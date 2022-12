Tous les signes que Giovanni de Strictly et la gagnante de Glitterball Jowita sortaient secrètement

STRICTLY’S Giovanni Pernice et la gagnante du Glitterball Jowita Prizstal ont été secrètement sortir ensemble au cours des dernières semaines.

Le Soleil a révélé en exclusivité la nouvelle romance naissante plus tôt dans la journée.

Document de presse de la BBC

Strictly stars Giovanni Pernice et Jowita Pryzstal sont un élément[/caption] Getty

Giovanni est un professionnel sur Strictly depuis 2015[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Jowita a rejoint l’émission l’année dernière[/caption]

Le couple – qui sont tous deux des danseurs professionnels de l’émission de la BBC – est inséparable depuis des semaines et a été surpris en train de s’embrasser dans les coulisses.

Giovanni, 32 ans, et Jowita, 28 ans, ont rendu public leur romance lors du dîner d’anniversaire de l’as de Chelsea Jorghino plus tôt ce mois-ci.

Une source nous a dit: “Elle et Gio sont le secret le moins bien gardé, mais forment un beau couple.”

Bien que les deux aient essayé de garder leur relation secrète, il y a eu quelques indices qui ont montré qu’ils étaient plus que de simples amis.

Nous allons jeter un coup d’oeil…

Le soutien affectueux de Jowita sur les réseaux sociaux

Pennsylvanie

Jowita a partagé un doux message sur un post récent que Giovanni a partagé[/caption]

Jowita a laissé des commentaires affectueux sur les publications Instagram du beau gosse italien.

La semaine dernière, il a partagé une photo de lui avec la légende : « Ce sentiment indescriptible !

“Aujourd’hui @rose.ae et moi passons notre couronne de champions en titre à un autre couple incroyable.. et croyez-moi quand je dis que tout le monde mérite de gagner ! bonne chance et n’oubliez pas de voter pour vos favoris .. nous avons tous des favoris .. et merci à vous tous d’avoir soutenu et regardé une autre série de @bbcstrictly !! Il n’y a pas de spectacle sans toi toujours reconnaissant de faire partie de cette incroyable famille .”

Jowita a simplement répondu : « .”

Les mots doux de Giovanni

Pennsylvanie

Giovanni a fait de même sur un post que Jowita a partagé[/caption]

Juste une semaine avant que Jowita ne soit couronnée gagnante de l’émission de cette année aux côtés de Hamza Yassin, elle a publié un doux hommage à la star de la télévision sur son profil.

Elle a écrit : « Ça y est… tu l’as fait partenaire ! Nous l’avons fait! Nous sommes en finale de @bbcstrictly et je ne pourrais pas être plus fier de toi @hamzayassin90 .

“Au-delà de la gratitude pour tous vos votes et votre soutien

“Maintenant, il est temps d’y aller et de célébrer notre voyage x J’ai passé le meilleur moment, profitons-en au maximum x.”

Beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour partager l’amour, y compris Giovanni.

Mais son message court et doux n’a pas soulevé de sourcils.

Giovanni a dit : “ bien fait.”

Selfies confortables

Inconnu, clair avec bureau photo

La paire avait l’air confortable à la fête de Noël de l’émission[/caption]

Le couple a été vu se mettre à l’aise pour un selfie lors de la fête de Noël de Strictly plus tôt ce mois-ci.

Bien que le couple n’ait pas rendu publique leur relation, ils n’ont pas pu s’empêcher de se rapprocher l’un de l’autre pour une photo.