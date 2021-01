Il a une histoire de rencontres avec des femmes plus âgées que lui

Bien que le couple ait une différence d’âge de 10 ans, les fans de Harry savent que ce n’est pas hors de l’ordinaire pour le Britannique. En 2011, il a daté la fin Love Island hôte Caroline Flack, qui était de 15 ans son aîné. Elle a écrit dans son livre: «Au début, tout était très ludique. Il a plaisanté sur le fait d’être attiré par les femmes plus âgées. De plus, il aurait été lié à Nicole Scherzinger du Poupées Pussycat quand il avait 19 ans et elle avait 35 ans.

Parmi ses autres ex sont Kimberly Stewart, 41, Erin Foster, 38 et Taylor Swift, 31.

Harry a laissé Miley en lecture

Souviens-toi de la semaine dernière quand Miley Cyrus a décidé de tirer sa photo avec Harry? Elle a révélé sur le réseau radio Heart qu’elle préférerait embrasser le garçon bagarreur Justin Bieber. «Harry, c’est facile», dit le chanteur de «Malibu» lorsqu’on lui a demandé. « Et nous avons des goûts très similaires … Je pense que partager un placard, partager une vie ensemble – cela a du sens. »

Cependant, nous n’avons jamais entendu de réponse de Harry. Sa nouvelle relation pourrait-elle expliquer son silence?