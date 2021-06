Tous les yeux rivés sur Pogacar alors que le Tour de France démarre

Le Tour de France a quitté le port atlantique de Brest samedi, 24 équipes de huit coureurs se sont lancées dans un périple de 21 jours à travers la France avec tous les yeux rivés sur le champion en titre Tadej Pogacar et une journée d’action dramatique assurée sur l’étape d’ouverture.

Une foule nombreuse, festive et démasquée s’était rassemblée dans la zone industrialo-portuaire de Brest pour le départ officiel et beaucoup agitaient le drapeau régional noir et blanc de la Bretagne, dans ce coin de France indépendant qui a inspiré la bande dessinée Astérix le Gaulois.

Par une journée fraîche sous un ciel gris, la première étape de 197 km fait deux boucles entre Brest et Landernau et se termine vers 15h15 GMT avec une montée qui devrait laisser Pogacar, ou au moins un de ses principaux rivaux, avec un avantage du premier jour.

Ce bonus potentiel signifie que tous les grands favoris, tels que Pogacar, Geraint Thomas et Primoz Roglic, seront obligés de se battre pour la position et de lutter en haut de la colline.

Il en va de même pour les hommes les mieux adaptés au terrain : le champion du monde Julian Alaphilippe de France, la star slovaque Peter Sagan et la recrue tant attendue Mathieu van der Poel.

Le Néerlandais Van der Poel obtient le statut de héros en France après avoir juré d’obtenir le maillot jaune de son grand-père, le vénéré presque homme français Raymond Poulidor, n’a jamais réussi dans sa propre carrière.

Van der Poel a reçu un accueil bruyant à Brest lors de la présentation de l’équipe jeudi.

« Quelque chose arrivera à quelqu’un »

Avec un bonus de 10 secondes à la ligne d’arrivée du sommet de l’étape 1 au sommet d’une ascension difficile de 3 km, suivi d’une version encore plus extrême de ce piège sur la montée légendaire du « Mur (mur) de Bretagne » de l’étape 2, quiconque n’est pas encore complètement préparé paiera le prix le prix.

« Quelque chose arrivera à quelqu’un comme toujours », a déclaré Geraint Thomas, le chef nominal d’un quatuor d’espoirs pour le titre global d’Ineos.

« Quatre pourraient rapidement devenir trois. Ce sera stressant dans le vent et cela pourrait être une première semaine chaotique dans l’ensemble », a déclaré le Gallois, avec du mauvais temps et un ciel gris prévus pour la semaine d’ouverture.

La course a quitté Brest à 12h30 heure locale (10h30 GMT) après de nombreuses querelles, les hôtes d’origine de Copenhague se sont retirés jusqu’à l’année prochaine.

Le quadruple vainqueur Chris Froome est de retour sur le Tour bien que hors des rôles de leader, et a suggéré qu’un groupe des principaux favoris serait difficile à battre.

« Tadej Pogacar ne ralentit pas, n’est-ce pas? », A déclaré Froome à propos du champion en titre.

« Primoz Roglic est vraiment fort et a une bonne équipe autour de lui tandis qu’Ineos a plusieurs leaders », a souligné Froome.

Les quatre étapes bretonnes seront suivies d’un contre-la-montre individuel de 26 km avant de traverser la vallée de la Loire parsemée de châteaux.

En atteignant les Alpes, les couteaux sortiront probablement pour Pogacar.

« La seule chose que nous ne pouvons pas faire est de le laisser en vue de l’arrivée avec une avance », a déclaré l’Australien Richie Porte, signalant qu’Ineos pourrait essayer d’achever Pogacar avant les Pyrénées.

Un bon endroit pour le faire serait sur le soi-disant Géant de Provence, le Mont Ventoux, avec ses parties supérieures lunaires sans arbres. Le peloton doit la gravir non pas une mais deux fois sur la 11.

La course descend ensuite dans les Pyrénées avant un transfert de retour à Paris et le sprint final le long des pavés des Champs-Elysées où le champion enfilera le légendaire maillot jaune du vainqueur.

