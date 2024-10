Tous les restaurants BBQ du Maurice seront touchés par l’incendie de samedi soir. Voici pourquoi

Il y avait un Incendie à 3 alarmes samedi soir qui a causé des dégâts importants à Le parc aux cochons de Maurice complexe dans l’ouest de la Colombie, et cela affectera tous les restaurants de la chaîne locale.

Le principal restaurant barbecue Maurice’s dans le Bloc 1 600 de l’autoroute Charlestonqui se trouvait à cet endroit depuis 1953n’a pas été endommagé par l’incendie, ont indiqué dimanche les responsables de Maurice sur Facebook. Mais cet endroit, ainsi que les sept autres restaurants, seront tous fermés à partir de lundi.

C’est parce que l’incendie a ravagé le centre de distribution de la chaîne, la zone de préparation des repas et les bureaux administratifs, Service d’incendie de l’ouest de Columbia » a déclaré dimanche le chef marquis Solomon à The State. Le bâtiment a été lourdement endommagé et pourrait être une perte totale, selon Salomon.

« Les BBQ Pits, les installations de l’usine de préparation et de transformation des aliments et nos bureaux sont complètement disparu», a déclaré la famille Piggie Park dans une publication sur Facebook. « Les fosses brûlent ici depuis 1992, et cela brise le cœur de notre famille et de notre fidèle personnel de voir cette tragédie nous frapper. Nos BBQ Pits ici sont l’endroit où toutes nos viandes et accompagnements sont préparés, et nous avons une montagne incroyable à gravir devant nous.

Le restaurant West Columbia Maurice’s était fermé dimanche et le sera pendant « un certain temps », selon un employé qui a répondu à un appel téléphonique. Mais tous les autres endroits du Régions de Columbia et de Lexington étaient ouverts aux affaires. Cela va changer à partir de lundi.

Parce que leur nourriture va bientôt être épuisée, peut-être avant la fin des affaires dimanche.

Les restaurants dépendent du centre de distribution pour la nourriture sur place.

«Nous prévoyons que tous nos restaurants seront fermés lundi jusqu’à nouvel ordre», ont indiqué les responsables de Maurice. « Nous le prendrons au jour le jour pendant que nous travaillons à la réouverture et à la reconstruction. »

Les autres emplacements de Maurice sont :

▪ Boulevard du lac Murray à Irmo

▪ Elmwood Avenue, au centre-ville de Colombie

▪ Devine Street en Colombie

▪ Clemson Road, dans le nord-est de la Colombie

▪ Cour Oneil dans le nord-est de la Colombie

▪ Rue principale ouest à Lexington

▪ South Lake Drive à Lexington

Le service d’incendie de West Columbia a été alerté de l’incendie après 21 heures, selon Solomon. Les équipes ont lutté contre l’incendie dans le bâtiment en feu, et des flammes pouvaient être vues traverser le toit vers le ciel.

Salomon a déclaré qu’il avait fallu environ deux heures pour maîtriser l’incendie et quatre heures pour l’éteindre.

Aucun blessé n’a été signalé.

En plus du service d’incendie de West Columbia, la cause de l’incendie et son point d’origine font l’objet d’une enquête de la part de l’ATF, de la division d’application de la loi de Caroline du Sud et des pompiers de l’État de Caroline du Sud. Un acte déloyal n’a pas été exclu, a déclaré Solomon.

« Le panneau emblématique du barbecue est sécuritaire et les pompiers ont pu le démonter et nous donner le drapeau américain toujours flottant », ont déclaré les responsables de Maurice sur Facebook.