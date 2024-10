Tous les regards sont tournés vers le discours de Samantha demain à Hyderabad

Article de Suman M



Publié le : 23h31, le 7 octobre 2024

La récente controverse autour des commentaires de la ministre Telangana, Konda Surekha, a fait boule de neige et a fait sensation. Des personnalités populaires de l’industrie cinématographique ont ridiculisé ses commentaires et Surekha s’est ensuite excusée auprès de Samantha. L’actrice a elle aussi condamné les propos du ministre.

Samantha vient à Hyderabad pour la première fois depuis une controverse pour un événement. Samantha se joindra en tant qu’invitée à l’événement préliminaire Jigra d’Alia Bhatt avec Rana, Trivikram à Hyderabad. Eh bien, c’est devenu un sujet de discussion sur les réseaux sociaux, car elle souhaite aborder la question lors d’un événement public.

Sinon directement, beaucoup s’attendent à ce que Samantha fasse un petit geste pour remercier les célébrités de l’industrie qui sont venues la soutenir.

Avec des personnalités populaires comme Trivikram et Rana présentes à l’événement, beaucoup s’attendent à ce qu’eux aussi puissent parler de la controverse. L’événement Jigra attire tous les regards avec la présence de Samantha plus que le film lui-même.

