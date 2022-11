Tous les regards seront tournés vers Son Heung-Min mais la Corée du Sud a besoin de plus qu’un one-man show pour aller loin à la Coupe du Monde de la FIFA

C’est la plus grande scène de tout le football mondial – et il est l’un des meilleurs joueurs du sport en ce moment.

Naturellement, tous les regards seront tournés vers Son Heung Min chaque fois que la Corée du Sud se rendra sur le terrain lors de la prochaine Coupe du monde Fifa.

Et il serait naïf de penser que les Taegeuk Warriors n’ont pas besoin de lui pour être au sommet de leur art s’ils veulent se qualifier dans un groupe H qui comprend également le Portugal, l’Uruguay et le Ghana pour atteindre les huitièmes de finale.

Après tout, c’est un homme qui a atteint le sommet de ses pouvoirs au cours des deux dernières années, remportant le première ligue‘s le prix du meilleur buteur la saison dernière et s’est imposé comme le seul joueur asiatique à pouvoir prétendre au statut de classe mondiale pour le moment.

Mais pour que la Corée du Sud réalise tout ce qu’elle veut au cours des prochaines semaines au Qatar, elle ne peut pas se permettre d’être une équipe individuelle.

Si quoi que ce soit, la saison de Son jusqu’à présent l’a prouvé.

Suivant les normes élevées qu’il s’est fixées la saison dernière, Son n’a jusqu’à présent pas réussi à reproduire sa forme lors de la saison 2022-23.

Ses efforts ne peuvent jamais être remis en question et il travaille toujours dur pour amener ses coéquipiers dans le match. Mais, du point de vue de la production, un parcours de cinq buts en 19 matchs pour Tottenham est bien en dessous de sa moyenne.

Ce n’est pas cela qui a vraiment dérangé le manager des Spurs, Antonio Conte, qui a soutenu son attaquant vedette et l’a soutenu pour qu’il finisse par devenir bon.

Puis est venue une vilaine blessure où Son a subi une fracture faciale et a dû être opéré, ce qui l’a exclu du combat début novembre.

Le joueur de 30 ans a régulièrement répété qu’il serait présent pour la quête de la Coupe du monde en Corée du Sud et, plus tôt dans la semaine, il s’est rendu sur le terrain d’entraînement avec un masque protecteur.

Tous les signes suggèrent que cela pourrait être disponible pour le match d’ouverture de la Coupe du monde des Taegeuk Warriors contre l’Uruguay le 24 novembre, mais il y a aussi une chance qu’il ne soit pas à 100%.

Ce qui renforce encore l’idée que les Sud-Coréens peuvent difficilement se permettre de mettre tous leurs œufs dans le panier Son.

Alors, vers qui d’autre l’entraîneur sud-coréen Paulo Bento peut-il se tourner pour trouver l’inspiration ?

L’attaquant des Wolves Hwang Hee-Chan est un autre membre du contingent sud-coréen basé en Europe qui cherche à briller lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Photo AP/Ahn Young-joon

En tant qu’autre Sud-Coréen exerçant son métier en Premier League, l’homme des loups Hwang Hee Chan est la première alternative qui vient à l’esprit – mais lui non plus n’a pas été au meilleur de sa forme jusqu’à présent cette saison.

Hwang Ui-Jo offre un point focal dans l’attaque sur lequel Son prospère normalement, mais n’est pas exactement le genre de joueur qui peut à lui seul influencer un concours, tandis que Lee Jae-Sung — jouer pour Bundesliga tenue Mainz – a une capacité créative mais n’a pas encore prouvé qu’il peut livrer au plus haut niveau.

Ensuite, il y a aussi les étoiles montantes dans Lee Kang-In et Jeong Woo Yeong. Les deux ont du talent en abondance et pourraient facilement utiliser la Coupe du monde pour annoncer leur arrivée, mais s’attendre à ce qu’ils jouent un rôle de premier plan à un âge aussi tendre serait une grande demande.

Pourtant, il y a de la qualité à la disposition de Bento même si aucun d’eux n’est au niveau de Son. Et peut-être qu’ils n’ont pas besoin de l’être.

Un fils à moitié en forme, avec un casting de soutien capable, pourrait toujours être aussi bon qu’un fils en pleine forme.

Fait intéressant, lorsque la Corée du Sud a produit sa meilleure performance en Coupe du monde avec une quatrième place en 2002, il n’y avait pratiquement pas de noms de stars de ce côté à ce moment particulier.

Park Ji-Sung et Lee Young-Pyo n’avaient pas encore rejoint le PSV Eindhoven, sans parler de passer en Premier League, Ahn Jung-Hwan – qui a été tristement limogé par le club italien de Pérouse après son but éliminé – n’aurait guère été étiqueté un talent “de classe mondiale”, et même le légendaire capitaine Hong Myung-Bo était déjà à la fin de sa carrière même s’il a remporté le Ballon de bronze lors du tournoi.

Cette équipe des Taegeuk Warriors est allée aussi loin qu’elle l’a fait simplement en jouant son rôle et en jouant en équipe.

Et peut-être que pour la classe de 2022, c’est exactement la formule qui fonctionnera – même avec un talent hors pair comme Son à qui faire appel.