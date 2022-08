Tous les yeux sur les bâtiments Supertech alors que le compte à rebours commence

La démolition des tours jumelles Supertech de Noida, qui doit avoir lieu aujourd’hui, surveille de près les utilisateurs des médias sociaux. Les tours jumelles, construites illégalement, doivent être rasées aujourd’hui à 14h30 précises. Toutes les routes menant aux tours jumelles resteront déviées aujourd’hui tandis qu’environ 600 policiers, y compris le personnel de la circulation, seront déployés pour le maintien de l’ordre. Pendant ce temps, l’évacuation de 5 000 habitants est presque terminée. La plupart des résidents ont déjà déménagé, beaucoup d’entre eux hier soir même, ont déclaré des responsables de la police supervisant l’exercice d’évacuation vers 7h15.

La démolition a tous les yeux et toutes les caméras pointés vers l’événement, car il devrait être le plus haut du genre que l’Inde ait jamais vu. L’un des bâtiments a une altitude de 103 mètres, tandis qu’un autre mesure environ 97 mètres de haut et ils seront abattus en seulement 9 secondes. Pour la démolition, environ 3 700 kg d’explosifs, qui ont été amenés de Palwal (Haryana), seront utilisés. C’est un mélange de dynamite, d’émulsions et d’explosifs plastiques. Les utilisateurs des médias sociaux ont donné leur avis sur la question.

En attendant la couverture en direct de la démolition des tours jumelles de Noida ‍♂️ pic.twitter.com/1xoe4wLa8G – Ignorer! (@aivienhi) 28 août 2022

La destruction fait vendre ! Les tours jumelles de Noida témoigneront – Rounak Kumar Gunjan (@Rounak_T) 27 août 2022

Ici aujourd’hui, sera parti demain. Vu leur ascension dans le quartier et maintenant la démolition ! Constructeur puni, acheteurs émotifs mais babus qui ont créé ce monstre – et auraient pris leur retraite – vont profiter de la chute depuis leur salon dimanche après-midi #SupertechTwinTowers #Noida #Tours jumelles pic.twitter.com/1j5AyvjJwx — Ateet Sharma (@Ateet_Sharma) 27 août 2022

#Tours jumelles

LE SYSTÈME JUDICIAIRE INDIEN est SACRÉ…

Fier d’avoir une décision aussi massive…

Les constructeurs corrompus doivent voir cette décision comme un point de repère…@myogiadityanath

Faut voir les résultats après démolition… pic.twitter.com/Fe4bCIVRLV — DHARIYA BHARDWAJ (@dhairyakumar) 27 août 2022

Je ne suis pas sûr de ce qui sera accompli si une si grande structure s’effondre. Le tribunal aurait pu utiliser le bâtiment pour le travail social après l’avoir confisqué pour donner une leçon. #Tours jumelles pic.twitter.com/idtj17zDs1 – Digav Aaditya Singh Rajput (@who_aadiii) 28 août 2022

La démolition du projet Emerald Court à Noida entraîne une perte d’environ Rs 1 000 crore pour le développeur Supertech. Il faut également près de Rs 20 crore pour raser le bâtiment.

