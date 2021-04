S’exprimant lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima avait déjà provoqué une fuite de grandes quantités de matières radioactives, ce qui a eu un impact profond sur l’environnement marin, la sécurité alimentaire et la santé humaine.

Répondant à une question d’un journaliste, qui a cité des informations selon lesquelles le gouvernement japonais tiendrait une réunion mardi pour approuver les plans de déversement de plus d’un million de tonnes d’eaux usées nucléaires dans l’océan, Zhao a exigé qu’ils «S’acquitter de leurs responsabilités internationales» et écoutez la condamnation des autres nations.



« Cette question est d’une grande importance et le Japon devrait être responsable de l’intérêt public international, qui est également responsable des intérêts de son propre peuple », il a déclaré.

Zhao a déclaré que la Chine avait exprimé ses graves préoccupations au Japon par la voie diplomatique, dans le but de « Sauvegarder l’intérêt public international et la santé et la sécurité du peuple chinois. »

La semaine dernière, Pékin a appelé Tokyo à reporter une décision sur le rejet d’eau radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan jusqu’à ce qu’elle ait pleinement consulté ses voisins, après que des rapports ont émergé selon lesquels le Japon était sur le point de choisir de rejeter les déchets dans la mer. .

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a été cité comme appelant à cette décision « inévitable » après l’accumulation des eaux usées nucléaires au cours de la dernière décennie.

En 2011, un séisme de magnitude 9,0 et un tsunami de 15 mètres ont frappé la côte nord-est du Japon. La centrale nucléaire a largement survécu au tremblement de terre, mais le tsunami a causé des dégâts considérables; L’effondrement qui a suivi a été la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl en 1986.

