P.L’Olande a souvent été victime de violentes agressions extérieures au fil des années – du militarisme prussien, de l’invasion nazie et de la domination russe. Mais alors qu’une bataille électorale extrêmement vicieuse et polarisante approche de son paroxysme, l’histoire nationale a pris une tournure inquiétante. Les Polonais divisés se font mutuellement victimes.

Combattre ses voisins, souvent seul, est une occupation polonaise familière, remontant à l’époque de l’empire austro-hongrois et avant. Après s’être finalement libérée du communisme soviétique en 1989, la Pologne a rejoint l’alliance de l’OTAN en 1999 et l’UE en 2004. Mais les nouvelles amitiés n’ont pas dissipé les vieilles habitudes et les inimitiés.

La Pologne reste à couteaux tirés avec la Russie de Vladimir Poutine et la dictature en Biélorussie. Les moqueries anti-allemandes restent monnaie courante. Et le parti nationaliste d’extrême droite Droit et Justice (PiS) au pouvoir se bat contre l’UE sur les normes judiciaires, médiatiques et en matière de droits de l’homme depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Plus surprenant encore, compte tenu de son soutien généreux après l’invasion, Varsovie est désormais également en désaccord avec l’Ukraine sur les questions de réfugiés, de fournitures d’armes et d’une interdiction polonaise sur les importations de céréales à bas prix. Kiev s’est particulièrement indignée des récentes remarques condescendantes comparant son sort à celui d’un nageur qui se noie.

Alors que le soutien public à la guerre en Ukraine semble diminuer, le président polonais Andrzej Duda, un cadre du PiS, ricana ce Kyiv en difficulté « s’accrochait à tout ce qui était disponible ». Il était possible que cela « noie le sauveteur ».

Pourtant avec le Élection imminente du 15 octobrela propension de la Pologne à la démolition avec ses voisins, amis et ennemis, semble se replier sur elle-même. Les sondages d’opinion montrent que le pays est dangereusement divisé. Le ton de la campagne devient venimeux. Dans la lutte partisane pour le pouvoir, la Pologne risque de se diviser.

Les alliés de Varsovie observent la situation avec une inquiétude croissante. L’une des inquiétudes concerne l’adhésion future de la Pologne aux règles démocratiques de l’UE. S’il remporte un troisième mandat consécutif sans précédent, le leader du PiS et dirigeant de facto de la Pologne, Jarosław Kaczyński, s’engage à terminer le travail par des « réformes » qui monopolisent le système judiciaire, les organisations non gouvernementales et les médias privés. au mépris de Bruxelles.

Plus généralement, on craint que le PiS ne joue le rôle de porte-drapeau ou d’exemple pour les partis autoritaires, contestataires et populistes partageant les mêmes idées en Hongrie, en Slovaquie, en Europe occidentale et lors des élections au Parlement européen de juin prochain. Ensemble, ils pourraient bloquer des projets cruciaux de restructuration et d’élargissement de l’UE.

Imaginez ce scénario cauchemardesque : une Pologne dirigée par le PiS, la sixième économie de l’UE, remplace le Hongrois Viktor Orbán à la tête de la droite européenne dans une lutte de type Brexit qui pourrait paralyser l’UE. Kaczyński se dit opposé au « Polexit ». Pourtant, cela pourrait devenir virtuellement impossible pour la Pologne de rester dans les conditions actuelles.

Les thèmes et tactiques de la campagne du PiS trouvent un écho dans toute l’Europe : défenses passionnées de la souveraineté et de l’identité nationales, scepticisme climatique, lassitude de la guerre en Ukraine, attaques contre la culture éveillée, théories du complot et désinformation, diffamation et, par-dessus tout, revendications de des restrictions plus strictes sur la migration.

Donald Tusk, ancien Premier ministre et président du Conseil européen, était censé mettre un terme à tout cela. L’idée était que sa Coalition civique de centre-droit renverrait Kaczyński, célibataire, bizarre, chez lui, auprès de ses chats de compagnie et ramènerait en toute sécurité la Pologne dans le courant politique.

Mais partout, il semble que le courant dominant se dirige vers la droite, tandis que Tusk est présenté comme un larbin perfide de l’Allemagne, de Bruxelles et même de la Russie qui, à la manière de Guy Fumseck, voudrait incendier l’État. Dans une projection absurde à la Donald Trump, Kaczyński le qualifie de « personnification du mal ».

À Bruxelles, l’anglophone Tusk s’est opposé de manière controversée au Brexit. Aujourd’hui, il mène à nouveau des batailles similaires, cette fois à domicile. Ses opposants prétendent qu’il relèverait l’âge de la retraite, vendrait les entreprises publiques à des étrangers et se plierait au programme vert dans un pays encore fortement dépendant du charbon. Il nie tout, mais la boue persiste.

Les sondages suggèrent que la coalition de Tusk est à 8 points de retard. Mais ce n’est pas encore fini. Le PiS pourrait avoir besoin d’aide – de la part du Parti extrémiste, anti-UE et anti-Ukraine de la Confédération – former un gouvernement. Cela le pousse encore plus vers la droite, approfondissant les divisions et engendrant davantage de sales tours.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget »: » Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

C’est ici que la vieille tendance de la Pologne à combattre ses voisins se heurte aux calculs électoraux. Fin des tensions avec l’Allemagne et la Slovaquie migration transfrontalière illégale se sont intensifiées après que les dirigeants du PiS ont accusé Olaf Scholz, le chancelier allemand, de ingérence dans les affaires intérieures de la Pologne.

Cette dispute est liée à un scandaleux scandale des visas contre pots-de-vin au cours duquel les consulats polonais du monde entier auraient vendu jusqu’à 250 000 visas d’entrée dans l’UE pour des sommes énormes. Pour un gouvernement fier de sa position anti-migrants dure, c’est atroce. Tusk le qualifie de « plus grand scandale du 21e siècle » en Pologne.

Les relations avec Berlin étaient déjà tendues par des demandes renouvelées et excitantes des électeurs de 1,1 milliard de livres sterling de réparations pendant la Seconde Guerre mondiale. Ministre de l’Europe Arkadiusz Mularczyk – écrire dans le Courrier quotidien, de tous les lieux – l’indemnisation de l’Allemagne liée sans scrupules au futur soutien polonais aux demandes de réparation de l’Ukraine contre la Russie et aux aspirations européennes de Kiev.

La Pologne a fermement soutenu l’adhésion de l’Ukraine. Mais il est de plus en plus clair que cela aura un prix. Et les attitudes à Varsovie pourraient changer, surtout si elle est prise dans des batailles plus larges autour d’une nouvelle UE à quatre vitesses « à plusieurs vitesses », d’une politique migratoire commune et des efforts continus de Bruxelles pour mettre fin au recul démocratique.

Les questions sociales, notamment les droits des femmes et des homosexuels, exacerbent les divisions politiques. Grâce au PiS, la Pologne possède certains des leaders européens lois sur l’avortement les plus strictes, autorisant le licenciement uniquement en cas de viol, d’inceste ou de menace pour la santé ou la vie de la mère. Une enquête réalisée en mai a révélé qu’il avait le pire bilan en matière de droits LGBTQ+ partout dans l’UE.

Les camps belligérants de la Pologne, idéologiquement, culturellement et personnellement antagonistes, décrivent chacun l’élection comme étant d’une importance unique, comme un tournant semblable à celui de 1989. Mais le vote peut également s’avérer le lever de rideau d’un drame plus vaste, à l’échelle de l’UE, d’une escalade. conflits, schismes et ruptures. Toute l’Europe regarde. Mais ce n’est pas joli à voir.