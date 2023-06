Tous tués après avoir manqué le sous-marin du Titanic ont subi une « implosion catastrophique »

Commentez cette histoire Commentaire

La mission de recherche et de sauvetage du navire sous-marin qui a disparu lors de la descente vers l’épave du Titanic s’est terminée jeudi avec la découverte des pièces détruites de l’engin au fond de l’océan et la conclusion que ses cinq occupants ont été tués, a déclaré la Garde côtière. . Le navire submersible a subi une « implosion catastrophique », a déclaré le contre-amiral John Mauger lors d’une conférence de presse, et un morceau de sa chambre de pression a été retrouvé à 1 600 pieds de la proue du Titanic.

Un véhicule sous-marin télécommandé qui a atteint le fond marin jeudi – quatre jours après la disparition du navire lors de sa plongée – a trouvé cinq pièces majeures du submersible dans deux zones de débris près de l’épave du Titanic, qui se trouve à 12 500 pieds sous l’eau à des centaines de kilomètres au large de la côte. de Terre-Neuve.

Les garde-côtes continueront de fouiller la zone, mais les autorités n’ont pas pu dire quelles étaient les perspectives de récupération des corps des passagers, a déclaré Mauger. Ils ne savaient pas encore exactement quand le navire a implosé ni pourquoi, mais ont déclaré que cela s’était probablement produit avant le début des efforts de sauvetage.

« Nos plus sincères condoléances vont aux proches de l’équipage », a déclaré Mauger. « C’était un cas incroyablement complexe, et nous travaillons toujours pour développer les détails de la chronologie. »

Un porte-parole d’OceanGate Expeditions, la société privée qui exploitait le submersible, a confirmé la mort des occupants, dont le directeur général Stockton Rush, 61 ans, qui agissait en tant que pilote du navire.

Les autres passagers étaient le commandant de la marine française à la retraite et expert en plongée du Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 ans; l’homme d’affaires et aventurier britannique Hamish Harding, 58 ans ; et l’homme d’affaires pakistanais britannique Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman Dawood, 19 ans.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré le porte-parole d’OceanGate, Andrew Von Kerens, dans un communiqué. « C’est une période très triste pour toute la communauté des explorateurs et pour chacun des membres de la famille de ceux qui ont disparu en mer. »

Le dramatique et le complexe la recherche du navire disparu, dans une partie reculée de l’Atlantique Nord, a attiré l’attention des gens du monde entier cette semaine.

Le submersible a disparu dimanche alors qu’il descendait lors d’un voyage touristique sur le Titanic – le célèbre naufrage dont l’histoire détient un attrait qui dure depuis plus d’un siècle. Le navire, nommé le Titan, a perdu le contact avec son vaisseau-mère, déclenchant une recherche aérienne et maritime qui a nécessité le travail et l’équipement de plusieurs agences internationales.

Des capteurs acoustiques de la marine américaine ont détecté l’implosion probable du navire quelques heures seulement après le début de son voyage, ont révélé des responsables jeudi. Ils ont dit qu’ils avaient partagé les informations avec ceux qui menaient la recherche, mais qu’ils considéraient qu’il s’agissait d’un point de données non confirmé sur le sort du Titan.

Pour le public, l’inquiétude grandit alors que les chercheurs couraient contre la montre, conscients que les passagers, s’ils étaient encore en vie, seraient confrontés à une diminution de l’approvisionnement en oxygène. Pendant ce temps, des preuves de problèmes de sécurité concernant le navire OceanGate remontant à 2018 ont fait surface, y compris des indications selon lesquelles des experts de l’industrie et d’autres craignaient que la société ne prenne des raccourcis.

Fournisseur d’excursions sous-marines, OceanGate a emmené pour la première fois des citoyens ordinaires sur le site du Titanic en 2021 et avait commencé à facturer 250 000 $ par personne pour l’expédition.

Aucune certification n’était requise pour le voyage car il s’est déroulé dans les eaux internationales, en dehors de la juridiction d’un pays, et l’opération ne nécessitait pas de permis ou de licence de pilote spécialisé, ont déclaré des experts au Washington Post.

