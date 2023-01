Tous les préparatifs sont terminés en tant qu’Odisha CM pour inaugurer la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023 mercredi

Tous les préparatifs sont terminés pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de hockey masculin FIH -2023 au stade Barabati à Cuttack. La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde se déroulera sur une grande scène. Mardi après-midi, les chorégraphes et artistes ont terminé leur répétition sur scène pour la dernière fois.

Les joueurs de tous les pays participants à la Coupe du monde, leurs équipes de soutien, les diplomates de ces pays, les officiels de Hockey India et de la Fédération de hockey, de nombreux ministres, députés, juges de la Haute Cour, etc. des gouvernements central et des États ont également été invités. assister à la cérémonie d’ouverture demain.

L’administration du district de Cuttack, le CMC, l’Autorité de développement de Cuttack (CDA) et le commissariat de police travaillent en étroite collaboration pour une organisation harmonieuse de la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de hockey, a déclaré le président de la CDA, Anil Kumar Samal.

« Toute la ville a été décorée pour le méga événement. Les routes ont été élargies, les trottoirs et les murs ont été peints et les rues ont été illuminées dans le cadre du projet d’embellissement de la ville. C’est un moment de fierté pour nous tous », a ajouté Samal.

Le programme culturel débutera demain à 15h et se poursuivra jusqu’à 21h. A 6 heures du soir, le ministre en chef assistera à la cérémonie et l’inaugurera officiellement, a déclaré le maire du CMC, Subash Singh.

“Jusqu’à 50 pelotons de police et au moins 300 officiels seront déployés dans et autour du stade Barabati pour une bonne organisation de la cérémonie d’ouverture. Le commissariat de police organisera une répétition de sécurité pour le méga événement demain », a déclaré le commissaire de police.

Entre-temps, le CMC a commencé la distribution de cartons d’invitation à la cérémonie inaugurale de la Coupe du monde de hockey masculin.

“Le CMC a décidé de distribuer des cartes d’invitation à 2 000 000 personnes dans la ville ici. Les invités peuvent regarder la cérémonie d’ouverture en direct sur des écrans LED géants dans les 59 quartiers de la ville. Cela mis à part, jusqu’à 16 parcs de fans de hockey ont été mis en place à travers la ville pour la diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture », a déclaré un responsable.

Les acteurs de cinéma hindi Ranveer Singh et Disha Patani doivent se produire lors de la cérémonie d’ouverture. En outre, il y aura des performances en direct de la marque K-Pop BLACKSWAN avec Shreya Lenka d’Odisha. Cela mis à part, de nombreux artistes locaux se produiront également lors de l’événement.

Environ 40 000 personnes, dont des joueurs et des officiels de 16 pays et des dignitaires de toute l’Inde, devraient assister à la cérémonie d’ouverture, ont indiqué des sources.

Notamment, Odisha accueillera la coupe du monde de hockey masculin au stade Kalinga à Bhubaneswar et au stade de hockey Birsa Munda à Rourkela du 13 au 29 janvier.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici