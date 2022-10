Tous les regards sont tournés vers le gouverneur du Nebraska Ricketts pour remplacer le sénateur Sasse

OMAHA, Neb. (AP) – Ben Sasse étant apparemment prêt à démissionner de son siège au Sénat américain du Nebraska pour devenir président de l’Université de Floride, les spéculations vont bon train sur le fait que son remplaçant temporaire pourrait être le gouverneur Pete Ricketts.

Ricketts, qui, comme Sasse, est républicain, serait autrement sans emploi politique en raison des limites de mandat à la fin de l’année.

Les scénarios sur la façon dont Ricketts monterait au Sénat américain couvrent toute la gamme de son successeur présumé le nommant comme le plus récent sénateur américain du Nebraska à Ricketts se désignant pour occuper le siège. Cependant, Ricketts a publié une déclaration vendredi après-midi semblant exclure de se nommer.

“Si je choisis de poursuivre la nomination, je laisserai la décision de nomination au prochain gouverneur et suivrai le processus établi pour tous les candidats intéressés”, a déclaré Ricketts dans le communiqué.

La question est de savoir si Ricketts veut le travail.

“Je pense que le candidat évident est Pete Ricketts, et s’il veut être sénateur américain, alors c’est à lui de prendre”, a déclaré Mark Fahleson, ancien président du Parti républicain du Nebraska.

Dan Welch, qui était le président du GOP de l’État jusqu’à ce qu’il soit élu de manière inattendue lors d’un bouleversement lors de la convention de l’État partie en juillet, a convenu que tous les regards étaient tournés vers Ricketts pour occuper le siège.

“Je ne lui ai pas parlé, donc je ne sais pas quels sont ses plans”, a déclaré Welch. “Cela l’a probablement pris par surprise aussi.”

Ricketts a confirmé vendredi que la nouvelle du départ de Sasse l’avait pris au dépourvu.

“La première fois que j’ai entendu parler du projet du sénateur Sasse de démissionner du Sénat américain, c’était hier, lorsqu’il m’a appelé pour me prévenir”, a déclaré Ricketts, ajoutant que le poste de gouverneur “est le plus grand travail au monde, et il restera mon objectif numéro un pour le reste de mon mandat.

L’Université de Floride a confirmé jeudi que Sasse était le seul finaliste à devenir président de l’école, et Sasse a indiqué qu’il accepterait le poste. Fahleson, un avocat qui est un ami proche de longue date de Sasse, a déclaré vendredi que compte tenu du processus d’embauche de son prochain président par l’université, “le plus tôt qu’il démissionnera est début décembre”.

Le remplaçant de Sasse servirait jusqu’en 2024, la prochaine occasion d’une élection spéciale pour le siège. Le vainqueur de cette élection devrait alors se présenter à nouveau en 2026, à l’expiration du mandat de Sasse.

Ricketts pourrait toujours nommer un successeur si Sasse démissionne avant le 3 janvier, et la déclaration du gouverneur vendredi n’a pas précisé ce qu’il ferait si Sasse démissionnait avant la fin du mandat de Ricketts. Le bureau du gouverneur n’a pas renvoyé immédiatement un message demandant des éclaircissements.

Si Sasse devait quitter le Sénat après cela, lorsque Ricketts quitterait ses fonctions, le gouverneur nouvellement élu nommerait le remplaçant de Sasse. Le républicain Jim Pillen – qui a été fortement soutenu par Ricketts pour être son successeur – est favori pour remporter la course du gouverneur en novembre.

Le bureau du secrétaire d’État du Nebraska a confirmé que rien dans la loi du Nebraska n’empêcherait un gouverneur en exercice de se nommer lui-même. Et la plupart des démocrates, selon la présidente du Parti démocrate du Nebraska, Jane Kleeb, s’attendaient à ce qu’il le fasse.

“Ricketts a soif de pouvoir et fera tout pour s’envoyer lui-même ou quelqu’un qui lui répondra”, a déclaré Kleeb vendredi. “Les Nébraskiens sont liés par la porte tournante, les chaises musicales et la règle du parti unique.”

Alors que certains initiés politiques craignaient que Ricketts ne se nomme lui-même au siège puer trop d’initiés, d’autres au sein du Parti républicain de l’État n’étaient pas déconcertés par cette possibilité.

“Ce n’est pas de l’initié s’il est le candidat évident pour le poste”, a déclaré Fahleson. « Et il n’y a personne là-bas qui soit à son niveau. Il n’a pas de contemporains.

Fahleson a déclaré que, malgré les questions sur la manière dont le siège sera pourvu, il ne fait aucun doute quel parti le contrôlera.

“Le Nebraska est un État solidement républicain, et celui qui fera cette nomination sera un républicain”, a-t-il déclaré.

Margery A. Beck, Associated Press