« Je sais qu’il y a beaucoup de questions sur pourquoi, comment, quand cela s’est produit, et les membres du commandement unifié ont également ces questions, en tant que professionnels et experts qui travaillent dans cet environnement », a déclaré Mauger jeudi. « Ces questions sur les réglementations qui s’appliquent et les normes seront, j’en suis sûr, au centre d’un examen futur. »

La mission de recherche a nécessité des avions et des navires de plusieurs pays qui ont dû faire face à des mers agitées et à des conditions météorologiques changeantes entre dimanche et jeudi, alors qu’ils couraient désespérément contre la montre pour trouver le Titan. La Garde côtière a travaillé en étroite collaboration avec les autorités canadiennes pour ratisser la zone par voie aérienne, maritime et sonar. Mais l’acheminement de l’équipement de haute mer dans la région éloignée représentait un défi.

Ce n’est que jeudi qu’un véhicule sous-marin télécommandé a pu atteindre le fond de l’océan. Il a été amené dans la région par deux aéronefs et lancé à partir d’un navire canadien. Il a ensuite dû être exploité dans une zone impitoyable du fond marin, à des milliers de pieds dans les profondeurs de l’océan, où la lumière du soleil ne peut pas atteindre et où la pression est 378 fois supérieure à celle de la surface.

« Il s’agit d’un environnement d’exploitation incroyablement complexe », a déclaré Mauger. « Nous avons pu mobiliser une immense quantité de matériel sur le site en un temps vraiment remarquable » compte tenu des conditions.

Presque tous les facteurs ont compliqué la recherche difficile : l’emplacement était éloigné et la recherche a nécessité du matériel lourd qui a mis du temps à arriver et à se lancer. Les conditions météorologiques et maritimes changeantes signifiaient que la zone de recherche continuait de s’étendre en raison de la possibilité que les courants aient éloigné le Titan de l’endroit de sa disparition.

Les chercheurs étaient également confrontés à la possibilité que le navire puisse se trouver à la surface, au fond de la mer ou n’importe où entre les deux. Et un sauvetage au fond de l’océan serait des milliers de pieds plus profond que tout ce qui a été tenté avec succès auparavant.

La Garde côtière avait travaillé sur une estimation selon laquelle les passagers disposaient d’environ 96 heures d’oxygène lorsque le navire a perdu le contact, laissant entrevoir la possibilité que le submersible puisse être retrouvé intact avant que l’approvisionnement en oxygène ne soit épuisé. Les espoirs ont été levés après que le sonar a capté des bruits sous-marins mardi et mercredi.

Mais Mauger a déclaré jeudi que ces bruits semblaient maintenant n’avoir aucun rapport avec le Titan. De plus, a-t-il dit, si l’implosion s’était produite après le déploiement de l’équipement sonar, le bruit aurait été détecté, ce qui signifie que la catastrophe s’est probablement produite plus tôt.

Le véhicule télécommandé a d’abord trouvé une partie de la chambre de pression du navire, puis est tombé sur « un grand champ de débris », a déclaré Paul Hankins, directeur des opérations de sauvetage avec le superviseur du sauvetage et de la plongée de l’US Navy.

Dans une deuxième zone de débris, a-t-il dit, les chercheurs ont trouvé l’autre extrémité de la chambre de pression. Le véhicule continuera de sonder le sol.

« Nous ferons de notre mieux pour cartographier complètement ce qui se passe là-bas », a déclaré Hankins.

La zone où les débris ont été trouvés, au large de la proue du Titanic, est une partie lisse du fond de l’océan sans morceaux de l’épave du navire, a déclaré Carl Hartsfield de la Woods Hole Oceanographic Institution lors de la conférence de presse.

Samedi, la veille de la plongée, Rush avait envoyé un e-mail à son ami Arthur Loibl, qui avait participé à une expédition OceanGate en 2021. Rush a déclaré que les conditions météorologiques étaient «très, très mauvaises» et a mentionné que le mauvais temps saisonnier à Terre-Neuve avait aggravé les conditions. pour les plongées, a déclaré Loibl dans une interview.

Le site du Titanic a été visité par des chercheurs des dizaines de fois depuis sa découverte en 1985. Nargeolet était allé sur le site 37 fois, et les historiens du Titanic qui le connaissaient ont dit au Post qu’il l’avait visité plus de fois que quiconque dans le monde.

