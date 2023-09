Tous les poissons du lac Emerald en Colombie-Britannique pourraient devoir être tués après la détection de signes de parasites rares

Les chercheurs affirment que tous les poissons du lac Emerald, en Colombie-Britannique, pourraient devoir être « sacrifiés » après la découverte d’un parasite rare dans l’eau.

Mais d’abord, des tests supplémentaires doivent être effectués.

Parcs Canada dit enquêter sur un cas soupçonné de tournis des truites dans le lac Emerald, dans le parc national Yoho.

La maladie est un parasite microscopique qui affecte la truite et le saumon et peut provoquer la nage tourbillonnante des poissons infectés et leur mort prématurée.

L’agence affirme que c’est la première fois que le parasite responsable de la maladie est détecté dans la province.

Shelley Humphries, écologiste aquatique à Parcs Canada, a déclaré que l’agence était en état d’alerte depuis que la maladie a été découverte dans un lac de Banff en 2016.

La série de tests en cours a été motivée par la découverte d’une omble de fontaine déformée capturée par le personnel de Parcs Canada à la fin du mois d’août.

Humphries a déclaré que des échantillons de poissons du lac avaient été envoyés à un laboratoire pour vérifier la présence de la maladie, et les résultats retournés mardi indiquaient qu’elle était probablement présente.

Mais, a-t-elle ajouté, il s’agit d’un « cas suspect » et des prélèvements supplémentaires devront être effectués afin de confirmer la présence de la maladie du tournis.

Lac et eaux connectées fermés pour tests

Entre-temps, le lac Emerald, la rivière Emerald, Peaceful Pond et le lac One Duck, ainsi que leurs rivages et affluents, sont fermés à la baignade et aux bateaux, bien que les sentiers environnants restent ouverts.

Parcs Canada déclare que toutes les embarcations, les équipements nautiques et la pêche à la ligne sont interdits et que les infractions peuvent entraîner des amendes pouvant atteindre 25 000 $.

« Nous voulons nous assurer que si c’est vraiment positif… les visiteurs du parc ne se propageront pas accidentellement ». [the disease] ailleurs », a déclaré Humphries.

Parcs Canada a déclaré que les jeunes poissons, comme l’omble de fontaine et l’omble de fontaine, sont particulièrement sensibles à la maladie du tournis, avec un taux de mortalité d’environ 90 pour cent.

La maladie ne présente aucun risque pour l’homme.

Humphries a déclaré qu’il faudra plusieurs semaines avant qu’un nombre suffisant d’échantillons puissent être collectés et analysés.

Sacrifiez certains poissons pour sauver les autres : biologiste

Si la maladie du tournis est confirmée, elle pourrait avoir un impact dévastateur.

Une fois établi, disent les chercheurs, il est impossible d’éradiquer le parasite, qui est une espèce aquatique envahissante connue.

En août 2016, le premier cas canadien connu de tournis des truites a été détecté au lac Johnson, dans le parc national Banff. Dans un effort pour arrêter la propagation du parasite, les autorités ont commencé à retirer les poissons du lac et ils ont finalement tous dû être tués.

Juan José Alava, chercheur principal de l’unité de recherche sur la pollution des océans à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que ce serait probablement le cas également pour le lac Emerald.

« La meilleure chose qu’ils puissent faire est de ramasser tous les poissons et de les sacrifier », a-t-il déclaré.

Alava a déclaré que tuer les poissons, parmi lesquels le saumon et la truite arc-en-ciel, aurait un impact majeur sur les pêcheurs et les groupes autochtones de la région, mais que l’alternative serait que la maladie se propage encore plus.

Il explique qu’après la mort prématurée des poissons, les spores du parasite restent dans l’environnement et contaminent les sédiments de l’eau.