Tous les yeux sur PV Sindhu, Lakshya Sen dans le rôle des navetteurs indiens Eye Glory à Delhi

Les meilleurs navetteurs du pays, dont le champion en titre Lakshya Sen et le double médaillé olympique PV Sindhu, chercheront à tenir leur rendez-vous avec le destin car ils seront des prétendants au titre dans au moins trois des cinq épreuves lorsque l’India Open Super 750 commencera ici mardi.

Le badminton indien n’a jamais été aussi bon avec pas moins de trois joueurs – Sindhu (7), Sen (10), HS Prannoy (8) dans le top 10 mondial en simple et la paire masculine en double de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty au n ° 5 mondial – tous entrant dans la saison avec beaucoup de succès l’année dernière.

Alors que la septième tête de série Sen et Satwik-Chirag, cinquième tête de série, entrent dans l’épreuve à 900 000 USD en tant que champions en titre, Sindhu et le numéro 13 mondial Kidambi Srikanth sont également d’anciens champions.

Cependant, les résultats passés compteront peu car toutes les grandes stars du badminton mondial s’affronteront – certaines d’entre elles lors du premier tour lui-même – lors de la version améliorée de l’événement phare de l’Inde.

Sen et Prannoy, deux figures les plus importantes du simple masculin indien en 2022, participeront à un autre slugfest lors du premier tour, le plus jeune des deux espérant rendre la pareille cette fois après le renversement du premier tour de la semaine dernière à Kuala Lumpur.

Le retour de Sindhu après une longue absence pour blessure à l’Open de Malaisie a été gâché par l’Espagne de longue date Carolina Marin, qui est elle-même sur le chemin du retour après avoir subi deux blessures au LCA aux deux genoux au cours des dernières années.

Cette semaine, ce sera la Thaïlandaise Supanida Katethong qui lui barrera la route au premier tour et Sindhu espère retrouver son acuité en attaque et sa force en défense pour éviter tout contretemps, après avoir perdu contre elle lors de la dernière édition.

L’ancien champion du monde, qui a été hors de combat en raison d’une blessure au talon depuis les Jeux du Commonwealth en août, devrait faire face à un affrontement potentiel en quart de finale contre le champion olympique Chen Yufei de Chine.

Satwik et Chirag déborderont de confiance après une demi-finale au Super 1000 la semaine dernière alors qu’ils entament leur campagne de double masculin contre les Danois Jeppe Bay et Lasse Molhede, classés n ° 31 au monde.

Le duo indien est susceptible de faire face à un véritable test lors d’un affrontement potentiel en quart de finale contre les têtes de série Takuro Hoki et Yugo Kobayashi du Japon.

Cependant, personne n’a une tâche plus difficile à accomplir que l’ancien numéro un mondial Srikanth, qui ouvrira contre le champion olympique en titre et double champion du monde Viktor Axelsen, qui a prolongé sa séquence de victoires record en conservant le titre de Malaisie dimanche.

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres Saina Nehwal, ancienne vainqueur de l’Open d’Inde, entamera sa campagne contre la Danoise Mia Blichfeldt, espérant désespérément une bonne course pour renforcer sa confiance après une autre blessure ravagée en 2022.

Les jeunes pousses Malvika Bansod et Aakarshi Kashyap auront du pain sur la planche contre la 11e mondiale thaïlandaise Busanan Ongbamrungphan et la 24e mondiale Beiwen Zhang des États-Unis lors du premier tour de ce qui sera leur première apparition au niveau Super 750.

Parmi les autres Indiens, Dhruv Kapila et MR Arjun seront absents en raison d’une blessure, mais Krishna Prasad G et Vishnuvardhan Goud P espèrent un bon départ lorsqu’ils affronteront les Néerlandais Ruben Jille et Ties Van Der Lecq.

En double féminin, les demi-finalistes All England et les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Treesa Jolly et Gayatri Gopichand Pullela rencontreront les Françaises Margot Lambert et Anne Tran au premier tour.

Tandis qu’Ashwini Bhat K et Shikha Gautam ouvriront contre les huitièmes têtes de série Pearly Tan et Thinaah Muralitharan de Malaisie.

Seule entrée de l’Inde en double mixte, Ishaan Bhatnagar et Tanisha Castro affronteront les Néerlandais Robin Tabeling et Selena Piek.

Parmi les stars internationales, Axelsen, qui n’a perdu que trois matches en 2022, et la Japonaise Akane Yamaguchi, qui a remporté quatre titres en 2022, dont le All England, les championnats du monde et les finales du circuit mondial, seront les favoris pour la couronne après leur course au titre en Malaisie.

Tous les regards seront également tournés vers les navetteurs de nouvelle génération – la nouvelle sensation japonaise Kodai Naraoka, le Malaisien Lee Zii Jia, l’ancien champion du monde Loh Kean Yew et le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn.

