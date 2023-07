"Tous les sujets nous appartiennent": Jack Dorsey frappe Mark Zuckerberg sur la confidentialité

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a jeté un coup d’œil sur le dernier produit du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, Threads, basé sur la plate-forme Instagram mais avec un accent sur le texte plutôt que sur les photos.

M. Dorsey a publié une capture d’écran de l’application Threads sur son iPhone et a fait allusion à des problèmes de confidentialité. Les threads sur iOS ont besoin d’au moins 14 autorisations pour s’exécuter.

« Tous les Threads nous appartiennent », a tweeté M. Dorsey à propos du rival de Meta sur Twitter.

Plus de 10 millions de personnes se sont inscrites à Threads dans les premières heures de son lancement, a déclaré M. Zuckerberg quelques heures après la mise en ligne de l’application sur les magasins d’applications Apple et Android dans 100 pays. Il fonctionnera sans publicité pour le moment, mais sa sortie en Europe a été retardée en raison de problèmes de confidentialité des données.

Certaines des 14 autorisations nécessaires pour exécuter Threads dans iOS incluent « la santé et la forme physique, l’historique de navigation, les informations sensibles et les informations financières ».

Dans Google Play, la boutique d’applications pour les appareils Android, Threads collecte des données relatives à « l’orientation sexuelle, les convictions politiques ou religieuses, l’adresse et le numéro de téléphone ».

M. Zuckerberg dans un article de Threads a déclaré que l’application deviendrait plus grande que Twitter.

« Cela prendra du temps, mais je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes dessus. Twitter a eu l’occasion de le faire mais ne l’a pas réussi. J’espère que nous le ferons », a déclaré le PDG de Meta. a dit.

Threads est le plus grand challenger à ce jour pour Twitter, propriété d’Elon Musk, qui a vu émerger une série de concurrents potentiels mais qui n’a pas encore remplacé l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde, malgré ses difficultés.

Des comptes étaient déjà actifs pour des célébrités telles que Jennifer Lopez, Shakira et Hugh Jackman, ainsi que pour des médias tels que The Washington Post et The Economist.

Meta veut être prudent dans l’Union européenne car il n’est pas sûr des exigences de la loi sur les marchés numériques

M. Zuckerberg a également offert un tir à l’arc à M. Musk – les deux hommes sont connus pour être des rivaux acharnés et ont proposé de se battre dans un combat en cage.

Twitter a déclaré avoir plus de 200 millions d’utilisateurs quotidiens.

Threads a été présenté comme un spin-off clair d’Instagram, qui offre une audience intégrée de plus de deux milliards d’utilisateurs, épargnant à la nouvelle plate-forme le défi de repartir de zéro.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré aux utilisateurs que Threads était destiné à créer « une plate-forme ouverte et conviviale pour les conversations ».

« La meilleure chose que vous puissiez faire si vous le voulez aussi, c’est d’être gentil », a-t-il déclaré.

Meta veut être prudent dans l’Union européenne car il n’est pas sûr des exigences de la loi sur les marchés numériques – les nouvelles règles de concurrence de l’UE pour un nombre important de plateformes en ligne.

En septembre, la Commission européenne offrira plus de conseils après avoir discuté avec des entreprises comme Meta au sujet de la réglementation. On ne sait pas si Threads respectera les réglementations strictes de l’UE en matière de confidentialité.

Bien qu’il s’agisse d’une application autonome, Threads a suscité des critiques pour avoir importé des données personnelles à partir de l’application de partage de photos de Meta, Instagram. Auparavant, il était interdit à Meta d’utiliser les données de Facebook ou d’Instagram pour les services publicitaires de WhatsApp.

Meta a été condamné à une amende de 377 millions d’euros en janvier pour avoir enfreint le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE en diffusant des publicités comportementales sur Facebook et Instagram.

Avec des contributions de l’AFP