Tous les skateboards électriques Onewheel sont rappelés suite à des décès : NPR

Future Motion, le fabricant de planches à roulettes électriques Onewheel, rappelle tous les modèles de ses planches à roulettes électriques après que quatre décès connus ont été liés aux produits, selon un organisme fédéral de surveillance de la sécurité.

La société a émis le rappel volontaire de 300 000 cartes en collaboration avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation après avoir initialement résisté aux pressions de rappel de la CPSC il y a plusieurs mois.

« Future Motion a reçu des dizaines de rapports d’incidents impliquant les planches à roulettes électriques, dont quatre décès signalés entre 2019 et 2021 et des blessures telles que des traumatismes crâniens, des commotions cérébrales, des paralysies, des fractures du haut du corps, des fractures du bas du corps et des lésions ligamentaires », CPSC a déclaré dans l’avis de rappel publié vendredi.

Les décès signalés résultent d’un traumatisme crânien, a indiqué la commission de sécurité. Dans au moins trois des décès, le motard ne portait pas de casque lors de l’incident.

Les skateboards à une roue ont une seule roue à gros pneus qui s’auto-équilibre lorsque l’énergie électrique propulse le cycliste vers l’avant.

« Les skateboards peuvent cesser d’équilibrer le rider si les limites des planches sont dépassées, ce qui présente un risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort », a déclaré Future Motion. dans son avis de rappel.

Future Motion indique qu’il ajoute une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour remédier au problème.

Il déploie une fonction d’alerte « buzz haptique » que « les conducteurs peuvent entendre et ressentir » lorsqu’ils risquent de s’écraser. La mise à jour de sécurité sera disponible pour le modèle Onewheel GT dans une semaine, et pour les Pint X, Pint et XR dans six semaines, a indiqué la société. Le Onewheel original et le Onewheel+ ne sont pas éligibles pour la mise à jour.

En novembre 2022, La CPSC a mis en garde les consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser tous les modèles Onewheel en raison du risque de décès et de blessures graves, tout en prenant note des quatre décès signalés.

La CPSC a déclaré Future Motion a refusé d’accepter un rappel à l’époque, mais a déclaré qu’elle poursuivrait le rappel.

En réponse aux avertissements de l’année dernière, le fabricant de skateboards électroniques a rejeté « Les affirmations injustifiées et alarmistes » de la commission de sécurité ont déclaré qu’elle ne voyait aucune raison pour que les riders arrêtent d’utiliser leurs planches.