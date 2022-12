Tous les signes Ashley Banjo et sa femme Francesca se sont secrètement séparés il y a dix-huit mois

VOICI tous les signes qu’Ashley Banjo et sa femme Francesca se sont secrètement séparés il y a dix-huit mois.

Le couple a choqué les fans après avoir annoncé hier après-midi qu’ils avaient mis fin à leur relation.

Les signes qu’Ashley Banjo et sa femme Francesca se sont secrètement séparés il y a dix-huit mois[/caption]

Ashley, 34 ans, et Francesca se sont rendues sur Instagram pour partager la nouvelle.

Ils ont expliqué que leurs enfants sont leur priorité et qu’ils coparentalitént leurs enfants Rose, trois ans, et Micah, deux ans.

Bien que beaucoup aient été surpris par la nouvelle, il y avait des signes que le couple – qui s’est marié en 2015 – s’était déjà séparé.

Publications Instagram d’Ashley

Ashley n’a pas posté sur Francesca depuis plus d’un an[/caption]

Ashley aime partager ce qu’il fait sur Instagram avec ses 1 million d’abonnés.

Il publie divers clichés et clips de la diversité, de ses enfants et des projets sur lesquels il travaille.

Mais Francesca est absente de son profil depuis un moment – ​​son dernier message remonte à juillet de l’année dernière pour célébrer leur anniversaire de mariage.

Ashley a amené sa mère en tant que plus un pour obtenir son MBE[/caption]

Ashley a reçu un MBE en octobre, mais c’est sa mère qui l’a accompagné.

Il a dit à ses followers: “Alors je suis allé au château de Windsor avec ma mère pour acheter quelque chose d’un peu spécial aujourd’hui

“Humilié, reconnaissant et plein d’espoir pour l’avenir. Merci encore à tous ceux qui m’ont soutenu, mon équipe et ma famille au fil des ans. En avant et vers le haut

“Ashley Banjo MBE .”

Les réseaux sociaux de Francesca

Francesca a publié pour la dernière fois à propos d’Ashley il y a 11 semaines[/caption]

Francesca possède également une suite impressionnante sur Instagram, partageant des morceaux de sa vie avec ses fans.

Le dernier article sur Ashley remonte à 11 semaines.

Pas de message d’anniversaire de Francesca

Le couple s’est marié en 2015[/caption]

La maman de deux enfants n’a pas célébré son sixième anniversaire de mariage l’année dernière.

Cependant, Ashley a publié un joli post sur son profil.

“6 ans plus tard et nous avons réussi à faire des petites personnes assez spéciales @francescabanjo

Joyeux anniversaire x”, a-t-il déclaré.

Message d’anniversaire manquant d’Ashley

Ashley a souhaité à Francesca un joyeux anniversaire le 7 mars dernier sur Instagram.

Mais cette année, il n’a rien posté sur sa grille à propos de sa journée spéciale.

Bien que Francesca lui ait souhaité un joyeux anniversaire en octobre lorsqu’il a eu 35 ans.

Hier, le juge de Dancing On Ice a révélé que lui et son amour d’enfance s’étaient séparés après 16 ans.

S’adressant à Instagram pour annoncer la séparation, Ashley a expliqué que le couple avait décidé de se séparer il y a 18 mois.

Dans une déclaration commune, le couple a déclaré: “Après mûre réflexion et réflexion, nous pensons tous les deux qu’il est maintenant temps de partager des nouvelles personnelles.

« Il y a près de 18 mois, nous avons pris la décision de nous séparer.

“Après avoir été ensemble pendant plus de 16 ans, depuis que nous étions adolescents, ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère.

“Cela n’a pas été facile et le traitement de la situation n’a en aucun cas été rapide. Mais nous pensons qu’à l’approche de la nouvelle année, il est temps de partager cette nouvelle avec les autres.

« Notre objectif principal sera toujours nos beaux enfants. Chaque décision qui a été prise est de s’assurer que nous pouvons continuer en tant que famille aimante et donner le meilleur de nous-mêmes en tant que parents.

«Élever Rose et Micah dans un environnement sain et heureux est la chose la plus importante pour nous deux.

“Parfois, après tant d’années, les gens se déplacent dans des directions différentes, mais nous le faisons avec amour et nous continuons à essayer d’être à la fois les meilleurs parents possibles et les meilleurs amis les uns pour les autres.

«Nous avons toujours été privés de nos vies personnelles, nous demandons donc à tout le monde de continuer à respecter cette vie privée.

« Nous ne ferons aucun autre commentaire sur la situation. Merci, beaucoup d’amour, Ash et Chess x”