Tous les yeux sont rivés sur PV Sindhu et Kidambi Srikanth alors que l’Inde cherche à dominer le badminton

Deux jours avant que l’équipe féminine indienne de cricket T20 ne rencontre ses rivaux du Pakistan lors d’un match de championnat préliminaire de la compétition de cricket aux Jeux du Commonwealth, les deux pays devaient se rencontrer au badminton.

Mais, le match du tour préliminaire pourrait ne pas se dérouler au milieu d’informations selon lesquelles le Pakistan pourrait ne pas envoyer son équipe en raison de l’incapacité de l’équipe à remporter une médaille. Même si l’équipe se rend sur le terrain dans la compétition par équipe mixte, il est peu probable que son affrontement avec l’Inde crée beaucoup de buzz car les deux équipes viennent des extrémités opposées du spectre.

L’Inde, qui a émergé comme l’équipe la plus titrée à Gold Coast 2018 avec six médailles – la même que l’Angleterre qui avait une médaille d’argent de moins, est championne en titre de la compétition par équipes mixtes après avoir remporté le titre il y a quatre ans à Gold Coast devant la Malaisie. Ils ont dans leurs rangs des stars comme l’ancien n°1 mondial et ex-champion du monde PV Sindhu, le double médaillé olympique, Kidambi Srikanth, médaillé d’argent au championnat du monde en décembre 2021 et Lakshya Sen, médaillé de bronze au championnat du monde qui a fait un brillant début d’année en remportant l’India Open et en terminant deuxième du All-England Championship à Birmingham.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : le trio de champions du monde Deepika Pallikal, Joshna Chinappa et Saurav Ghosal vise l’or à Birmingham

En double masculin, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty sont classés huitièmes au monde.

Outre le Pakistan, les autres équipes du groupe 1 sont l’Australie et le Sri Lanka dans le tour préliminaire à quatre équipes. Les trois autres groupes de la compétition à 16 équipes sont le Groupe 2 : les hôtes Angleterre, Singapour, Maurice et Barbade ; Groupe 3 : Canada, Écosse, Maldives et Ouganda tandis que le groupe 4 aura la deuxième tête de série, la Malaisie, l’Afrique du Sud, la Jamaïque et la Zambie, qui ont remplacé le Nigeria qui s’est retiré après le tirage au sort il y a quelques semaines.

Les deux meilleures équipes après les matches du tour préliminaire se qualifieront pour les quarts de finale à élimination directe.

L’Inde et la Malaisie sont susceptibles de se disputer la médaille d’or si les choses se passent selon les classements. Cependant, des joueurs indiens comme Srikanth et Lakshya ont eu des résultats indifférents dans les tournois BWF alors qu’ils se préparent aux Jeux du Commonwealth, et donc la direction de l’équipe est susceptible de les mettre en place dans les premiers matchs pour les aider à se préparer pour les rencontres plus difficiles plus tard. dans la compétition.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : PV Sindhu et Manpreet Singh seront les porte-drapeaux de l’Inde pour la cérémonie d’ouverture

L’Inde est championne du monde dans la compétition masculine par équipe après avoir remporté son premier titre de la Coupe Thomas il y a quelques mois et Sindhu est également en pleine forme après avoir remporté l’Open de Singapour plus tôt ce mois-ci.

Elle sera favorite pour le titre en simple tandis qu’en simple masculin, Loh Kean Yew de Singapour, championne du monde en titre, et Lee Zii Jia de Malaisie sont mieux classés que les joueurs indiens et seront les favoris pour le titre.

Lors de l’édition 2018, Sindhu et Saina Nehwal ont disputé la finale du simple féminin, Saina remportant la médaille d’or. Cette fois-ci, Sindhu semble la mieux placée pour remporter le titre féminin en tant que numéro 7 mondiale.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici