Tous les samedis, dans la neige, par -20 °C, comptez sur Pat Wand qui s’occupera de la collecte de bouteilles à Penticton IGA

Il ne fait aucun doute où Pat Wand sera chaque samedi matin – à moins que cela ne tombe à Noël ou au Nouvel An.

Il peut pleuvoir, ou même -20 C et neiger, mais cela n’empêchera pas la femme locale de ramasser des bouteilles dans le stationnement IGA de Penticton chaque semaine.

Wand a lancé la campagne de bouteilles il y a plus de 10 ans et a depuis recueilli près de 400 000 $ en faveur d’organismes de bienfaisance à travers la ville.

Elle et son équipe de cinq personnes peuvent être vues en train de trier des matières recyclables pendant plusieurs heures tous les samedis – et ils ne prévoient pas de s’arrêter de si tôt.

« Tout tourne autour des bénévoles et des gens », a déclaré Wand. “Rien de tout cela ne me concerne… la collecte de bouteilles ne serait pas bonne sans les gens fabuleux qui viennent ici chaque semaine.”

Les magasins IGA de Penticton et de Summerland accueillent la collecte de bouteilles depuis plus d’une décennie.

Et pour Colin Powell, les samedis matins au IGA ne seraient tout simplement pas les mêmes sans lui.

“Pat a la plate-forme pour faciliter sa collecte de bouteilles tous les samedis, mais va également de pair avec nos philosophies chez IGA”, a déclaré Powell, propriétaire et exploitant des deux magasins. “Il s’agit de servir et d’améliorer nos communautés.”

Les bénévoles qui se joignent à Wand sont tout aussi déterminés à redonner à la communauté qu’elle, avec une moyenne de 450 $ amassés pour des organismes de bienfaisance locaux chaque week-end. “Ils ont juste une telle passion”, a déclaré Powell. “Les efforts ont été là chaque week-end, que ce soit au milieu de l’été quand il fait 40 C ou au milieu de l’hiver quand il fait -10 C… ils sont toujours là pour essayer de fournir un service à notre communauté.”

L’équipe trie les sacs de matières recyclables de 10h à 15h

Pat Wand et un groupe de bénévoles dévoués se trouvent au stationnement de Penticton IGA en train de faire la collecte de bouteilles de charité. (Logan Lockhart – Western News)

Wand, cependant, trouve toujours le temps de tout déposer dans un dépôt de bouteilles local, où elle s’assure que les fonds sont collectés pour des œuvres caritatives locales.

Le groupe de bénévoles, tant à Penticton qu’à Summerland, n’a jamais été marqué comme absent. Ce jour viendra finalement, cependant, le mois prochain.

“Cette année, nous allons être fermés la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An”, a déclaré Wand. « Ils tombent le samedi. Il y a sept ans, je me suis présenté à la collecte de bouteilles la veille de Noël et une seule personne s’est présentée. Pas cette année.”

L’engagement de Wand envers le lecteur de bouteilles ne passe pas inaperçu. Les centaines de personnes qui s’arrêtent pour déposer leurs bouteilles ont l’air tout aussi heureuses de la voir qu’elle l’est de les voir.

Son sens de l’humour vif et son esprit d’équipe ne font qu’ajouter à l’atmosphère communautaire que l’on peut ressentir chaque week-end à l’extérieur d’IGA.

“En règle générale, l’équipe ne peut pas se parler parce que nous comptons les bouteilles”, a déclaré Wand en riant.

« Mais c’est aussi très social. Nous avons beaucoup d’habitués qui viennent chaque semaine déposer des trucs, j’adore ça.

