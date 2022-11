Tous sont invités au 25e pow-wow d’hiver de Lake Country Native Accusation

Lake Country Native Association invite tout le monde à son 25e Powwow traditionnel annuel de rassemblement familial d’hiver.

Le samedi 19 novembre, le Winfield Memorial Hall ouvrira à midi pour les vendeurs, les arts et l’artisanat, la musique et la nourriture.

La grande entrée aura lieu à 13 h avec le tambour hôte Birch Creek.

Les tacos Bannock seront disponibles à l’achat jusqu’à 15 h

L’événement est amusant pour toute la famille et sera sans alcool ni drogue.

