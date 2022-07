Tous les signes Paige et Dami de Love Island ont une «romance secrète»

L’amitié coquine de Paige Thorne et Dami Hope de LOVE Island a fait sensation à l’extérieur de la villa, les fans affirmant avoir repéré une romance secrète.

Leur chimie a récemment laissé leurs partenaires de villa nerveux, mais le couple entretient une relation solide depuis des semaines.

Les téléspectateurs ont maintenant affirmé que les deux étaient plus que de simples amis, bien que Dami soit couplé avec Indiyah et Paige couplé avec Adam, et pensent qu’ils ont repéré une tension romantique.

Coeurs de course

Le défi Heart Race de Love Island a produit un autre moment surprise pour Dami et Paige.

L’ambulancier gallois ne s’est pas retenu alors qu’elle faisait de son mieux pour l’exciter avec des mouvements de danse très torrides.

Son lap dance, alors qu’elle était habillée en star de Baywatch Pamela Anderson, a porté ses fruits et a été révélée par la suite que le cœur de Dami battait le plus pour Paige – laissant Indiya peu impressionnée.

Câlins

Dami a révélé son lien étroit avec Paige lorsqu’il a sondé Adam Collard sur sa romance florissante avec la beauté brune.

Dami a demandé: “Comment avez-vous dormi, Paige et Adam, des câlins?” auquel Adam, amateur de gym, a répondu qu’il y avait un “petit câlin”.

C’est alors que le microbiologiste principal Dami a déclaré : “Je sais que Paige ne peut pas résister à un câlin, alors je ne sais pas pourquoi je demande.”

Pur soulagement

Les fans ont constaté à quel point Paige était ravie lorsque Dami a survécu au dernier déversement.





Tandis qu’Indiyah réagissait avec un sourire subtil, c’était Paige dont le soulagement était le plus évident.

Elle a rapidement sauté pour embrasser Dami, le mouvement ne passant pas inaperçu par les téléspectateurs aux yeux d’aigle à la maison.

Elle épouserait Dami

Au cours de la partie de baiser, marier, tarte de la nuit dernière, Indiyah avait l’air confuse alors que Paige décidait de proposer à Dami dans un mouvement de choc.

Après avoir embrassé Adam, avec qui elle est en couple, elle s’est tournée vers Dami et a dit: “J’ai choisi d’épouser Dami parce qu’il est mon meilleur ami absolu et nous passons le meilleur moment ensemble.”

Dami a déclaré plus tard que c’était le point culminant du match pour lui.

On pouvait voir Indiyah avoir l’air horrifié pendant qu’il se déroulait.

