Tous les regards sont tournés vers l’ancien gouverneur de la primaire du Sénat du Missouri

COLUMBIA, Mo. (AP) – L’ancien gouverneur du Missouri, Eric Greitens, espère effectuer un retour politique étonnant mardi alors que les électeurs réduisent le champ pour une place centrale au Sénat américain.

L’annonce du sénateur Roy Blunt l’année dernière qu’il ne solliciterait pas un troisième mandat a déclenché une frénésie pour son travail, avec près de trois douzaines de personnes dans les deux principaux partis qui se sont présentés. Avec le contrôle du Sénat en jeu, les démocrates espèrent décrocher ce qui devrait être un siège sûr dans l’État rouge du Missouri.

Greitens, le procureur général Eric Schmitt et la représentante américaine Vicky Hartzler sont considérés comme les principaux prétendants dans le champ républicain de 21 personnes. D’autres incluent le représentant américain Billy Long et l’avocat de Saint-Louis Mark McCloskey, qui ont gagné en notoriété en 2020 lorsque lui et sa femme ont pointé des armes sur des manifestants contre l’injustice raciale devant leur domicile. Les dirigeants républicains craignent que la nomination des Greitens marqués par le scandale n’ouvre la porte à la victoire d’un démocrate en novembre.

Les démocrates sont dirigés par Lucas Kunce, vétéran de la Marine depuis 13 ans, qui n’a jamais occupé de poste mais qui a surpassé tout le monde dans les deux partis, et Trudy Busch Valentine, philanthrope, infirmière à la retraite et héritière de la fortune de la bière de la famille Busch.

Greitens, ancien officier des Navy SEAL et boursier Rhodes, était gouverneur depuis un an lorsqu’en janvier 2018, il a confirmé un reportage télévisé sur une liaison extraconjugale de 2015. Il a ensuite été accusé d’atteinte à la vie privée pour avoir prétendument pris une photo nue de la femme et l’avoir utilisée comme chantage pour la faire taire. Cette accusation a été abandonnée des mois plus tard au milieu d’allégations selon lesquelles l’enquêteur en chef et le procureur local auraient mal géré l’enquête.

Greitens, 48 ​​ans, dit avoir été victime d’un coup politique.

Il a également fait face à une deuxième accusation cette année-là, l’accusant d’avoir utilisé illégalement une liste de donateurs d’un organisme de bienfaisance qu’il a fondé pour collecter des fonds pour sa campagne. Cette accusation a été abandonnée lorsqu’il a démissionné en juin 2018 après que la Missouri House a ouvert une enquête de destitution.

Cette année, l’ex-femme de Greitens a accusé son ex-mari d’abus dans un affidavit dans une affaire de garde d’enfants. Elle a cité un cas où Eric Greitens aurait giflé le visage de leur fils alors âgé de 3 ans et l’aurait tiré par les cheveux. Dans un autre, elle l’a accusé de l’avoir poussée au sol.

Greitens a nié les allégations et a accusé Sheena Greitens de collusion avec des piliers républicains tels que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, pour saboter sa campagne. Sheena Greitens a dit qu’elle n’avait travaillé avec personne.

Greitens a également suscité de vives critiques en juin pour une vidéo de campagne le montrant brandissant un fusil de chasse et déclarant qu’il chasse les RINO, ou Républicains In Name Only, en utilisant un terme popularisé par l’ancien président Donald Trump et ses alliés pour se moquer des républicains modérés ou établis. Facebook a retiré l’annonce.

Schmitt a attiré l’attention pour des poursuites qui, selon les critiques, sont politiquement motivées. Il a poursuivi la Chine pour le coronavirus; les districts scolaires sur les mandats de masque ; et la ville de St. Louis pour son plan visant à fournir 1 million de dollars aux femmes voyageant hors de l’État pour avorter.

Hartzler, 61 ans, est une ancienne professeure d’économie domestique et législatrice d’État élue pour la première fois au Congrès en 2010. Elle est une fervente partisane de Trump qui a voté contre la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020. Pourtant, Trump a fait tout son possible le mois dernier pour dire qu’il ne soutiendrait pas Hartzler, bien qu’il n’ait pas approuvé de candidat dans la course du Missouri.

Lundi, Trump a exprimé son soutien dans une publication sur les réseaux sociaux pour “ERIC”, c’est-à-dire Schmitt ou Greitens, sans choisir entre eux.

“Je fais confiance aux Grands Gens du Missouri, sur celui-ci, pour se faire leur propre opinion, tout comme ils l’ont fait lorsqu’ils m’ont donné des victoires écrasantes aux élections de 2016 et 2020, et je suis donc fier d’annoncer qu’ERIC a mon complet et Approbation totale !” Trump a écrit.

Kunce, 39 ans, a reçu sa propre grande approbation lundi – du sénateur Bernie Sanders du Vermont.

Kunce a effectué des missions en Afghanistan et en Irak. Comme le candidat au Sénat John Fetterman en Pennsylvanie, Kunce est un populiste qui espère reconquérir les électeurs ruraux. Il veut interdire la propriété d’actions aux membres du Congrès, briser les monopoles des entreprises et mettre fin à la propriété étrangère des terres agricoles. Il a déclaré que le gouvernement devrait dépenser de l’argent pour reconstruire le cœur du pays, et non pour construire des pays étrangers.

Valentine, 65 ans, est la fille d’August « Gussie » Busch Jr., président de longue date et PDG d’Anheuser-Busch qui a fait de la brasserie basée à Saint-Louis la plus grande brasserie au monde. La brasserie a été vendue à InBev en 2008. Valentine a déclaré qu’elle était entrée dans la course après avoir été témoin de “la division dans notre pays et du vitriol dans notre politique”.

Les vainqueurs des primaires démocrates et républicaines affronteront un candidat indépendant qui dispose déjà d’un soutien financier important. John Wood, 52 ans, républicain de longue date, ancien avocat américain et plus récemment un enquêteur de premier plan pour le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier 2021, a le soutien d’un super comité d’action politique dirigé par l’ancien sénateur républicain John Danforth.

___

Salter a rapporté d’O’Fallon, Mo.

Summer Ballentine et Jim Salter, Associated Press