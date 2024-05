« Tous les regards sont tournés vers Rafah » : comment une image virale de Gaza a envahi Internet

CNN

On ne sait pas exactement quelle est l’image. Une série de tentes ? Des plates-formes de camion sur un fond orange rouille ? Des rectangles multicolores ?

Les montagnes sont visibles à l’arrière-plan, et au premier plan se trouvent les mots suivants : « Tous les regards sont tournés vers Rafah » – une référence à la ville la plus au sud de Gaza qui est devenue le centre de la couverture médiatique de la guerre cette semaine, après une frappe israélienne sur un camp de réfugiés dans la région. ville, dans ce qui avait été qualifié de zone de sécurité, a tué des dizaines de personnes. Palestiniens déjà déplacés.

À la suite de l’attaque, l’image susmentionnée semble être partout. Probablement créé grâce à l’intelligence artificielle, le graphique – qui n’est pas une véritable photo de Rafah ou de la guerre à Gaza – a été partagé plus de 46 millions de fois rien que sur Instagram.

C’est devenu tellement omniprésent, le comédien Tim Dillon a noté qu’il avait été partagé comme « c’est une nouvelle émission sur NBC. »

Mais la popularité de l’image a soulevé des questions et des critiques sur la passivité de l’acte. Les regards tournés vers Rafah n’ont pas arrêté la violence, écrit un scientifique Ayesha Khan sur Instagram. Le simple fait de publier un graphique ambigu est performatif, ont noté Khan et d’autres.

Pourtant, la dynamique du message s’est poursuivie. Voici d’où vient l’expression, d’où vient le graphique et ce qu’il pourrait signifier.

L’expression « Tous les regards sur Rafah » apparaît depuis des mois dans divers graphiques et images associés à la guerre à Gaza et n’est pas nécessairement liée à cette image virale spécifique.

Il provient probablement de commentaires faits en février par Rik Peeperkorn, qui dirige le bureau de l’Organisation mondiale de la santé en Cisjordanie et à Gaza.

À l’époque, plus de 1,5 million de réfugiés palestiniens, dont beaucoup fuyaient le nord et le centre de Gaza, étaient entassés dans la ville la plus méridionale de Rafah, qui subissait également une vague de frappes aériennes israéliennes – des tentatives de « frapper » terroristes du Hamas dans la région », a déclaré un Le porte-parole de Tsahal a déclaré.

« Tous les regards » étaient tournés vers Rafah, a déclaré Peeperkorn, une expression qui est ensuite devenue largement utilisée par les militants et a fait son chemin dans les graphiques, comme celui qui devient actuellement viral.

Instagram attribue à l’utilisateur shahv4012 le rôle de créateur du modèle d’histoire, qui comprend un filigrane sur le compte chaa.my, répertorié comme son deuxième compte. L’utilisateur derrière les comptes n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Certains aspects de cette image pourraient avoir contribué à sa popularité, a souligné Faiza Hirji, professeure agrégée à l’Université de l’Ontario. Université McMaster qui étudie la race, la religion et les médias.

L’un d’eux est la possibilité de partage inhérente à l’image. Parce qu’il ne s’agit pas d’une image réelle de la violence, il s’agit plutôt d’un rendu plus « aseptisé », a déclaré Hirji à CNN, ce qui signifie qu’il y a moins de risque que les plateformes de médias sociaux empêchent son partage. Cela permet à l’image de circuler plus facilement que ne le feraient les images réelles de guerre.

De plus, la façon dont l’image est partagée sur Instagram – avec une fonctionnalité pratique « ajouter la vôtre » qui permet aux utilisateurs de republier facilement l’image sur leurs propres histoires personnelles – ne fait que contribuer à son succès viral. Plus il est facile de partager, plus il est probable que les gens le feront.

Pourtant, l’image a été critiquée. Pour comprendre le graphique, l’utilisateur devrait avoir une certaine idée de ce qui se passe réellement à Rafah et saurait donc que l’image partagée ne représente pas réellement la violence et l’ampleur des destructions en cours. Pour certains, cela pourrait rendre le graphique plus attrayant, tandis que d’autres estiment que l’image enlève quelque chose à ce qui se passe réellement sur le terrain.

