«Tous les regards sont rivés sur Rafah» Signification et origines

Le slogan « Tous les regards sur Rafah » a ricoché sur les réseaux sociaux cette semaine à la suite d’une frappe israélienne dans la ville de Gaza qui a tué des dizaines de civils et provoqué l’indignation internationale.

Depuis des mois, cette expression est une pierre de touche dans le dialogue social et culturel autour de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la région. Cela fait périodiquement l’objet d’une tendance sur les réseaux sociaux, en particulier à mesure que les attaques militaires israéliennes dans la ville – située dans le sud de la bande de Gaza, le long de la frontière égyptienne – se sont intensifiées.

Mercredi, le dicton était à nouveau à la mode, cette fois à travers ce qui semble être une image générée par l’IA montrant un champ de tentes de réfugiés épelant « Tous les regards sont tournés vers Rafah ». Une version du graphique a été partagée plus de 38 millions de fois sur Instagram.

L’expression pourrait provenir de commentaires tenus en février par Rik Peeperkorn, qui dirige le bureau de l’Organisation mondiale de la santé pour Gaza et la Cisjordanie occupée par Israël. M. Peeperkorn s’exprimait lors d’une conférence de presse alors que l’armée israélienne intensifiait sa campagne dans le sud de la bande de Gaza.

« Tous les regards sont tournés vers Rafah », M. Peeperkorn dit à l’époque.

Ce commentaire a été presque immédiatement réutilisé par des groupes pro-palestiniens et humanitaires pour attirer l’attention sur Gaza et Rafah, qui étaient l’une des dernières destinations restantes pour les Palestiniens déplacés d’autres parties du territoire. Parmi eux figuraient Save the Children International, Oxfam et, plus tard, des groupes de pression pro-palestiniens comme Jewish Voice for Peace.

Ce dicton a également été entendu dans les débats pro-palestiniens. manifestations qui a balayé les universités occidentales au début du mois.

La frappe meurtrière survenue dimanche à Rafah a été rapidement dénoncée par les dirigeants mondiaux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’attaque avait tué deux responsables du Hamas, et il a qualifié la mort de civils d’« accident tragique ».