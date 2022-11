Tous les signes que le père de Gemma Owen, Michael, n’a jamais approuvé Luca après sa séparation

Les stars de LOVE Island, Gemma Owen et Luca Bish, ont annoncé leur séparation cette semaine après trois mois de fréquentation à l’extérieur de la villa.

Alors que leurs fans ont été dévastés, les partisans de l’ancien couple ont émis l’hypothèse que le père du cavalier de dressage, Michael, ne l’était pas.

Alors que le footballeur n'a pas réussi à rencontrer Luca pendant Love Island

Depuis leur apparition ensemble sur Love Island cet été, les fans ont longtemps supposé que l’ancien footballeur Michael, 42 ans, n’avait jamais approuvé.

Ils ont repéré un certain nombre de signes indiquant que l’as de Liverpool était contre Gemma, 19 ans, en partenariat avec Luca, 23 ans, dès le départ.

De ne pas vouloir rencontrer l’ancien poissonnier dans la villa, de l’éviter sur les tapis rouges et de rincer ses capacités sportives, Michael a donné de nombreux indices selon lesquels il n’était peut-être pas fan de Luca.

Ici, nous examinons tous les signes que Michael n’a jamais approuvé la relation après qu’elle se soit terminée par un choc cette semaine.

Éviter de le rencontrer dans la villa

Les fans de Love Island étaient certains que Michael n’aimait pas Luca lorsqu’il a été révélé qu’il ne ferait pas d’apparition dans une villa.

Normalement, les parents des insulaires viennent leur rendre visite – ainsi qu’à leurs partenaires potentiels – pendant leur passage à l’émission ITV2.

Mais le tristement célèbre épisode Meet the Parents n’incluait pas Michael, avec la mère de Gemma, Louise Bonsall, 41 ans, et son amie Sarah se sont envolées pour Majorque pour rendre visite au champion de dressage à la place.

Cela a laissé les fans sur les réseaux sociaux croire que Michael n’était pas fan du poissonnier, Luca étant déçu de ne pas rencontrer le footballeur.

Non-présentation pour la prise en charge à l’aéroport

Après la fin de Love Island, Michael ne s’est pas présenté à l’aéroport après que sa fille Gemma soit rentrée chez elle avec Luca.

Luca était entouré de sa propre famille, y compris sa mère et sa sœur, après être revenu au Royaume-Uni après huit semaines d’absence.

L’insulaire Gemma a été accueillie par sa mère Louise et ses frères et sœurs à son arrivée à l’aéroport, mais il n’y avait aucun signe du footballeur.





A refusé de regarder le couple à l’écran

Michael a également admis qu’il n’avait pas regardé les défis de sa fille – car il ne voulait pas la voir « embrasser » les garçons.

Insistant sur le fait qu’il n’avait «pas de soucis» pendant l’émission, il a plutôt révélé qu’il refusait de se connecter aux défis souvent impertinents pour éviter de regarder Gemma «embrasser» les gens à l’écran.

“Elle est assez sensée et c’est une bonne fille”, a ajouté Michael. «Je ne me suis tout simplement pas résolu à regarder certains des défis et des choses comme ça. Je n’aime pas voir ma fille embrasser les gens.

Cependant, Gemma a passé une grande partie de son temps dans la série en couple avec Luca – ce qui signifiait que le couple était souvent vu en train de se bécoter à la télévision.

A viré la photo de famille

Michael et Luca se sont finalement rencontrés alors qu’ils partaient ensemble pour des vacances en famille au Portugal – alors que le couple était assis ensemble.

Cependant, Luca a été absent de la photo de famille publiée par Michael.

Il a partagé une photo avec sa femme Louise Bonsall et ses enfants Emily, Jessica et James au Restaurante Alambique à Almancil, au Portugal.

Michael a sous-titré le message : “Famille -1” – laissant entendre que Gemma était la seule personne absente de la photo pendant les vacances.

Luca s’est précipité vers la section des commentaires pour corriger Michael, en disant “-2”, alors que les fans se sont mis à grincer des dents devant le camouflet évident du footballeur.

Luca a ensuite manqué une DEUXIÈME photo de famille en octobre, alors que la famille posait ensemble au sommet du Burj Khalifa à Dubaï.

Long camouflet sur les réseaux sociaux

Malgré la rencontre de Luca et Michael, les utilisateurs des médias sociaux aux yeux d’aigle ont noté que l’ancien footballeur ne le suivait toujours pas.

L’ancien joueur de Liverpool s’est rendu sur sa grille Instagram pour publier un nouveau cliché, le montrant souriant dans une publicité promotionnelle.

Mais au lieu que les fans aient inondé la section des commentaires pour demander à Michael pourquoi il n’avait toujours pas suivi Luca sur Instagram – car il ne figurait toujours pas sur sa liste de “suiveurs”.

“Ne reconnais même pas Luca”, a écrit un fan de Love Island alors qu’il faisait signe aux autres de regarder, tandis qu’un deuxième sonnait: “Pas un fan?”

Sur le tapis rouge sans Luca

Michael n’a rejoint sa fille Gemma sur le tapis rouge que lorsque Luca avait disparu – alors que le duo père-fille se dirigeait vers les NTA.

Le couple a présenté un gong ensemble lors des prix très attendus et a foulé le tapis rouge pour publier des photos ensemble.

Alors que les fans espéraient les voir ensemble en famille, Gemma et Michael sont apparus à la soirée Wembley Arena de Londres pour remettre le prix de Serial Drama Performance.

Luca a profité de ses histoires Instagram pour partager une photo de lui avec Gemma et a écrit : “Dégoûté de manquer celui-ci qui remet un prix aux NTA ce soir, mais je ne pourrais pas être plus fier.”

La cible des blagues à Dubaï

Luca s’est envolé avec Michael, Gemma et la famille à Dubaï plus tôt ce mois-ci – mais a été vu taquiné par le footballeur.

Pendant une journée, Luca a participé à une journée sportive familiale impromptue et s’est fait rincer par l’ancienne star anglaise Michael Owen alors qu’il jouait au frisbee.

Alors que Michael lançait le disque en l’air, l’ancien poissonnier a fait plusieurs tentatives infructueuses pour essayer de l’attraper.

Sous les yeux de Gemma, Michael n’a pas pu s’empêcher de faire des commentaires effrontés au petit ami de sa fille, l’appelant “butterfingers” alors que le frisbee glissait des mains de Luca et atterrissait dans l’eau.

Michael a posté des photos de vacances sans Luca

Michael a été entendu se moquer de Luca en vacances