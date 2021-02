Tous les redémarrages, réaménagements et réimaginations télévisées que vous devez savoir

Tout ce qui est vieux est nouveau à la télévision ces jours-ci.

Il y a une annonce d’un nouveau redémarrage, d’une relance ou d’une réinvention complète chaque semaine, semble-t-il, et si certains sont acclamés, certains sont confus. Peut un Sexe et ville travail de réveil sans Samantha (Kim Cattrall)? Pouvait Frasier vraiment Frasier sans tout le monde à part Frasier? Qu’est-ce qu’un Vrai sang le redémarrage ressemble à celui du créateur de Riverdale? Volonté iCarly être pareil sans Sam Puckett (Jennette mccurdy)?

Toutes ces questions et bien d’autres trouveront une réponse dans les années à venir, en supposant que tous ces redémarrages démarrent même. Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas (tu me manques déjà, Lizzie McGuire), mais pour l’instant, nous vous avons couvert avec une liste complète de tous les redémarrages, reprises et réaménagements annoncés qui se dirigent vers la télévision et ses divers services de streaming nouveaux et émergents.

Même si seule une fraction d’entre eux arrive à l’écran, nous allons être très occupés pendant très longtemps.