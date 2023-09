Tous les regards sont tournés vers l’ouragan Lee au Canada atlantique

L’ouragan Lee est un puissant ouragan qui traverse lentement les Caraïbes.

Il existe un bon consensus sur le modèle de prévision selon lequel Lee continuera à se diriger vers l’ouest-nord-ouest au cours des prochains jours, principalement au nord des Grandes Antilles.

Au-delà de cela, il reste encore beaucoup d’incertitudes et de nombreuses questions quant à la trajectoire éventuelle de la tempête.

Voici les cinq plus grandes questions auxquelles nous devrons répondre au cours des prochains jours.

De nombreux facteurs influenceront la trajectoire de l’ouragan Lee dans les prochains jours. (Ryan Snoddon/CBC)

Quand la tempête se dirigera-t-elle vers le nord ?

Nous constatons un bon consensus selon lequel la tempête se dirigera vers le nord à un moment donné au milieu de la semaine prochaine. Cependant, il y a eu récemment un petit changement dans les orientations, de sorte que le virage vers le nord pourrait se produire un peu plus tôt. Ceci est important car même un tournant légèrement plus précoce aura un impact sur les prévisions à venir.

À quelle vitesse la tempête se déplacera-t-elle vers le nord ?

Là où nous constatons certains des plus grands désaccords entre les prévisions, c’est dans la vitesse d’avancement de la tempête après son virage vers le nord. L’image ci-dessous montre les nombreuses idées de modèles différentes pour déterminer où pourrait se trouver le centre de la tempête le matin du 15 septembre.

L’incertitude demeure dans de nombreux domaines des prévisions, y compris la vitesse d’avancement de Lee la semaine prochaine. (Tomer Burg/arctic.som.ou.edu)

Ceci est important parce que la vitesse de la tempête déterminera la manière dont elle interagira avec un creux dépressionnaire sur l’est de l’Amérique du Nord.

Quel sera l’impact du creux dépressionnaire sur la trajectoire de la tempête ?

Beaucoup de ces questions sont liées entre elles. La façon dont Lee interagit avec le creux au-dessus des Grands Lacs sera cruciale pour les prévisions. Le creux en question se renforcera sur l’Amérique du Nord au début de la semaine prochaine alors qu’il se dirige lentement vers la côte Est.

La force et le placement seront des facteurs importants et restent incertains pour le moment.

Quel sera l’impact de la crête anticyclonique sur la trajectoire de la tempête ?

Le plus critique pour les prévisions sera peut-être la force et la position de la crête anticyclonique sur le Canada atlantique et l’océan Atlantique nord-ouest jusqu’à la semaine prochaine.

Une crête de haute pression plus forte au début et au milieu de la semaine prochaine ralentira probablement la tempête, ce qui aura ensuite des implications sur la façon dont la tempête interagit avec le creux et sur sa trajectoire éventuelle.

Une crête plus forte plus tard dans la semaine pourrait pousser le système plus à l’ouest vers l’Amérique du Nord ou, selon sa position, permettre à la tempête de sortir au large.

Quel sera l’impact de Margot sur la crête anticyclonique ?

Enfin, nous avons Margot. La dernière tempête nommée, qui pourrait se transformer en ouragan au cours des prochains jours, se dirigera vers le nord en passant par le milieu de l’océan Atlantique au cours de la semaine prochaine.

Cela est important car la trajectoire et la force de Margot auront des implications sur la crête anticyclonique au-dessus de l’Atlantique nord-ouest, ce qui aura à son tour des impacts sur la trajectoire de Lee. La trajectoire et la force de Margot la semaine prochaine pourraient également avoir un impact sur la trajectoire de l’ouragan Lee. (Tomer Burg/arctic.som.ou.edu)

Alors quand en saura-t-on plus ?

Malheureusement, avec autant de facteurs à prendre en compte, nous ne saurons probablement pas avant le début de la semaine prochaine où Lee pourrait éventuellement se diriger.

Il convient de garder à l’esprit la semaine prochaine que même si nous serons tous concentrés sur la trajectoire du centre de Lee, il s’agira probablement d’une grosse tempête et ses impacts pourraient s’étendre à des centaines de kilomètres du centre.

Ce que nous savons, c’est que même si Lee est actuellement un puissant ouragan majeur, la tempête commencera à s’affaiblir à mesure qu’elle se dirigera vers le nord la semaine prochaine dans des eaux inférieures au seuil de 26,5 °C dont les cyclones tropicaux ont besoin pour maintenir leur force.

Nous continuerons à surveiller la tempête au cours des prochains jours, alors restez à l’écoute des mises à jour.