Tous les verres dépoli et mat

Nous avons été l’un des premiers dans cet espace à partager notre dégoût pour l’utilisation excessive du verre dans la conception des smartphones. Nous nous sommes demandé pourquoi quelqu’un appellerait le verre “premium”, alors qu’il s’agit sans aucun doute d’un matériau incroyablement fragile qui peut être facilement rayé ou cassé avec la moindre chute ou bosse.

Le verre, aussi agréable qu’il puisse être dans la main, est également assez mauvais pour une autre chose : rester propre. Si vous frappez un morceau de verre brillant sur un téléphone et que vous le touchez pendant 6 secondes, en particulier dans une couleur plus foncée comme le noir, il est garanti qu’il sera rempli d’empreintes digitales en désordre ou qu’il aura l’air aussi gras que votre souris après une journée de travail. manger à la maison à votre bureau.

Utiliser du verre comme matériau arrière sur un téléphone est en fait une idée horrible.

Mais écoutez, nous savons que les fabricants de smartphones adorent le verre. C’est agréable, d’où le cadrage “premium” qui l’entoure. Il est également probablement plus léger que les métaux plus lourds ou la céramique et je suppose qu’il est bon marché à produire. Faire fonctionner la charge sans fil est également très simple. Je comprends que le verre ne va nulle part.

En 2022, l’une des choses que nous avons vues se produire avec le verre que nous donnons absolument un bravo à, est la prise de conscience que le verre poli et prêt pour les empreintes digitales est nul et devrait être moins utilisé. Le verre dépoli et mat commence à avoir son moment et nous sommes tous pour.

Apple l’a compris avant la plupart, mais Samsung et OnePlus nous ont donné des finitions en verre qui ont l’air ravissantes après une journée (ou des mois) d’utilisation sans étui. Toute la gamme Galaxy S22 utilisait un verre dépoli de plusieurs couleurs, dont le vert du S22+ qui était magnifique. Le dos en verre texturé du OnePlus 10 Pro était également assez étonnant dans son vert, bien que son noir m’ait tenté au moins quelques fois. Bien sûr, l’iPhone 14 Pro que j’ai ici a continué l’utilisation du matériel par Apple dans ce style et est merveilleux.

Malheureusement, Google n’a toujours pas reçu le mémo et nous a donné du verre brillant sur tout le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Dans ce cas, nous avons complètement ignoré les versions Obsidian des deux téléphones, car cette couleur sombre ressemblerait à un gâchis après toute période d’utilisation. Au lieu de cela, nous ne pouvions pas nous résoudre à toucher autre chose que les couleurs plus claires de Google.

Voir moins de verre brillant en 2022 a apporté de la joie à nos yeux, à nos doigts et à nos chiffons de nettoyage, et j’espère tout le monde (en vous regardant, Google) reçoit le mémo en 2023. Nous ne voulons pas tous gifler un étui sur nos téléphones à 1 000 $. Certains d’entre nous aiment le design du téléphone et veulent le ressentir lorsque nous l’utilisons. Nous voulons également qu’il continue à être beau sans avoir besoin d’une serviette à portée de main.