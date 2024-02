Tous les regards sont tournés vers Rafah alors que la pression internationale continue de croître sur Israël : Peoples Dispatch

Projection à New York appelant les États-Unis à cesser de financer la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza et à arrêter les attaques contre Rafah. Photo : Wyatt Souers

La guerre génocidaire d’Israël complété 130 jours le 13 février, alors que l’inquiétude internationale et l’opposition à l’invasion israélienne de Gaza continuent de croître. Des dizaines de chefs d’État du monde entier, des organismes internationaux et des organisations humanitaires, ainsi que l’Église d’Angleterre, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et de nombreuses autres personnalités et institutions renommées, ont mis en garde ces deux derniers jours. Israël contre l’invasion de la ville méridionale de Rafah. Les organisations humanitaires internationales qui opèrent à Gaza ont déclaré qu’une invasion de Rafah serait catastrophique pour plus d’un million de Palestiniens déplacés à l’intérieur du pays qui n’ont nulle part où aller.

Lire la suite : Il n’y a nulle part où aller pour les Palestiniens de Gaza

Autre signe de l’opposition croissante aux bombardements meurtriers israéliens à Gaza, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a également exhorté pays du monde entier à cesser de fournir des armes à Israël. Borrell aurait répondu à la description du président américain Joe Biden, qualifiant la conduite d’Israël à Gaza d’« exagérée », à laquelle il aurait répondu : « eh bien, si vous pensez que trop de gens sont tués, peut-être devriez-vous fournir moins d’armes pour pour éviter qu’autant de personnes soient tuées. Est [it] pas logique ? Combien de fois avez-vous entendu les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères les plus éminents du monde entier dire que trop de personnes sont tuées ? Si la communauté internationale estime qu’il s’agit d’un massacre et que trop de personnes sont tuées, nous devons peut-être penser à fournir des armes.»

Lire la suite : Israël déclare la guerre à Rafah, la dernière zone de sécurité à Gaza

Pendant ce temps, les bombardements israéliens et les attaques terrestres du dernier jour auraient tué et blessé des dizaines de Palestiniens à Rafah, dans le camp de réfugiés de Nuseirat, à Khan Younis, entre autres parties de Gaza. Plusieurs personnes auraient également été abattues par des tireurs isolés de l’armée israélienne à proximité de l’hôpital Nasser, leurs corps étant toujours à l’air libre, ainsi que ceux d’autres personnes qui ont été tuées de la même manière ces derniers jours par les forces israéliennes. poursuivent leur siège de l’hôpital pendant 17 jours. L’agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, a dit que “Des rapports indiquent que plusieurs morts gisaient sur le sol autour de l’hôpital depuis plusieurs jours et étaient inaccessibles en raison des attaques incessantes à proximité de l’hôpital.”

Deux autres journalistes ont également été tués et deux autres blessés au cours des deux derniers jours des bombardements israéliens en cours. Les deux journalistes assassinés ont été identifiés comme étant Alaa Hassan Al-Hams, du bureau local Agence de Presse SND et Angham Ahmed Adwan du parti libyen Chaîne de février. Les deux auraient été tué dans les attaques israéliennes à Rafah et Jabalia au cours des deux derniers jours. Deux autres journalistes travaillant avec Al Jazeera auraient été blessé aujourd’hui dans les frappes aériennes israéliennes à Rafah, les derniers rapports indiquant que les deux hommes ont été transportés à l’hôpital européen de Khan Younis, l’un d’eux étant actuellement dans un état grave.

Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza en octobre dernier, au moins 127 journalistes ont été tués et de nombreux autres ont été blessés.

Parallèlement, les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé indiquent que le bilan global des morts à Gaza s’est élevé à au moins 28 473 Palestiniens tués par Israël, dont plus de 12 300 enfants et 8 400 femmes, ainsi que plus de 68 146 blessés.