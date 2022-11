Kent ‘Boneface’ McLellan dit que les Américains sont mal informés sur le conflit en Ukraine et qu’ils sont amenés à croire que “la Russie décide de bombarder le f ** k hors des lieux sans raison”

Plus tôt ce mois-ci, Juan Sinmiedo, qui dirige une chaîne populaire Telegram documentant les violations des droits de l’homme en Ukraine, a publié une interview explosive avec “Boneface” – de son vrai nom Kent McLellan – un néonazi de 32 ans originaire de Floride qui a rejoint le volontaire fasciste Groupe du secteur droit pendant la guerre du Donbass, et est revenu combattre aux côtés du bataillon Azov en janvier 2022.

La discussion avec McLellan brise de nombreux mythes et mensonges qui ont circulé sur le coup d’État de Maïdan, le conflit actuel en Ukraine et la forte influence inquiétante des mouvements nationalistes dans le pays.

McLellan, le fils du leader du groupe de rock néonazi Brutal Attack, s’est impliqué dans l’activisme d’extrême droite alors qu’il n’était qu’un adolescent et a eu de nombreux démêlés avec la loi pour des activités subversives à caractère raciste. Lui et d’autres membres de l’organisation raciste American Front ont été arrêtés par le FBI en mai 2012, pour avoir préparé des actes terroristes contre des minorités ethniques en Floride.

C’est ce parcours qui l’a amené à se rendre en Ukraine en 2014. Les cercles fascistes américains dans lesquels il évolue avaient des liens directs et des contacts réguliers avec des groupes nationalistes à la pointe du Maïdan, qui organisaient à l’époque de grands événements publics. “presque tous les jours dans tous les oblasts qui ne voyaient pas la guerre.” Tout comme les mouvements d’extrême droite dans de nombreux autres pays voisins, dont la Finlande, la Géorgie et la Lettonie.

« Au cas où le monde se demande ce qui est arrivé à tous les vrais skinheads. Ils sont tous allés en Ukraine », dit McLellan.

Il semble que le gouvernement américain ait approuvé la présence de McLellan et d’autres en Ukraine à cette époque. Il dit qu’il s’est fait prendre – on ne sait pas par qui ou quoi – en train d’enseigner aux Ukrainiens l’empoisonnement DNS et aux Américains “voulait s’asseoir et aider.”

« Ils ne voulaient pas de noms ou quoi que ce soit, mais ils voulaient surveiller la situation. Sans ce soutien, j’aurais été accusé de violation de [the] loi américaine sur la neutralité », affirme McLellan.

Crimes de guerre impunis

En 2015, une vidéo absolument horrible a commencé à circuler, montrant prétendument des membres du bataillon Azov crucifiant un résident russe de l’est de l’Ukraine, puis plaçant la croix sur laquelle il a été littéralement et sanglante cloué au feu. À peu près au même moment, un autre clip – intitulé “Kikes prend la corde” – mettant en scène une femme enceinte pendue et son mari, a également proliféré en ligne. Il a été affirmé que le couple était des Juifs qui avaient été lynchés par des combattants d’Azov.

Plusieurs sites Web de vérification des faits financés par le gouvernement ukrainien et occidental, y compris le sympathisant néonazi StopFake, ont déclaré que les images étaient frauduleuses, et l’ont fait à nouveau en chœur lorsque les images horribles ont refait surface après le 24 février.

Le bataillon Azov a également nié à plusieurs reprises que ses combattants étaient responsables de l’un ou l’autre de ces actes odieux, bien que leur défense n’ait pas été convaincante. On a simplement affirmé que le logo Azov sur les uniformes des meurtriers était “Beaucoup plus grand qu’il ne devrait l’être.”

Le témoignage de McLellan confirme que ces vidéos sont bien réelles. Il figure en fait dans les images de la crucifixion et a pris des photos de combattants de Tornado posant avec les cadavres du couple pendu. Bien que le couple n’était pas en fait juif, et que leur meurtre rituel était trop extrême même pour ses goûts violents – “Je n’aurais pas soutenu une telle action” il dit.

