Tous les propriétaires d’Echo Studio bénéficient d’une excellente mise à niveau gratuite

Amazon ne lance peut-être pas une nouvelle génération de son haut-parleur haute fidélité Echo Studio, mais les propriétaires actuels sont prêts pour de nouvelles mises à niveau du logiciel audio qui seront déployées sans frais supplémentaires.

La caractéristique principale est la nouvelle technologie de traitement audio spatial, conçue pour améliorer le son stéréo et créer une expérience audio plus immersive. Amazon affirme que cela imite un système stéréo hi-fi, donc les voix sont plus présentes au centre et les instruments sont plus définis sur les côtés.

Cela devrait se traduire par une musique plus claire et plus colorée, ainsi qu’une expérience plus cinématographique pour les films et les séries télévisées.

En outre, Amazon ajoute également une technologie d’extension de la plage de fréquences, qui devrait augmenter les niveaux de performances, améliorer la clarté des médiums et approfondir les basses.

Mais ce n’est pas tout – Amazon lance également une option de couleur Glacier White de l’Echo Studio. Comme la version noire, il en coûte 199,99 $.

Les précommandes pour l’Echo Studio blanc ouvrent aujourd’hui et les haut-parleurs seront expédiés à partir du mois prochain. Amazon a également dévoilé une série d’autres nouveaux produits, notamment l’Amazon Kindle Scribe, le Fire TV Cube de 3e génération et le nouveau suivi du sommeil Halo Rise.