment elle a commencé à vendre ses produits de boulangerie.

Tout a commencé à Kelowna.

«Il y a quelques années, il y a eu une foire artisanale de Noël à Kelowna, j’y ai été invitée avec ma pâtisserie et cela s’est très bien passé», a déclaré Beneteau.

D’un marché, Beneteau a continué à vendre ses friandises sur d’autres marchés artisanaux, pour finalement se diriger vers les marchés fermiers. Lorsqu’elle et son mari ont déménagé à Revelstoke il y a environ un an, elle a tout de suite réagi — contribuant ainsi au marché du LFI.

Vétéran des marchés de l’Okanagan, Beneteau a passé beaucoup de temps derrière un kiosque, mais elle a fait l’éloge du marché de Revelstoke.

« Je l’aime. C’est beau. Les clients sont si sympathiques et on a l’impression que tout le monde est votre ami », a-t-elle déclaré.

Compte tenu de son expérience des marchés, Beneteau a réduit la routine à un calendrier efficace. Elle garde la tente, la table et les pièces d’exposition dans la voiture tout au long de la semaine pour éviter de « traîner » l’équipement, mais elle cuit tout la nuit précédente.

Certains de Sweet Bees traiter le samedi (27 mai) au marché des agriculteurs. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

L’interaction la plus courante que Beneteau obtient sur le marché est un mélange de choc et de ravissement de la part des clients face à l’épaisseur de ses barres Nanaimo, mais ses barres de luxe au caramel au beurre de cacahuète sont également un bonbon accrocheur.

La pâtisserie de Beneteau a commencé quand elle avait 10 ans. Elle faisait des biscuits avec sa mère quand elle était plus jeune, puis en vieillissant, elle faisait des biscuits pour les équipes lorsqu’elle était entraîneure de basket-ball.

« C’était toujours une friandise facile à apporter à l’équipe », a-t-elle déclaré.

Des biscuits aux boules de gâteau en passant par les cake pops, Beneteau a continué à cuisiner, essayant de nouvelles recettes comme elle le faisait.

« J’aime la liberté d’expérimenter avec ça. Comme il y a beaucoup de chimie et tout ce qu’il y a dedans, mais la plupart des recettes peuvent être modifiées et ajustées comme bon vous semble », a-t-elle déclaré.

La créativité l’a poussée à aller de l’avant. Dernièrement, elle a aimé tester de nouveaux bonbons et travailler avec différents chocolats.

Lorsqu’elle ne travaille pas avec Sweet Bees, Beneteau aime jouer au golf. Son mari est le pro en chef du terrain de golf de Revelstoke, alors Beneteau joue souvent avec lui.

Vous n’entendrez pas le bourdonnement des abeilles en cherchant le stand de Beneteau, mais vous pouvez la trouver en gardant un œil sur un visage amical ou un énorme bar Nanaimo.

