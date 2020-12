La demi-finale de Strictly Come Dancing de la nuit dernière a laissé les fans dévastés par l’élimination du couple favori des fans, Ranvir Singh et Giovanni Pernice.

Le parcours Strictly de Ranvir a été une énorme amélioration, gagnant l’admiration des juges pour sa dureté et son attitude.

Mais son passage a également été marqué par des spéculations – sur le point de savoir si elle et Giovanni deviendront un objet.

Avant de participer à l’émission, Ranvir a plaisanté en disant qu’elle ne craindrait pas une romance depuis sa séparation d’avec son mari Ranjeet Singh Dehal.

« Eh bien, je suis célibataire! » a-t-elle déclaré aux téléspectateurs de Good Morning Britain.

Giovanni, quant à lui, est « célibataire et prêt à se mêler » après sa rupture avec Strictly alun Ashley Roberts en janvier.







(Image: PA)



Et bien qu’elle et Giovanni aient nié être impliqués dans une relation amoureuse, les fans pensent toujours que quelque chose pourrait se développer entre eux.

Ils ont rapidement compris leur chimie brûlante sur la piste de danse dès le premier jour.

Et les rumeurs de romance ont été stimulées après que Giovanni a exposé leurs textes de fin de soirée.

Giovanni a partagé une capture d’écran d’un SMS de fin de soirée de son partenaire célèbre à 3 h 19.







(Image: BBC)



«Je me suis réveillé et je fais le Jive au lit», écrivit Ranvir aux côtés d’émojis qui pleuraient.

De plus, le cliché a révélé que la photo de profil de Ranvir était une photo d’elle et de Giovanni en formation pour leur valse viennoise torride.

Quand ils ont pris la parole avec la routine, les spéculations des fans ont atteint leur paroxysme alors qu’ils terminaient la danse par un « baiser proche ».







(Image: BBC)



Même les collègues GMB de Ranvir, Piers Morgan et Susanna Reid, ne semblaient pas convaincus alors qu’ils la faisaient griller sur les rumeurs.

Le compte Strictly Twitter a ajouté de l’énergie aux flammes après avoir publié ce que les micros des stars ont capté pendant leurs routines.

Et beaucoup ont estimé avoir entendu Giovanni chuchoter «bébé» à l’oreille de Ranvir.

Ils n’ont pas non plus été timides avec leur connexion en public, Giovanni qualifiant Ranvir de «belle princesse».

Pendant ce temps, Ranvir a déclaré au Mirror: « Giovanni est tellement incroyable, il n’a pas besoin de moi pour être sensationnel.







(Image: BBC)



« Il grésille tout seul. Peu importe que je sois dans la pièce ou non, il est en train de grésiller. Les danses consistent à être romantiques et, bien sûr, nous devons les rendre convaincantes. »

Elle a ajouté: « Si je suis frappé par le [Strictly] malédiction, ce serait un miracle sanglant.

« Oh mon dieu, ce serait hilarant. La plupart des danseurs sont nés en 1990 ou quelque chose comme ça. Je suis assez vieux pour être leur mère.







(Image: BBC)



« C’est très optimiste et élogieux que quiconque pense que je serais frappé par la malédiction. »

Mais malgré les signes, l’expert en langage corporel Judi James affirme que leur connexion est davantage un «coup de cœur professionnel».

Décodant l’une de leurs interviews d’après-danse pour le Mirror, Judi a remarqué: « Ce duo a une chimie indéniable à l’écran ensemble, ce qui en fait une relation très complémentaire. »

Judi a ajouté: « Son langage corporel suggère qu’il fait tout ce qu’il faut pour stimuler le moral et la confiance de Ranvir, mais la façon dont il se détache rapidement fait que tous ses signaux d’attention semblent actuellement professionnels et nourrissants plutôt que quelque chose de plus personnel. »