Au sujet de Tornado, McLellan fait référence au bataillon paramilitaire fasciste comme “de loin la chose la plus horrible que j’aie jamais vue ou vécue de ma vie.”

Les enquêtes menées par des groupes de défense des droits occidentaux ont conclu que Tornado avait infligé une torture absolument brutale à des combattants séparatistes capturés et à des civils innocents dans le Donbass. Les prisonniers ont été déshabillés, détenus dans des sous-sols et des décharges électriques ont été appliquées sur leurs parties génitales et d’autres parties du corps. Certains détenus ont été contraints de se violer sous peine de mort.

McLellan a été impliqué dans certaines des attaques sauvages de Tornado « interrogatoires » et suggère que “le traitement de ces personnes est le même avec les Russes, je suppose,” en référence aux soldats capturés depuis le 24 février. Un certain nombre de combattants de Tornado ont finalement été emprisonnés par le gouvernement ukrainien pour leurs actions. Malgré leurs casiers judiciaires – y compris le viol d’enfants, la torture et le meurtre de sang-froid de civils – ils ont en quelque sorte évité les accusations de crimes de guerre et ont généralement été condamnés à des peines légères.

Par exemple, le fondateur du bataillon, Ruslan Onishenko, un pédophile sadique, n’a écopé que de 11 ans de prison en 2017. Il est l’un des nombreux combattants de Tornado libérés de prison par le président Vladimir Zelensky depuis le début du conflit, et envoyés combattre dans le “points les plus chauds”.

Deux guerres différentes

À son retour en Ukraine au début de cette année, Boneface s’est enrôlé dans le bataillon Azov et s’est rapidement impliqué dans la lutte pour Marioupol, ce qui lui a valu d’être témoin “beaucoup de conneries odieuses.”

Il décrit les premières étapes de la bataille comme “beaucoup de tirs sur absolument rien, et beaucoup de soldats ne sachant pas quoi faire”, et il a estimé que les citoyens de Marioupol “étaient fortement divisés sur une position pro-ukrainienne et pro-russe.” Pendant ce temps, allègue McLennan, Azov était en pourparlers avec la CIA et le Pentagone, qui “y a mené des opérations de renseignement pendant la guerre.”





Il est “L’ingérence américaine en Ukraine” qui a causé l’invasion de la Russie, croit McLennan. Sans considérer la Russie comme « la victime », il admet que le pays a été provoqué par Kiev et l’Occident. Il est très critique envers ses compatriotes pour ne pas savoir que des endroits comme l’Ossétie existent, ou l’invasion de la Géorgie.

Ils pensent juste que la Russie décide de bombarder des putains d’endroits sans raison », dit McLennan.

Boneface a été renvoyé aux États-Unis “sur commande” après que des agents des services de sécurité ukrainiens ont été arrêtés alors qu’ils prévoyaient de le tuer dans un hôpital de Kiev. Il continue de soutenir Azov “au maximum,” mais il ne soutient ni l’UE ni l’OTAN, et pense que si cette dernière devait s’impliquer dans le conflit, “il n’y aura rien, pour un nationaliste, qui vaille ou qui reste à se battre.” McLennan dit “il y a eu une célébration massive lorsque l’Ukraine a été refusée pour l’OTAN.”

Pour lui, cela reflète à quel point le conflit en Ukraine est en fait deux guerres – celle que les nationalistes mènent, et celle que l’État mène, et les deux sont “Completement différent.” Il prévoit qu’Azov et d’autres groupes nationalistes seront jetés sous le bus par Kiev à l’avenir, “une fois leur utilité pour le régime de l’OTAN épuisée.”

Faisant écho aux propos du chef assassiné du Secteur Droit, “nous n’avons pas encore fini, dans le Maidan.” McLennan conclut en disant, “J’aimerais voir la Russie rentrer chez elle, et alors que le gouvernement de Kiev est fragile, un autre [Maidan] révolution.”