OceanGate, cependant, n’avait commencé à emmener des passagers payants en voyage qu’en 2021.

Rush avait vanté la technologie de son navire, affirmant qu’il serait capable d’explorer 98% des océans de la Terre et serait « l’un des grands moments des submersibles ». Il avait aussi était préoccupé par « l’innovation » et avait déclaré que les réglementations de l’industrie freinaient la croissance ; le Titan ne semble pas utiliser la même conception et la même technologie que les autres submersibles qui ont fait la plongée.

Il avait commencé à rencontrer des gens de la communauté du Titanic via Nargeolet ces dernières années, a déclaré Michael Findlay, l’ancien président de la Titanic International Society. Nargeolet était un ami proche de nombreux membres de la communauté des chercheurs, a-t-il déclaré.

«Nous l’avons appelé M. Titanic. Il le savait mieux que quiconque », a déclaré Findlay à propos de Nargeolet.

Il a dit qu’il était un bon ami de Nargeolet et que d’autres membres de la communauté du Titanic étaient dévastés par la perte. « Nous ne pouvons même pas le comprendre. Cela ne semble pas possible.

La famille Dawood a qualifié la mort du père et du fils Shahzada et Suleman de « perte inimaginable », affirmant avoir entendu des sympathisants « du monde entier ».

« Nous sommes vraiment reconnaissants à tous ceux qui ont participé aux opérations de sauvetage. Leurs efforts inlassables ont été une source de force pour nous pendant cette période », a déclaré la famille dans un communiqué.

En 2018, un ancien employé d’OceanGate a exprimé des inquiétudes quant à la sécurité du Titan et a déclaré que l’entreprise devrait faire inspecter et certifier le navire, selon les documents déposés devant le tribunal dans le cadre d’un procès intenté devant un tribunal fédéral de Virginie. La poursuite a été réglée et OceanGate a refusé de commenter cette semaine; dans des documents judiciaires, la société a déclaré que les conclusions de ses ingénieurs différaient de celles de l’ancien employé.

Cette même année, les leaders de l’industrie de la Marine Technology Society se sont inquiétés du fait que Rush ne suivait pas un processus de test et d’examen accepté par l’industrie. L’un d’eux, Will Kohnen, a rédigé une lettre, finalement jamais envoyée, avertissant Rush qu' »un seul événement négatif pourrait annuler » le bilan de sécurité stellaire des véhicules sous-marins marins.

OceanGate a refusé de commenter les allégations de sécurité cette semaine.

Un ami de Harding a déclaré qu’il s’était retiré d’un voyage prévu avec OceanGate en 2018 parce que le navire semblait « de mauvaise qualité » et que la société ne prévoyait pas d’obtenir une certification pour ses voyages, déclarant à l’agence de presse Reuters qu’il avait des problèmes de sécurité.

Loibl a déclaré au tabloïd allemand Bild que sa descente dans le navire en 2021 avait été retardée en raison de problèmes électriques et qu’une partie du navire avait été endommagée et avait dû être réparée pendant la descente.

James Cameron, qui a réalisé le blockbuster « Titanic » de 1997 et a visité l’épave lors de plusieurs expéditions de recherche, a fait écho aux inquiétudes concernant la sécurité du Titan.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et pourtant il a fumé à toute vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune », a déclaré Cameron, qui a également fait un documentaire sur le navire, a déclaré jeudi à ABC News.

Les experts ont déclaré que la société opérait dans une zone grise légale en mer, où le submersible de fabrication américaine a été lancé à partir d’un navire canadien dans les eaux internationales.

Loibl a déclaré qu’il n’y avait aucune formation avant son voyage pour savoir quoi faire en cas d’urgence. Il a dit qu’il était d’accord avec certains experts qui ont appelé à l’arrêt des voyages vers l’épave du Titanic.

« J’ai perdu deux amis, deux personnes que je connais depuis des années », a déclaré Loibl, faisant référence à Rush et Nargeolet. « C’est un moment terrible. »

Ben Brasch, Dan Rosenzweig-Ziff, Anumita Kaur, Marisa Iati, Andrea Salcedo, Victoria Bisset, Naomi Schanen, Adela Suliman, Sammy Westfall, Amber Ferguson, Dan Lamothe et Alex Horton ont contribué à ce rapport.