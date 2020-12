En expliquant essentiellement la raison pour laquelle beaucoup de couples ne travaillent pas ensemble, même si c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés, Pinkett Smith a révélé en 2018 qu’elle hésitait à auditionner Muhammad Ali biopic Ali, mettant en vedette son mari d’un an comme la boxe géniale, car elle doutait que les gens puissent voir les personnages derrière les personnages célèbres.

« Je ne voulais pas auditionner pour ça. Je ne voulais pas être dans ce film avec Will, » elle dit sur PeopleTV. «J’avais l’impression que, parce que nous étions un couple hors écran, que les gens nous voient ensemble à l’écran dans un film comme celui-ci, cela ferait sortir les gens du film, que les gens verraient Will et Jada là-bas – ils ne verraient pas Ali et Sonji [Ali’s first wife]. «

Le public a réussi, cependant, et Smith a remporté sa première nomination aux Oscars.

Si vous préférez Will et Jada comme eux-mêmes, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter Discussion sur la table rouge sur Facebook.