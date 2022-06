Tous les temps forts de l’événement Bespoke Home 2022 de Samsung – Samsung Global Newsroom

Lors de l’événement Bespoke Home 2022 de Samsung Electronics, diffusé en direct dans le monde entier le 7 juin, la société a présenté sa dernière gamme de produits, services et innovations sur mesure. L’événement a vu l’introduction d’une offre sur mesure holistique et totalement élargie, qui invite les utilisateurs à faire partie de l’expérience sur mesure comme jamais auparavant.

Si vous n’avez pas pu suivre l’événement en direct, lisez la suite pour un aperçu de certaines des choses les plus excitantes présentées lors de l’événement Bespoke Home 2022.

Élargir les possibilités de vie à la maison

Afin d’apporter la philosophie Bespoke à plus d’utilisateurs que jamais, la gamme Bespoke Home 2022 de Samsung a été conçue avec la vision d’élargir la vie à la maison de trois manières principales : l’expansion de l’espace, l’expansion de l’expérience et l’expansion du temps.

Lors de l’événement Bespoke Home 2022, Samsung a expliqué que l’expansion de l’espace fait référence à la présence d’appareils sur mesure dans toute la maison, l’expansion de l’expérience à l’évolution des solutions de maison intelligente de Samsung pour offrir encore plus de commodité connectée, et l’expansion du temps aux innovations éco-responsables qui permettront aux utilisateurs de profiter plus longtemps de leurs produits sur mesure tout en réduisant à la fois les déchets et les coûts énergétiques des utilisateurs.

Ces trois domaines clés de la vision sur mesure résument l’engagement de Samsung à fournir aux utilisateurs des choix et des services d’appareils électroménagers plus diversifiés qui servent à amplifier le style de vie de chaque utilisateur et, finalement, s’unissent pour offrir des possibilités infinies de vie à la maison.

Expansion de l’espace

Sous le titre de l’expansion de l’espace, Samsung a présenté le premier ensemble de changements à voir dans la gamme Bespoke Home 2022 qui voit la véritable expérience sur mesure s’étendre dans toute la maison aux utilisateurs du monde entier.

En commençant par le cœur de la maison, la cuisine, les utilisateurs européens pourront profiter des appareils du pack cuisine étendu au second semestre de cette année, qui comprend le four Bespoke alimenté par l’IA complet avec AI Pro Cooking™, Sense- technologies to-Open et Dual Cook Steam™. Les utilisateurs aux États-Unis, quant à eux, peuvent profiter de la conception de leurs propres espaces de cuisine élégants et uniques avec le réfrigérateur à porte française sur mesure, ainsi que d’autres appareils de l’ensemble de cuisine américain qui sont également disponibles dans une large gamme d’échantillons personnalisables pour une cuisine qui reflète vraiment son utilisateur.

Tout aussi excitant, Samsung s’apprête à lancer sur les marchés nord-américain et européen ses produits de blanchisserie sur mesure alimentés par l’IA dans les mois à venir, des appareils aussi élégants que fonctionnels grâce à l’inclusion de technologies intelligentes qui offrent des expériences véritablement personnalisées.

Samsung a également présenté sa toute nouvelle gamme Bespoke Infinite, une gamme d’appareils de cuisine haut de gamme qui offrent une valeur intemporelle et sont capables de correspondre à la façon dont chaque utilisateur opère personnellement dans sa propre cuisine. Actuellement disponible en Corée, la ligne Infinite s’étendra pour inclure plus d’appareils dans toute la maison plus loin dans la ligne.

Expansion de l’expérience

Sous le thème Expansion de l’expérience, Samsung a présenté son tout nouveau SmartThings Home Life. Ce service amélioré, qui devrait être disponible dans 97 pays à travers le monde d’ici la fin juin, offre aux utilisateurs un contrôle centralisé et intégré de leurs appareils sur mesure à travers 6 services pour des expériences plus holistiques : cuisine, énergie, soin des vêtements, soin des animaux, soin de l’air et soins à domicile.

