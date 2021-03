Tous les traitements que le prince Philip aurait pu subir à l’hôpital pour sa maladie cardiaque sous-jacente

Le prince Philip a subi hier une « procédure réussie » pour une maladie cardiaque préexistante, a confirmé aujourd’hui le palais de Buckingham.

Mais exactement quel traitement le duc d’Édimbourg – qui a également eu un stent inséré lors d’une opération cardiaque en 2011 et qui a lutté contre une maladie cardiaque secrète pendant 30 ans – a reçu reste un mystère.

L’homme de 99 ans a jusqu’à présent passé 16 nuits à l’hôpital après avoir été admis dans un hôpital privé de Londres avec une infection non révélée le 16 février. Son infection n’était pas liée au coronavirus.

Il a été transféré au principal centre cardiaque de l’hôpital St Bartholomew de la ville de Londres le 1er mars pour «tester et observer» une maladie cardiaque préexistante.

Les cardiologues ont déclaré à MailOnline aujourd’hui que l’opération la plus récente aurait pu impliquer la pose d’un deuxième stent, son remplacement ou l’insertion d’un stimulateur cardiaque.

Les représentants du palais de Buckingham ont déclaré que bien que le duc – qui fêtera ses 100 ans en juin – reste à l’aise, ils s’attendent à ce qu’il reste dans les quartiers jusqu’à « au moins la fin de la semaine ».

Camilla, duchesse de Cornouailles, a déclaré hier lors d’une visite dans le sud de Londres que le prince Philip « s’améliorait légèrement », ajoutant: « Nous gardons les doigts croisés ».

Un stent est un petit tube utilisé pour dégager un blocage dans une artère. Il est inséré et dilaté avec un ballon pour dilater l’artère et garantir que le sang puisse à nouveau circuler normalement. Le Dr Aseem Malhotra, cardiologue du NHS, a déclaré qu’il était possible que le prince Philip en fasse installer un autre

Ci-dessus, une explication de la façon dont un stent est installé

Le prince Philip fait-il installer un deuxième stent à l’hôpital pour traiter un blocage cardiaque?

Un cardiologue du NHS a suggéré que le prince Philip pourrait faire installer un deuxième stent pendant qu’il est à l’hôpital, arguant que son infection pourrait avoir exercé une pression sur son cœur et déclenché un blocage partiel de son artère coronaire.

Les stents sont de minuscules tubes utilisés pour dégager les artères et permettre au sang de circuler à nouveau normalement. Pendant une opération allant jusqu’à deux heures, ils sont insérés dans un blocage et gonflés pour élargir le vaisseau sanguin.

Ils sont ensuite laissés en place avec des médecins disant que la procédure est permanente, même si dans certains cas, ils peuvent devoir être remplacés.

Il y a trois artères coronaires qui coulent vers le cœur, et le duc a déjà fait installer un stent sur l’une d’entre elles il y a dix ans au Royal Papworth Hospital de Londres.

Le Dr Aseem Malhotra, cardiologue à l’Academy of Medical Royal Colleges, a déclaré qu’il était possible que le duc reçoive un deuxième stent installé sur une artère coronaire distincte.

« L’infection aurait pu mettre son cœur à rude épreuve et déclencher une crise cardiaque mineure ou une angine instable (lorsque le muscle cardiaque ne reçoit pas suffisamment d’oxygène à cause de problèmes de circulation sanguine) », a-t-il déclaré à MailOnline.

« Il y a trois artères coronaires, il est plus probable qu’il ait subi un nouveau blocage et qu’il ait eu besoin d’un deuxième stent.

«Il a la chance d’être dans une maison de campagne pour certains des meilleurs cardiologues du monde.

Le duc photographié quittant l’hôpital King Edward VII du centre de Londres la veille de Noël en 2019, où il a passé quatre nuits avant de rentrer chez lui à Sandringham pour Noël. Le palais de Buckingham a déclaré que le séjour était pour une « condition préexistante »

Les médecins pourraient-ils remplacer son stent ou éliminer un blocage qui aurait pu se former à l’intérieur?

Il a également été suggéré que le duc pourrait être à l’hôpital parce que les médecins sont en train de remplacer le stent qu’il avait installé il y a dix ans, ou d’éliminer un blocage qui s’est formé à l’intérieur.

Les experts ont cependant déclaré qu’il est extrêmement rare qu’un stent doive être remplacé – et que tout blocage à l’intérieur n’apparaîtrait que dans les six premiers mois.

La Harvard Medical School dit en ligne en réponse à une question demandant s’ils « s’usent » après quelques années: « Ce qui est important pour l’avenir, c’est que vous aviez besoin d’un stent en premier lieu. D’autres artères, ou des taches dans la même artère, ont presque certainement des plaques remplies de cholestérol qui pourraient provoquer des blocages, ou pire.

«Je vous exhorte à faire tout votre possible pour maîtriser la maladie. Cela comprend l’exercice, une alimentation plus saine et des médicaments au besoin.

Ils ont dit qu’il était possible qu’un blocage se forme à l’intérieur du stent, mais que cela se produit généralement dans les six premiers mois. S’ils sont en place plus longtemps sans problèmes, c’est un «signe qu’il a bien fait son travail».

Après que le prince Philip eut fait son appareillage en 2011, il n’a été réadmis à l’hôpital avec d’autres problèmes cardiaques que cette année, selon le palais de Buckingham. Cela suggère que l’opération a réussi.

Lorsque le stent est implanté, le tissu se développe dessus, le faisant partie de la paroi artérielle. Mais, si les tissus endommagés se développent à la place, cela peut déclencher un blocage supplémentaire et signifier que d’autres opérations sont nécessaires.

La reine Elizabeth et le prince Philip photographiés dans le quadrilatère du château de Windsor avant son 99e anniversaire en juin de l’année dernière

Le prince pourrait-il faire installer un stimulateur cardiaque pour traiter sa maladie cardiaque sous-jacente?

Il a également été affirmé que le duc avait un stimulateur cardiaque installé pour traiter sa maladie cardiaque.

Le rythme cardiaque est normalement contrôlé par des signaux électriques provenant du «stimulateur cardiaque» interne du corps, qui déclenche entre 60 et 100 battements par minute. Mais le pouls peut être perturbé – dans une condition connue sous le nom d’arythmie – par d’autres maladies cardiaques, le tabagisme ou le stress.

Un stimulateur cardiaque empêche cela de se produire en émettant des signaux électriques réguliers. Ils peuvent être installés juste sous la poitrine en une opération d’une heure, ce qui nécessiterait ensuite une journée de repos à l’hôpital pour garantir le bon fonctionnement de la procédure.

Le Dr Malhotra a déclaré à MailOnline: « Une option moins probable au lieu d’un stent serait qu’il ait besoin d’un stimulateur cardiaque, s’il avait un problème avec son rythme cardiaque. »

Il n’y a eu aucune suggestion antérieure que le duc a souffert d’un rythme cardiaque irrégulier, bien qu’il ait une maladie cardiaque sous-jacente qui peut le déclencher.

Les responsables du palais sont restés discrets quant à la cause de son séjour à l’hôpital.