« Je pense que pour certaines personnes, cela provoque aussi une sorte d’inconfort », a déclaré Hirji. « Parce que vous dirigez le regard de tous vers une image qui ne montre pas vraiment l’horreur de ce qui se passe dans les zones de conflit. »

D’autres ont souligné que l’image ne comporte pas réellement les mots « Palestine » ou « Gaza » – des noms qui ont été largement politisés avant même le 7 octobre.

« Le nom de Rafah n’est pas immédiatement reconnu par les personnes qui n’y prêtent pas attention », a déclaré l’écrivain Heben Nigatu. sur X. « Est-ce que les gens recherchent Rafah sur Google ? Partager sans chercher ?

Tout le monde a probablement des motivations différentes pour partager une image. Pour certains, partager l’image pourrait être un appel pour que d’autres enquêtent sur ce qui se passe dans la région, et à Rafah en particulier, a déclaré Hirji. Republier l’image pourrait être une manière de dire à un public : « Ne détournez pas le regard. Vous ne pouvez pas prétendre que cela n’arrive pas.

D’autres interprétations sont moins charitables. Prenons par exemple l’argument selon lequel le graphique est un geste performatif, une image qui ne se donne pas la peine de montrer la réalité à Gaza avec une déclaration vaguement politique estampillée au sommet – pas très différente du carrés noirs publié sur les réseaux sociaux lors du calcul racial de 2020.

Mais contrairement aux débats sur le racisme au lendemain du meurtre de George Floyd, pour de nombreuses personnes en Occident, la guerre à Gaza ne se déroule pas près de chez eux.. Cela pourrait rendre difficile pour les gens de se sentir responsabilisés, a déclaré Hirji, en termes de capacité directe à influencer l’issue de la guerre.

« Je pense que beaucoup de gens sont impuissants et ressentent cette impuissance », a-t-elle déclaré. «Certaines d’entre elles peuvent être performatives, mais peut-être ont-ils le sentiment que la seule action qu’ils peuvent réellement entreprendre en ce moment est au moins de sensibiliser l’opinion. Et donc cette notion de « Tous les regards sur Rafah », si elle peut être un peu informative ou éducative, alors peut-être qu’on a le sentiment que c’est l’action qu’ils peuvent entreprendre.

Et pourtant, il y a des soucis « slacktivisme » l’idée selon laquelle tout ce que nous devons faire pour changer le monde est de partager une seule infographie suffisamment de fois.

« Nous avons besoin de bien plus que des rassemblements performatifs et des manifestations symboliques qui ne visent à rien perturber », a écrit Khan. « Témoigner reste encore un acte passif. Et nous ne devrions pas nous dorloter en prétendant qu’une publication par jour… est importante.»

L’expression elle-même – garder « les yeux sur » un lieu – donne intrinsèquement la priorité au public plutôt qu’à Rafah, créant ainsi une distance entre les téléspectateurs et les victimes. Et pourtant, a déclaré Hirji, même au milieu des appels à ne pas détourner le regard, le monde le fait souvent de toute façon.

« Il est important, pourrait-on dire, que nous reconnaissions au moins notre complicité, ou que nous reconnaissions notre inaction », a déclaré Hirji. « C’est une interprétation. »

Mais il y a aussi une autre interprétation, qui pourrait être que le public se pose en observateur de ce traumatisme, a noté Hirji, devenant à la fois indifférent et inactif. L’histoire et les recherches sur les conflits passés dans certaines parties du Moyen-Orient ou du Sud parlent d’elles-mêmes, a déclaré Hirji : « souvent, une grande partie de ce que nous faisons consiste à observer, à juger, à commenter », même si nous ne connaissons pas suffisamment les lieux. nous regardons ou commentons.

« Et est-ce aussi un point que certaines personnes tentent de faire valoir en lançant cet appel ? Pour dire : Alors on le regarde, et maintenant ? dit Hirji. « Que se passe-t-il après avoir regardé ? »