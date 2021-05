Tous les yeux rivés sur Walmart + lorsque le détaillant annonce ses résultats du premier trimestre mardi

À partir de maintenant, pour Walmart, tout est question de fidélisation et de fidélisation des clients.

L’un des outils qu’elle utilisera pour ce faire est Walmart +, un service d’abonnement que la société a lancé en septembre.

Walmart devrait présenter un rapport d’étape sur le programme lorsqu’il rapportera ses gains mardi. Jusqu’à présent, le détaillant n’a pas partagé le nombre d’abonnés – et il est peu probable que cela change cette semaine – mais les investisseurs et les analystes écouteront des indices pour savoir si le programme aide le détaillant à approfondir ses relations avec ses acheteurs et à leur vendre d’autres types de services. S’accrocher à la part de marché et se rendre au magasin en voiture a pris de plus en plus d’importance, d’autant plus que les consommateurs se font vacciner et se sentent libres de revenir à des habitudes de dépenses plus typiques avant la pandémie.

Walmart + fait partie des plans du détaillant visant à élargir ses activités au-delà de la vente au détail et à utiliser sa portée pour gagner de l’argent par d’autres moyens, de la publicité et des services financiers aux soins de santé. Lorsque les clients s’inscrivent au programme, le détaillant peut en savoir plus sur sa liste de courses et ses préférences – qu’il peut ensuite transformer en avantages pour les clients tels que des coupons personnalisés et de nouvelles sources de revenus telles que des publicités ciblées.

«Il s’agit d’un autre outil dont Walmart dispose pour fidéliser et stimuler la croissance en ligne», a déclaré Michael Lasser, analyste de la vente au détail chez UBS. « Et surtout, cela lui permet [the company] pour capturer plus de données de ses consommateurs. «