Tous les yeux sont rivés sur Twitter alors que l’ère de la propriété d’Elon Musk commence

Elon Musk entame vendredi sa première journée complète à la tête de Twitter, avec des critiques et des fans impatients de voir comment l’homme le plus riche de la planète dirigera l’une des principales plateformes de médias sociaux au monde.

L’offre tumultueuse de 44 milliards de dollars du chef mercuriel de Tesla pour acheter la société s’est conclue après des mois d’incertitude et de spéculation, et maintenant les utilisateurs pouvaient commencer à voir ses plans.

Musk a tweeté “l’oiseau est libéré” jeudi, une référence amusante au logo de l’entreprise, peu de temps après avoir déclaré avoir effectué l’achat “pour aider l’humanité, que j’aime”.

Pourtant, l’idée que Musk dirige Twitter a alarmé les militants qui craignent une recrudescence du harcèlement et de la désinformation, Musk lui-même étant connu pour troller d’autres utilisateurs de Twitter.

Les politiciens européens n’ont pas tardé à l’avertir que le continent avait des réglementations pour les entreprises de médias sociaux.

“En Europe, l’oiseau volera selon nos règles”, a tweeté Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, en réponse vendredi au message “oiseau” de Musk.

Musk a déclaré jeudi que Twitter “ne peut pas devenir un paysage d’enfer libre pour tous où tout peut être dit sans conséquences”.

Il avait précédemment promis de rappeler la modération du contenu et devait ouvrir la voie à l’ancien président américain Donald Trump pour revenir sur la plate-forme.

Le président de l’époque a été bloqué par crainte qu’il ne déclenche plus de violence comme l’attaque meurtrière contre le Capitole à Washington pour annuler sa défaite électorale.

Les utilisateurs d’extrême droite n’ont pas tardé à se réjouir de l’achat sur le réseau, publiant des commentaires tels que “les masques ne fonctionnent pas” et autres railleries, pensant que les règles de modération seraient désormais assouplies.

“La liberté d’expression prévaudra toujours”, a tweeté la sénatrice républicaine Marsha Blackburn du Tennessee, suscitant des centaines de réponses pour la plupart en colère l’accusant d’hypocrisie.

‘Le bénéfice du doute’

Parmi les premiers actes de Musk au pouvoir jeudi, il y a eu le limogeage du directeur général Parag Agrawal et d’autres hauts responsables – bien que la société n’ait pas répondu à la demande de commentaires de l’AFP et qu’Agrawal se soit toujours inscrit comme PDG sur son profil Twitter.

Agrawal s’était auparavant adressé au tribunal pour obliger Musk à respecter les termes de l’accord, et la prise de contrôle est intervenue juste avant une date limite imposée par le juge.

Musk, qui utilise une combinaison de son propre argent, de fonds d’investisseurs fortunés et de prêts bancaires pour financer l’accord, a admis qu’il payait trop cher pour une entreprise qui affichait régulièrement des pertes époustouflantes.

Twitter affirme avoir 238 millions d’utilisateurs quotidiens, éclipsés par les deux milliards de Facebook, mais n’a pas été en mesure de monétiser de la même manière que ses rivaux.

Cependant, Twitter détient une influence démesurée sur le débat public car c’est la plateforme privilégiée de nombreuses entreprises, politiciens, journalistes et autres personnalités publiques.

Musk, cependant, a exprimé sa frustration face à la modération du contenu et les critiques craignent que sa propriété ne soit considérée comme un feu vert pour les discours de haine et la désinformation.

Musk est déjà le patron de la société automobile Tesla et de la société de fusées SpaceX et on ne sait pas quel pourrait être son rôle sur Twitter, bien que des informations non confirmées suggèrent qu’il pourrait devenir PDG par intérim.

La conclusion du deal marque l’aboutissement d’un long va-et-vient entre le milliardaire et le réseau social.

Musk a tenté à plusieurs reprises de se retirer de l’accord après l’acceptation de son offre non sollicitée en avril, accusant Twitter de l’avoir induit en erreur sur le nombre de comptes “bot”.

Twitter a rejeté ses allégations et l’a accusé d’avoir inventé des excuses, pour finalement intenter une action en justice pour le tenir à l’accord.

Alors qu’un procès se profile, l’imprévisible milliardaire capitule et relance son plan de rachat.

Pendant le tumulte, certains employés ont quitté l’entreprise suite au rachat de Musk, a déclaré un travailleur qui a demandé à rester anonyme.

“Mais une partie des gens, dont moi, sont prêts à lui accorder le bénéfice du doute pour l’instant”, a déclaré l’employé.