Grâce à une surveillance constante de tous les appareils sur mesure d’une maison, SmartThings Home Life est conçu pour permettre aux utilisateurs de gérer leur routine quotidienne avec plus de facilité que jamais, directement depuis leur smartphone, en élargissant les expériences de vie à la maison et en permettant aux utilisateurs de passer moins de temps à faire des corvées et plus encore. temps en se concentrant sur les choses qui comptent vraiment.

Parallèlement à l’introduction de ce nouveau service unifié, Samsung a également dévoilé son partenariat avec la société mondiale d’automatisation ABB qui permettra à SmartThings de contrôler et de surveiller les appareils Samsung et les produits ABB, y compris les caméras et les capteurs, pour faciliter plus que jamais la gestion des utilisateurs. leurs frais de ménage.

Expansion du temps

Dans la troisième et dernière partie de l’événement Bespoke Home 2022, Samsung a présenté son thème Expansion of Time. Dans la continuité du concept de « durabilité au quotidien » promis par Samsung au CES 2022, l’Expansion of Time fait référence à l’idée que les produits Bespoke sont conçus et construits pour durer afin de protéger la planète pour les générations à venir.

Lors de l’événement, Samsung a partagé ses efforts déployés à ce jour pour offrir un cycle de vie de produit plus durable qui englobe tous les aspects des différentes étapes de la vie d’un produit, de la production et de la livraison à l’utilisation et à l’élimination du produit. Par exemple, des efforts sont déployés dans les usines de Samsung pour réduire la contamination des sols et recycler les déchets liquides en carburants réutilisables, et le processus de livraison sur mesure est également durable, grâce à une expansion de l’éco-emballage et à la réduction de l’utilisation de manuels imprimés dans faveur de la convivialité améliorée du code QR.

En plus de souligner les réalisations en matière d’efficacité énergétique des produits clés de la gamme Bespoke qui ont été améliorés pour une utilisation plus durable des produits, Samsung a également assuré aux utilisateurs qu’ils pouvaient économiser davantage sur les coûts énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant le service énergétique étendu SmartThings. Samsung a également introduit sa période de garantie prolongée de 20 ans pour les composants clés du produit sur des marchés sélectionnés1 – la plus longue période de garantie jamais offerte par Samsung – ainsi que la modularité flexible de son réfrigérateur Bespoke qui permet aux utilisateurs d’adapter leurs appareils, au lieu de les remplacer, à mesure que leur esthétique ou la taille de leur foyer change.

Samsung a également annoncé sa collaboration avec la marque mondiale de vêtements de sport Patagonia pour développer une rondelle spécialisée qui réduit la libération de microplastiques océaniques qui sera disponible en Corée cette année et dans le monde dans un avenir proche, et pour la phase finale du cycle de vie du produit, élimination, Samsung a également mis en évidence la manière dont les utilisateurs eux-mêmes sont habilités à participer à une économie circulaire des ressources.

Les utilisateurs peuvent se débarrasser gratuitement de leurs appareils en fin de vie dans plus de 50 pays, après quoi Samsung recyclera et réutilisera les produits afin de promouvoir la recirculation des ressources. Comme autre exemple de l’engagement de l’entreprise envers des expériences de produits durables, Samsung a ensuite informé les téléspectateurs de l’état de son partenariat éco-responsable avec la société de construction intelligente Etopia et Q CELLS pour créer un site pilote des bâtiments net zéro du futur. , qui devrait connaître un développement au second semestre de cette année.

L’événement Bespoke Home s’est terminé par un rappel de l’entreprise que les nouveaux produits et services disponibles dans la gamme Bespoke Home 2022 ont été conçus avec l’utilisateur au centre de toutes les innovations afin de créer un nouveau paradigme de vie à domicile personnalisable, intelligente et durable. Pour en savoir plus, regardez la vidéo ci-dessous.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Samsung Newsroom pour en savoir plus sur la gamme Bespoke Home 2022 qui devrait élargir les possibilités de vie à domicile pour les utilisateurs du monde entier.

1 La période de garantie étendue s’applique au composant Digital Inverter Compressor des réfrigérateurs vendus en Europe et au composant Digital Inverter Motor des lave-linge vendus en Europe et fabriqués aux États-Unis.