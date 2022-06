Tous les systèmes vont pour Trueshan et Goodwood Cup | Nouvelles de la course

Trueshan reste sur la bonne voie pour la Goodwood Cup après sa superbe victoire avec poids dans le Northumberland Plate.

Le hongre formé par Alan King a épaulé un gigantesque 10e 8 livres pour le handicap restant sur la surface tout temps de Newcastle samedi, son entraîneur ayant opté pour la pilote régulière Hollie Doyle plutôt que d’alléger le fardeau en faisant appel à un apprenti.

Le marché n’a clairement pas considéré Trueshan comme incapable de ce qui était un défi de taille car il a commencé comme favori 3-1 et cela s’est avéré juste, car le très populaire de six ans a prévalu d’une demi-longueur et a remporté sa séquence de victoires. jusqu’à cinq points sans défaite.

Vu une seule fois cette saison avant Newcastle, King avait fait des entrées pour sa star stable au début de la campagne et à Royal Ascot, mais a trouvé les conditions trop rapides et s’est donc tourné vers la surface synthétique du Northumberland Plate.

“Nous avons été totalement ravis et surpris également”, a déclaré dimanche le gestionnaire de Barbury Castle.

“C’était une énorme demande mais nous avions juste besoin de le rencontrer, c’était une merveilleuse performance.

“Il est très rare sur le plat que les chevaux portent autant de poids sur cette note, mais je n’avais pas d’autre choix, je devais le faire courir quelque part. Au moins avec Newcastle, nous savions que nous pouvions y arriver et trouver un terrain approprié.

“Il est génial, il est à 100% ce matin, ce qui est le principal. En avant et vers le haut, espérons-le.”

La Goodwood Cup, une course de groupe 1 remportée par Trueshan en 2021, reste à l’ordre du jour, même si une certaine aisance sur le terrain sera essentielle s’il veut conserver son titre.

“Nous l’entraînons pour Goodwood, (mais) comme nous le disons tous, cela dépend de la météo anglaise”, a déclaré King.

“Au moins, maintenant qu’il a couru, je peux le laisser seul pendant quelques semaines, puis le reconstruire vers la fin juillet. Cela a soulagé un peu la pression à cet égard.”