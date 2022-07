Tous les yeux sur PV Sindhu et Lakshya Sen alors que les navetteurs indiens ciblent une autre campagne productive

Les Jeux du Commonwealth 2018 à Gold Coast (Australie) ont témoigné de la puissance que l’Inde est devenue dans le badminton. L’équipe est revenue avec une riche moisson de six médailles, dont deux d’or, trois d’argent et une de bronze, ce qui a également assuré une première place au classement des médailles de l’événement. Et lorsqu’ils commenceront leur campagne pour le CWG 2022 à Birmingham, les navetteurs indiens ne seront pas seulement les favoris, mais devraient améliorer leur émission précédente compte tenu de l’émergence de nouveaux talents et de l’amélioration continue des artistes chevronnés.

Couverture totale: CWG 2022, Birmingham

L’absence de la légendaire Saina Nehwal – gagnante de cinq médailles CWG et championne en titre en simple féminin – a été un revers majeur. Cependant, le double médaillé olympique et ancien champion du monde PV Sindhu est plus que capable de diriger la campagne indienne.

Dans l’ensemble, les Indiens ont récolté 25 médailles du CWG, dont sept en or. Voici un aperçu des meilleurs prétendants aux médailles de l’Inde lors de l’événement quadriennal.

Les prétendants aux médailles

PV Sindhu (simple dames et équipe)

Sindhu a parcouru un long chemin depuis le CWG 2014 à Glasgow où elle a terminé avec une médaille de bronze. Ensuite, elle était encore une navette à venir mais très appréciée. Avance rapide jusqu’en 2022, Sindhu est maintenant double médaillé olympique, a remporté plusieurs médailles aux championnats du monde, dont une médaille d’or, et a remporté plusieurs titres BWF. Elle a failli décrocher une médaille d’or au CWG il y a quatre ans, mais a terminé deuxième derrière Saina. Elle a récemment remporté son tout premier titre de Super 500 à l’Open de Singapour et a ainsi mis fin à une série de défaites en quarts/demi cette année.

Le joueur de 27 ans a une chance de remporter deux médailles d’or – en simple et en équipe.

Kidambi Srikanth (simple hommes et équipe)

Srikanth a failli entrer dans l’histoire aux championnats du monde l’an dernier lorsqu’il a participé à la finale du simple messieurs. L’ancien numéro 1 mondial a cependant décroché l’argent après avoir perdu contre Loh Kean Yew. Cependant, il a traversé une phase de vaches maigres en 2022. Il a subi des sorties précoces à l’Open de Singapour, aux Championnats d’Asie de badminton, à toute l’Angleterre, à l’Open d’Inde et ailleurs. Cependant, le joueur de 29 ans a remporté la Coupe Thomas avec l’équipe indienne en mai et a fait les quarts de l’Open d’Allemagne ainsi que les quatre dernières étapes de l’Open de Suisse et de l’Open de Corée.

Au CWG 2018, Srikanth a remporté la médaille d’argent en simple masculin tout en remportant l’or en équipe mixte. Il serait certainement impatient de changer de couleur lors d’une épreuve en simple à Birmigham.

Lakshya Sen (simple hommes et équipe)

La prochaine grande vedette du badminton indien, Lakshya continue de faire les bons bruits. Une blessure à l’épaule a entravé ses préparatifs pour le CWG qui l’a vu manquer quelques événements internationaux. Cependant, le joueur de 20 ans est en pleine forme depuis un certain temps déjà, ayant remporté son premier titre en Super 500 en janvier, terminant deuxième aux championnats d’Angleterre et à l’Open d’Allemagne et remportant la Coupe Thomas. Sen a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde 2021 et est un ancien navetteur junior le mieux classé.

Double messieurs

L’équipe de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a remporté l’argent de Gold Coast en double masculin. La paire numéro 8 mondiale ne visera cette fois rien de moins qu’une médaille d’or. Et ils sont également favoris compte tenu de la récente forme qui les a vus remporter l’Open d’Inde en janvier et se qualifier pour les quarts de l’All England, l’Open de Corée et les championnats d’Asie de badminton. En outre, ils ont également gagné contre la paire de Mohammad Ahsan et Kevin Sanjaya Sukamuljo lors de la finale de la Coupe Thomas contre l’Indonésie, jouant un rôle viral dans la victoire au titre.

Compétition par équipes mixtes

Le CWG 2018 restera également dans les mémoires pour l’Inde qui a créé l’histoire en remportant sa toute première médaille d’or en équipe mixte. Une solide équipe indienne a eu raison de ses homologues malaisiens en finale avec une victoire dominante 3-1. Compte tenu de la richesse des talents dont ils disposent cette fois-ci, attendez-vous à ce que l’Inde défende son titre.

Ils ont un tirage facile après avoir été placés dans le même groupe que l’Australie, le Sri Lanka et le Pakistan. L’épreuve par équipe mixte commence le 29 juillet. L’épreuve de badminton aura lieu au National Exhibition Centre de Solihull.

L’équipe indienne de badminton pour le CWG 2022

Simple dames : PV Sindhu, Aakarshi Kashyap

Double dames : Gayatri Gopichand & Treesa Jolly

Simple messieurs : Kidambi Srikanth, Lakshya Sen

Double messieurs : Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty

Double mixte : Ashwini Ponappa et Sumeeth Reddy

Programme de badminton de l’Inde au CWG 2022 : À déterminer

